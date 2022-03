Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 26ème journée : Cholet vs Mont-Blanc 6 - 5 (1-2 2-1 3-2) Le 12/03/2022 Cholet Glisséo [ Cholet ] [ Mont-Blanc ] Cholet retrouve le chamin de la victoire Après s’être quelque peu égarés lors des précédentes rencontres, les Dogs ont retrouvé le chemin de la victoire lors de la 26ème et dernière journée de la saison régulière du championnat de France de hockey sur glace de Division 1 en s’imposant 6 à 5 face aux yétis du Mont-Blanc. Cholet Glisséo, Hockey Hebdo Luidivine Hervé Cabot le 17/03/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Rohwedder assisté de MM. Metais et Tronet Buts :

Cholet : 02.40 Lucas Besson (ass Ludovic Karsh) ; 23.07 Bastien Lardière (ass Alexis Svitac et Jeremiah Luedtke) ; 25.03 Gage Torrel (ass Ville Vepsalainen et Brieuc Houeix) ; 5450 Jeremiah Luedtke (ass Axel Tarabusi* et Lucas Besson) ; 55.56 Martin Borovsky (ass Ville Vepsalainen et Jeremiah Luedtke) ; 59.32 Ville Vepsalainen (ass Martin Borovsky et Marc Beckstead)

Mont-Blanc : ; 07.02 Maxime Bataillé (ass Arthur Devouassoux) ; 10.19 Jérémy Arès (ass Victor Baillard) ; 36.38 Jérémy Arès (ass Arthur Devouassoux et Victor Cocar) ; 45.42 Jean-Christophe Houde (ass Eric Leger et Numa Besson) ; 47.49 Bruno Zabis (ass Clement Mermoux et Kelvin Walz) Pénalités 12 minutes contre Cholet 10 minutes contre Mont-Blanc Crédit photo Caro Thiebault



1ère période

Lucas Besson (#18) ouvre le score à 2’40, assisté de Ludovic Karsh (#55) (1 - 0) face à Victor Goy (#31) qui ne l’a pas vu.



Les Choletais imposent un beau pressing aux Yétis mais finissent par offrir à leurs adversaires le premier powerplay. Bastien Lardière (#29) est pénalisé pour faire trébucher à 4’57.



Après un moment de flottement, les Yétis concrétisent leur supériorité numérique. Maxime Bataille (#93) égalise à 7’02 sur une déviation devant la cage de Michael LUBA (#1) assisté d’Arthur Devouassoux (#9) (1-1).



Mont-blanc reprend l’avantage à 10’19 lorsque le palet tape contre la crosse de Jérémy Ares (#12) assisté de Victor Baillard (#57) (1 - 2).



Mark Beckstead (#15) est pénalisé pour accrocher à 11’40 mais l’avantage numérique des Yétis est de courte durée. Eric Léger (#11), meilleur pointeur du championnat, est sanctionné pour charge incorrecte. Les équipes jouent à 4 contre 4 mais cela ne changera rien au score.



Crédit photo Caro Thiebault



2ème période

Les Dogs entament cette deuxième période en commettant quelques petites fautes facilement évitables. Malgré tout, le premier powerplay est en faveur des Choletais suite à un faire trébucher de Maxime Bataille (#93). Alix Bouchy (#10) réalise un beau lancer mais le palet rebondit dans la transversale de Victor Goy (#31). Les Dogs intensifient le rythme de leur jeu et égalisent à 23’07 lorsque Bastien Lardière (#29) assisté d’Alexis Svitac (#26) qui effectue une passe dans le slot et de Jeremiah Luedkte (#94) (2 - 2).



Gage Torrel redonne l’avantage à son équipe à 25’03 assisté de Ville Vepsalainen (#93) et Brieuc Houeix (#33) (3 - 2).



Les Dogs prennent l’ascendant sur leurs adversaires. Bastien Lardière (#29) est sanctionné pour obstruction à 33’56.



C’est néanmoins en égalité numérique que les Yétis reviennent au score grâce à un second but de Jérémy Ares (#12) assisté une nouvelle fois par Arthur Devouassoux (#9) et Victor Cocar (#27) (3 - 3) à 36’38.

Ares (#12) est sanctionné à 40’00 pour faire trébucher. Les Choletais reviendront donc sur la glace en supériorité numérique.



Crédit photo Caro Thiebault

3ème période

Les Yétis jouent en infériorité numérique suite à la pénalité prononcée contre Jérémy Ares. Les Dogs ne reprennent pas l’avantage durant ce powerplay.



Jean-Christophe Houde (#39) est sanctionné pour faire trébucher à 43’06. De retour sur la glace, il envoie le palet dans la cage de Michael Luba (#1) assisté d’Eric Leger (#11) et Numa Besson (#32) à 45’42 (3 - 4).



Martin Borovsky (#77) est sanctionné pour cinglage à 46’39. Durant cette infériorité numérique contre Cholet, Luba décide de céder sa place à Victor Bodin (#20).



Les Yétis ne laissent pas de répit au jeune gardien choletais. Bruno ZABIS (#10) marque un but à 47’49, assisté Clément Mermoux (#94) et Kelvin Walz (#13) portant le score à 3 - 5.



Le défenseur Ludovic Karsh (#55) est sanctionné pour charge avec la crosse à 52’00.



Les esprits s’échauffent. Louis Seignez (#96) et Richard Aimonetto (#22) sont à leur tour pénalisés pour dureté et cinglage à 53’21.



Les Dogs, menés de deux points à moins de 6 minutes de l’issue de la rencontre, inscrivent 3 buts en 4’40. D’abord Jeremiah Luedtke (#94), assisté de Tarabusi (#8) et Besson (#18), réduit l’écart à 4 - 5 à 54’50. Puis Martin Borovsky (#77) égalise assisté de Vepsalainen (#93) et Luedtke (#94) à 55’56 (5 - 5). Enfin, devant un public en liesse, Ville Vepsalainen (#93) marque le but de la victoire, assisté de Borovsky (#77) et Beckstead (#15) (6 - 5) à 59’32.



Julien Guimard sort Victor Goy (#31) mais les Choletais sortent vainqueurs de leur dernier match de la saison régulière. Ils finissent dont 2èmes au classement général et rencontreront Epinal pour la première phase des play-offs à Glisséo.



Crédit photo Caro Thiebault



Jérémy Ares (#12) et Ville Vepsalainen sont distingués en fin de match pour leur performance.



Rendez-vous les 19 et 20 mars prochain à Glisséo pour les deux premiers matchs des quarts de finale des play-offs.

