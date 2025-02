Hockey sur glace - Division 1 : 25ème journée : Nantes vs Valenciennes 0 - 4 (0-0 0-2 0-2) Le 12/02/2025 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Valenciennes ] Nantes sèchement battu par Valenciennes ! Reportage photos de la rencontre du mercredi 12 février 2025, qui a vu Valenciennes s’imposer sur la patinoire du petit-port face aux corsaires de Nantes pour le compte de la 25e journée du championnat de France de division 1 Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 14/02/2025 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : MM. Salmon et Thiebault assistés de MM. Gissler et Tocqueville Buts :

Nantes :

Valenciennes : 29.49 Reilly Moran (ass Patrik Jaaskelainen) ; 30.03 Levi Glasman (ass Kevin Altidor et Marcus Karlsson) ; 56.50 Levi Glasman (ass Risto Saarinen et Kevin Altidor) ; 58.30 Kevin Altidor (ass Risto Saarinen) Pénalités 0 minute contre Nantes 8 minutes contre Valenciennes



Après avoir retrouvé la victoire lors de la 24e journée face aux yétis du Mont-Blanc, les corsaires de Nantes 12e avaient à cœur de profiter de cette journée pour affronter Valenciennes 14e, un adversaire direct dans le bas du tableau. Une rencontre cruciale pour les deux équipes qui luttent pour éviter la zone rouge synonyme de maintien.



Les hommes d’Alexander Stein, ne sont pas parvenus à tromper le portier des diables rouges, encaissant 4 buts, la victoire profite ainsi aux joueurs de Julien Guimard qui mettent ainsi un terme à une série de 5 défaites consécutives.

Reportage Photos

Photo: ©Guillaume François Valenciennes victorieux à Nantes



Photo: ©Guillaume François Tonin Caubet élu MVP pour Valenciennes



Photo: ©Guillaume François Sean Ross élu MVP pour Nantes



