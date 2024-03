Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 25ème journée : Morzine-Avoriaz vs Mont-Blanc 7 - 2 (0-1 3-0 4-1) Le 02/03/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Mont-Blanc ] Les Pingouins glissent le plus loin Les Pingouins de Morzine affrontaient ce samedi soir les Yétis du Mont-Blanc dans le cadre du deuxième derby de la saison entre les deux clubs haut-savoyards en championnat. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 03/03/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1478 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves, assistés de Mme Boniface et M. Donat-Magnin Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 32:51 Félix Morozov (ass Maxime Zyuzyakin et Alexis Dogemont*) ; 33:22 Benjamin Eyre (ass Tom Valentin-Lagarde et Matthew Myers) ; 36:17 Guilhem Perez (ass Maxime Zyuzyakin et Tyler Adams) ; 41:39 Maxime Zyuzyakin (ass Félix Morozov et Matiss Bouvet) ; 43:27 Guilhem Perez (ass Maxime Zyuzyakin et Félix Morozov) ; 50:52 Maxime Zyuzyakin (ass Thibault Delale et Thibaud Masson) ; 55:39 Thibaud Masson (ass Matthew Myers et Timur Rasulov)

Mont-Blanc : 03:23 Eric Leger (ass Samuel Guer et Peter Tabor) ; 56:04 Vladislavs Adelsons (ass Peter Tabor et Hugo Sarlin) Pénalités 29' dont 5'+20' à Eyre contre Morzine-Avoriaz 62' dont 5'+20' à Léger et 5'+20' à Guer contre Mont-Blanc



Si les joueurs de Saint-Gervais/Megève avait emporté la première bataille 7 buts à 5 en début de saison, les morzinois, lanterne rouge du championnat et déjà reversés en Poule de Maintien, avaient à cœur de remporter cette seconde bataille sur leur banquise de la Skoda Arena, pour tenter de grappiller quelques unités à leurs opposants dans le cas où les deux formations se retrouveraient dans quelques semaines en Poule de relégation. Le public morzinois et montblanais s’était déplacé en nombre pour ce duel à couteaux tirés.



Mont-Blanc devant, Morzine très entreprenant !



Le premier tir venait de l’arrière et de Couvat à la bleue défensive. Goy bloquait le disque et Tabor qui s’était montré véhément sur le coup de sifflet, récoltait déjà deux minutes. Les locaux installaient leur jeu de puissance et il faut un Goy vigilant de la mitaine pour bloquer un tir venu de la même zone. Mont-Blanc y résiste et fait même payer l’addition à son adversaire. Léger entrait dans le territoire, servi par Guer, et décochait un lancer qui surprenait Bouvet, 0-1 à 3’23. Le HCMA réagissait immédiatement sur un mouvement que Zyuzyakin et Eyre étaient proches de faire fructifier. Goy imposait sa botte, puis sa défensive repoussait. L’entame est animée et la courte glace morzinoise donne du rythme. Masson, auteur d’un triplé au match aller était proche de ramener les siens après un peu plus de 5’ à la partie. La bride ne relâchait pas. Perez prenait un tir dangereux depuis la droite du slot, mais Victor Goy bloquait le shoot dans le soupirail. Ça bourdonne à la mi-tiers autour du portier montblanais, sous l’impulsion d’une ligne Morozov – Masson – Zyuzyakin très remuante. La défense tenait et les Yétis à leur tour à l’offensive, forçaient une bonne parade de Bouvet. Les Pingouins font les efforts, donnent le tempo et Zyuzyakin encore lui sème la zizanie. Goy est une nouvelle fois décisif dans un début de partie très solide. Perez le re-testait, mais le cerbère était encore au rendez-vous. Le festival Goy se poursuit et c’est encore Maxim Zyuzyakin morzinois qui se voyait contrarier par le portier d’une déviation mitaine exceptionnelle, à bout portant, pour éviter une égalisation qui semblait proche. Y. Coppel Victor Goy précieux dans le premier vingt côté montblanais Les Yétis laissaient la possession à leurs adversaires, mais s’exposaient également aux offensives locales, malgré une bonne tentative d’Adelsons servi dans l’enclave en fin de période et dont Bouvet se saisissait. Les Yétis terminent cette période en supériorité. Léger touchait la barre sur un tir à l’entame de l’ultime minute et le score reste d’un but à zéro à la pause.



Morzine inverse la tendance !



Le premier tir menaçant de ce deuxième acte vient de la crosse du HCMB et de Samuel Guer qui sur une tentative qui avait touché le trafic, s’était ouvert une brèche sur le retour. Les Yétis qui obtiendront les occasions les plus intéressantes de ce début de tiers médian. Chatellard s’essayait à son tour sur un tir dont le portier Pingouin pouvait disposer. Ce bon élan est pourtant coupé par une pénalité dirigée contre Guer pour un cinglage. En powerplay, Morzine est de retour aux abords du but de Goy. Pourtant, l’occasion la plus nette vient du Mont-Blanc. Théo Larroque amène une occasion à 2 contre 1, mais sa passe vers Chatellard traverse sous le bâton de son coéquipier. Les attaques visiteuses sont plus nombreuses à l’image d’un Arthur Cocar qui sur un tour de cage était proche de doubler la mise. Les duels sont âpres mais la partie est agréable à suivre. Morzine n’est pas en reste et Adams est également entreprenant sur une reprise deuxième poteau dont Goy disposait de la mitaine. Les Yétis sont en furie à la mi-match autour du but de Bouvet, mais manquent de réalisme offensif à l’image de Fabian Hast qui avait l’occasion de breaker. Un surnombre coupe la dynamique de Saint-Gervais/Megève et revoilà les rouges à 5 contre 4 pour une paire de minutes. Le PK montblanais réalisait des merveilles, très peu inquiété sur la séquence, mais les morzinois sont de retour au score quelques secondes après le retour au complet des hommes de Peronnard. Démarre alors une véritable traversée du désert pour le contingent du Mont-Blanc. Servi par des passes de Masson et Zyuzyakin, Morozov ne laisse pas passer l’occasion de ramener les siens en touchant la petite lucarne de Goy en face à face, 1-1 à 32’51. Le HCMA pousse et double la mise quelques secondes plus tard. La troupe de Mortas est en belle forme. Benjamin Eyre est à la conclusion d’un service de Tom Valentin et Morzine renverse cette rencontre, 2-1 à 33’22. Y. Coppel Les Pingouins parachèvent leur récital Les locaux sont bien plus tranchants depuis leur retour au score, et les blancs passent proches de la correctionnelle. Morozov, intenable, déshabillait son défenseur avant de coucher le portier et de l’obliger à un parade sur sa ligne. Les Pingouins appuient là où ça fait mal, et les hommes de la Skoda Arena récompensent leurs efforts. Perez est à la réception d’une passe venue de l’arrière de Zyuzyakin, 3-3 à 36’17. Les Yétis n’y arrivent plus. Chatellard est pénalisé à moins de deux minutes de la deuxième sirène. L’énergie est côté local et les montblanais, gênés dans la mise en place de leur jeu depuis quelques minutes semblent accuser le coup sur le plan physique. Morzine mène de deux longueurs après deux périodes périodes et a inversé la tendance dans ce derby.



Les soupapes sautent !



Le début de troisième période confirme la tendance de la fin de deuxième. Sur la première incursion des joueurs de la Skoda Arena, Morozov servait Zyuzyakin en marche arrière. Le russe temporisait et apercevait une ouverture entre Goy et son poteau. Le #61, étincelant ce samedi soir y logeait le disque, 4-1 à 41’39. Y. Coppel L'étincelle Zyuzyakin, touché par la grâce ce samedi soir Quelques secondes plus tard, Goy évite le 5ème but sur un arrêt devant Perez et les joueurs de Peronnard, amorphes depuis le milieu de rencontre se frustrent. Léger frappait Couvat derrière la cage morzinoise et une échauffourée démarrait dans l’arrondi. Le canadien filait au cachot et Morzine était à nouveau en supériorité numérique. Opportunité payante puisque sur un service de Zyuzyakin, omniprésent, Perez venait faire dévier et apporter le 5ème but sur un plateau aux protégés de Mortas, particulièrement séduisants ce samedi soir face à leurs voisins, 5-1 à 43’27 [5-4]. Morzine récompense son ultra-domination dans cette rencontre. Mont-Blanc à l’inverse est aux abonnés absents depuis plusieurs longues minutes. Les Yétis s’en remettent à une supériorité numérique à un quart d’heure du terme. Cette dernière ne modifiera pas le pointage. Une minute plus tard, Cocar était pris dans l’arrondi de manière irrégulière et le défenseur restait allongé sur la glace, sortant sur blessure quelques minutes plus tard. Chatellard volait au secours de son équipier, mais récoltait une pénalité pour sa mise en échec contre la bande. La troupe visiteuse est en difficulté et les affaires ne vont pas s’arranger. Le dernier dix approche, Zyuzyakin s’amuse de la défensive montblanaise en solitaire et venait asséner le coup de grâce aux joueurs de Rémi Peronnard au terme d’une percée exceptionnelle, 6-1 à 50’52. Rien ne va plus pour les locaux qui perdent Samuel Guer en fin de rencontre. Le #26 est exclu (5’ + 20’) pour un mauvais geste sur Buttin dans le coin. Malgré la longue infériorité, Chatellard esquissait une petite réaction pour les montblanais. Son revers était capté par un Bouvet serein. Ce derby prenait une toute autre tournure. Après un nouveau contact à la bleue défensive morzinoise, Léger et Ben’ Eyre en venaient aux mains à 5’ de la fin de partie. Les deux joueurs seront également expulsés après cette bagarre (5’ + 20’). La coupe est pleine pour le Mont-Blanc, qui encaisse un 7ème but en fin de partie. Masson était au retour d’un palet relaché par Goy sur un shoot de Myers, 7-1 à 55’39. Une petite réaction viendra remettre un peu de baume au cœur des supporters visiteurs présents. Adelsons prenait le meilleur sur Bouvet et réduisait l’hémorragie, 7-2 à 56’02. La tension était toujours aussi forte dans cette fin de période. Le quatuor arbitral ne signifiait plus de pénalités, malgré des coups très limites qui continuaient de pleuvoir aux quatre coins de la patinoire. La partie se terminait sur ce score fleuve en faveur de la formation locale.



Victoire des Pingouins de Morzine 7 buts à 2 face au HC Mont-Blanc. Malgré une ouverture du score visiteuse, les rouges et jaunes ont été très actifs dans cette partie, effectuant un retour logique en milieu de rencontre, et retournant même le scénario de cette partie en inscrivant trois buts coup sur coup. Une dynamique poursuivie dans un troisième tiers solide des joueurs d’Anthony Mortas. Trois points importants pour les Pingouins dans la future course au maintien.



Mont-Blanc, nettement dominés au chapitre des lancers et mis à mal par son adversaire du soir aura définitivement perdu le fil du match à la mi-rencontre. Dépassés après l’égalisation, les Yétis enregistrent une lourde défaite qui officialise ainsi la participation du club de Saint-Gervais/Megève à la Poule de Maintien. Les joueurs de Peronnard surveilleront également la future commission avec deux joueurs sous la menace et expulsés ce samedi soir. Une bien triste soirée pour les montblanais, qui tranchait avec la grande satisfaction des morzinois d’avoir stoppé leur terrible série de 18 défaites consécutives.

