Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 25ème journée : Nantes vs Dunkerque 5 - 2 (2-0 0-2 3-0) Le 22/02/2020 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Dunkerque ] Nantes remporte la bataille des Corsaires et prend la direction des Playoffs C’est une véritable bataille entre Corsaires qui se profile au Petit-Port dans l’antre des Nantais. Pour la dernière journée de la saison à régulière à domicile les joueurs de Martin Lacroix affrontent leurs homonymes Dunkerquois avec à la clé une place qualificative pour les Playoffs. Si Dunkerque devance Nantes de 2 points au classement, l’enjeu de cette rencontre reste la victoire synonyme d’une place assurée en Quarts de Finale Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 26/02/2020 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1034 spectateurs Arbitres : M. Furet assisté de MM. Vilard et Metais Buts :

Nantes : 10.36 Matej Hamrak (ass Ondrej Martinka et Alexandre Perron-Fontaine) ; 16.30 Alexandre Perron-Fontaine (ass Matej Hamrak et Patrik Prokop) ; 46.33 Frédéric Bergeron (ass Madison Dunn) ; 51.53 Frédéric Bergeron (ass Matej Hamrak et Karl Leveille) ; 56.15 Edouard Dufournet (ass Ondrej Martinka et Frédéric Bergeron)

Dunkerque : ; 20.49 Kevin Altidor (ass Nolan Sheeran) ; 21.41 Adam Young (ass Vit Budinsky et Marek Mikusovic) Pénalités 8 minutes contre Nantes 12 minutes contre Dunkerque



Guillaume François



Pour débuter l’engagement Léveillé est opposé au Dunkerquois Mikusovic, l’attaquant Nantais l’emporte, mais le Slovaque prend sa revanche sur le face-off suivant. Une première pénalité est appelée contre les locaux à 0’13 de jeu, Logan est sanctionné pour une charge tardive. Les Nordistes débutent par une supériorité qui se met en place rapidement. Les défenseurs Young et Ballet mettent le portier Nantais à l’épreuve. Simcak et Altidor font le travail pour récupérer les palets face aux joueurs locaux, Poliziani tente sa chance en vain. La première alerte pour le gardien Dunkerquois Duquenne arrive par un lancer du défenseur local Houeix, bien capté par Duquenne. Destoop fait face à Hamrak et remporte le palet, mais le corps arbitral sanctionne le portier Nantais à 2’44 pour un retard de jeu. A nouveau en infériorité les Corsaires de Nantes font face à l’unité spéciale Dunkerquoise Cimino tente un shoot trop éloigné pour inquiéter Sedlacek. Les Nantais parviennent à tuer la pénalité et lancent les hostilités sur la cage de Duquenne Hamrak et Custosse sont à la manœuvre, Budinsky parvient à se créer un contre sans mettre en difficulté le cerbère Nantais. Le défenseur Dunkerquois Poliziani est sanctionné à 9’17 pour accrocher. La première supériorité Nantaise de la rencontre est mise en place et l’attaque occupe déjà la zone adverse, Logan, Léveillé puis Prokop tentent de percer la muraille Duquenne à cet instant de la rencontre, puis sans plus tarder à 9’24 Hamrak ouvre la marque assistée par Martinka et Perron-Fontaine (1-0)

Les Corsaires de Nantes ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et poursuivent les attaques en direction de la cage Nordiste. Custosse, Brenton et Lavers tentent d’enfoncer le clou. La réplique Dunkerquoise ne tarde pas avec Sheeran en action, mais l’américain trouve sur sa route Sedlacek qui garde la cage Nantaise. A 14’23 Houeix est sanctionné pour retenir. L’occasion rêvée pour Dunkerque de revenir à la marque, Thomas n’y parvient pas face au gardien Nantais. A nouveau de retour au complet les Nantais refont surfaces avec Hamrak qui voit son tir échouer sur le portier Dunkerquois. L’action suivante n’est pas manquée à 16’30 Perron-Fontaine laisse aucune chance à Duquenne en envoyant le palet en pleine lucarne, assisté par Hamrak et Prokop. (2-0)

Le Dunkerquois Cimino tente une incursion dans la zone Nantaise mais vois son tir finir sa courte dans la mitaine de Sedlacek. Léveillé s’impose coup sur coup face à Mikusovisc, les Nantais tentent de creuser un peu plus l’écart avant la fin de la première partie en mettant le feu dans la zone adverse avec Custosse puis Brenton, Hamrak vient prêter mains fortes en vain. Les Nantais regagnent le vestiaire sur une avance de deux unités.



Guillaume François



La reprise démarre avec des intentions Dunkerquoise, Mikusovic s’impose en gagnant l’engagement pour les Corsaires du Nord, mettant Sheeran en position de semer le danger dans la zone Nantaise, Sedlacek repousse l’échéance, mais à 20’49 l’attaquant Canadien Altidor ne manque pas la cible et réduit la marque assisté par Sheeran. (2-1)

Le réveil Dunkerquois est sonné, mais l’arbitre rappel à l’ordre le défenseur Cimino pour une charge tardive à 21’32 Mikusovic répond une nouvelle fois présent et remporte le palet, le repli défensif des Nantais est en retard à 21’41 Dunkerque égalise par l’intermédiaire de Young assisté par Budinsky et Mikusovic. (2-2)

Tout est à refaire pour les Nantais Gonçalves et Damy partent à l’assaut de la cage Dunkerquoise, sans danger pour l’arrière garde, Custosse tente un shoot lointain en vain. A 25’14 Lainé est sanctionné pour une Obstruction, le powerplay Nantais se met en place, l’efficacité de l’unité spéciale n’est plus à prouver mettant en garde Dunkerque, Sheeran remporte le palet sur Hamrak, mais ce n’est pas suffisant pour contenir l’assaut des Nantais plus particulièrement la frappe puissante de Leveillé, Duquenne stoppe le tir, puis Prokop remet le couvert Duquenne se déploie à nouveau évitant ainsi le danger. A 28’14 c’est l’attaquant Nantais qui est rappelé à l’ordre pour une charge à retardement, les Nordistes se donnent de l’air en évoluant dans la zone Nantaise Thomas et Cimino en position de tirs ne parviennent pas à trouver la faille. De retour au complet les Nantais reviennent dans la zone des visiteurs, Lanvers puis Brenton se jouent de leur vitesse d’exécution pour lancer le danger sur la cage de Duquenne. Sans inquiétudes pour les Nordistes qui repartent mettre la pression sur la défense locale Estienne, Mikusovic, Sheeran et Laine donnent des sueurs froides au portier Sedlacek qui ne chôme pas, Sheeran revient à plusieurs reprises prendre sa chance mais Sedlacek reste vigilant et maintien son équipe à flots. En toute fin du second acte les Corsaires Nantais reviennent défier Duquenne avec Dufournet, Lanvers et Gonçalves, Dunn pour le mot de la fin, mais le gardien Dunkerquois tient bon.



Guillaume François



Le dernier vingt reprend avec des locaux décidés à mettre les bouchées doubles Logan à la manœuvre fait face à Duquenne. Si Mikusovic pose toujours des difficultés l’arrière garde Nantaise contient les assauts Dunkerquois, Gonçalves profite de sa vitesse pour redistribuer le jeu dans la zone adverse, s’en parvenir à tromper Duquenne d’un tir dans le slot. Hamrak s’impose face à Simcak, à 46’33 Bergeron impose sa puissance et trouve l’ouverture redonnant l’avantage aux Nantais, assisté par Dunn. (3-2)

La réaction de Dunkerque est immédiate mais ce sont des tirs lointains de Cimino et Ballet qui n’alarme pas plus que ça le gardien Sedlacek. A 50’22 Dunkerque est pénalisé Thomas est envoyé en prison pour retenir, n’arrangeant pas les affaires Hamrak et Bergeron font le siège de la cage de Duquenne, ce dernier écope lui aussi d’une pénalité à 51’14 pour un cinglage.

L’unité spéciale des Nantais fait aussitôt parler la poudre avec un premier tir de Dunn, à 51’53 Bergeron envoie le palet au fond des filets, assisté par Hamrak et Leveillé. (4-3)

Toujours en powerplay les joueurs locaux poursuivent les assauts pour enfoncer un peu plus le clou avec Hamrak. A 55’28 le gardien Dunkerquois est une nouvelle fois sanctionné pour une obstruction cette fois. Les Nantais dominent les débats, restant omniprésents dans la zone de Dunkerque. Dufournet lance un tir sur Duquenne bien stoppé permettant de conserver le plus petit écart en cette fin de partie. Mais à 56’15 cette fois la vague Nantaise est inarrêtable, Dufournet glisse le palet au fond de la cage, Duquenne est battu (5-3)

Un véritable coup de massue s’abat sur la tête des Dunkerquois, laissant les Nantais à la manœuvre Custosse, Brenton puis Logan tentent de creuser encore l’écart mais Duquenne reste en place. La victoire est acquise pour les Corsaires de Nantes qui valident par la même occasion leur qualification en Quarts de Finale des Playoffs. Coup dur pour Dunkerque qui doit attendre le résultat des autres patinoires pour connaitre leur destin.



Toute la rédaction de Hockey Hebdo souhaite un prompt rétablissement à Yann Furet Arbitre principal touché par un palet à deux minutes de la fin du premier tiers.



Guillaume François



Meilleurs Joueurs du Match : Fréderic BERGERON #91 Corsaires de Nantes

Kevin ALTIDOR #93 Corsaires de Dunkerque





