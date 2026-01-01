Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 26ème journée : Mont-Blanc vs Cholet 2 - 1 (0-0 1-1 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 14/02/2026 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Cholet ] Le leader glisse au Mont-Blanc ! Mont-Blanc accueillait Cholet au Palais des Sports de Megève. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 15/02/2026 à 15:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1646 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Zede assistés de MM. Biot et Bergamelli Buts :

Mont-Blanc : 20.17 Vladimir Dzhig (ass Denis Tsyganov) ; 65.00

Cholet : ; 26.29 Mathieu Tremblay (ass Ludovic Karsh et Joey Musa) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 8 minutes contre Cholet Les Yétis du Mont-Blanc recevaient le leader, les Dogs de Cholet ce samedi soir à Megève dans le cadre de la 26ème journée du championnat de Division 1. Face aux choletais et devant une patinoire pleine, les hommes de Romain Sadoine et Etienne Croz allaient avoir fort à faire. Les haut-savoyards présentaient un effectif amputé de plusieurs joueurs cadres Carpenter, Yamalov et les jeunes Bernel et Douliot. Besson et Pasquet manquaient à l’appel côté Dogs.



Pas de but mais de l’animation



Cette partie démarrait sur des standards déjà disputés en termes d’intensité. Trois pénalités sont distribuées dans les 4 premières minutes d’une entame où les Dogs tentaient d’imposer leur rythme. Cholet a le premier jeu de puissance de ce match pour une pénalité de Fleutot plein centre de l’aire de jeu. Les leaders du championnat ont les premières occasions, mais le boxplay résiste et travaille pour renvoyer les tirs sur la bleue ou en périphérie. Les Yétis auront leur occasion quelques minutes après le retour à 5, mais Delcroix et Robert ne pouvaient trouver la faille. Cette partie tend à se débrider encore un peu plus offensivement à la mi-tiers. Les occasions nettes sont plus nombreuses. Teslenko répondait à une très grosse alerte offerte à Sweeney face à un filet ouvert. Le tir fuyait le cadre et les deux équipes restaient sur ce score nul et vierge. Un premier acte malgré tout engagé entre Yétis et Dogs et un match relativement équilibré jusqu’à lors. Alexandre JUILLET Du trafic devant Grametbauer Grametbauer répondait aux premières interventions de Grabko à plusieurs reprises, et notamment sur une intervention sans retour accordé au-devant de Dzhig en one-timer. Pas de prise d’avantage dans ce premier acte. Les deux équipes se séparent sur ce score de parité après vingt minutes animées et agréables à suivre.



Domination choletaise, Mont-Blanc combattif



Il ne fallait pas être en retard à son banc pour le retour en deuxième période. Les Yétis entamaient l’acte médian comme ils avaient terminé le précédent. Après 17 secondes, et sur une sortie de zone parfaite, Berruex envoyait une longue passe à destination de Tsyganov sur l’angle de la bleue. Le russe descendait le précieux pour Dzhig pleine course. Le biélorusse profitait de l’écran créé par le défenseur pour envoyer un plomb sous la barre, 1-0 à 20’17. Réaction choletaise dans la minute suivante, Grabko la contenait dans un duel qui allait encore gagner en intensité. Le portier alpin est le principal artisan des minutes suivantes. Les visiteurs poussent, Mont-Blanc résiste et le cerbère régale de belles interventions. La pression choletaise pousse l’équipe locale à la faute et un powerplay est offert aux joueurs de Pihant après un peu plus de 6’ disputées dans cet acte II. Moins de dix secondes plus tard, la sanction tombe. Servi par Musa après l’engagement, Karsh déclenchait sur la bleue et profitait d’une déviation de Tremblay, qui trompait Grabko au cœur du momentum visiteur, 1-1 à 26’29 [5-4]. Une domination globale qui va se poursuivre après cette égalisation. Tretout partait en break sans parvenir à offrir le lead à son équipe. Les Yétis retrouvent de l’allant, poussés par une patinoire acquise à leur cause. Delcroix obtenait une bonne situation, mais là encore, le palet fuyait le filet. La tension monte, les contacts sont de plus en plus rugueux et plusieurs séquences mettent en exergue le fort défi physique imposé par les deux équipes. La fin de période approche dans un face à face toujours aussi arraché et Mont-Blanc obtient un powerplay. Masson faisait trébucher Dzhig qui était parti dans des arabesques avec une belle activité. Le score n’évoluera pas dans cette fin de période médiane.



On ne se quitte plus



Le retour au jeu s’effectue en supériorité pour les locaux qui disposeront d’une première vague d’attaque. Ce dernier n’aura pas l’effet escompté. Cholet retrouve le 5-5 et s’offre même un 2 contre 1, profitant de la sortie de prison de Masson. L’ex-capitaine des Pionniers de Chamonix tente sa chance, mais Grabko imposait une mitaine ferme. Le premier trio visiteur appuie sur la salve qui suivait, mais Musa par deux fois, n’accrochait pas le cadre ou se voyait contré. Les Yétis répondaient au challenge du leader d’une belle contre-attaque conclue par Delcroix, mais le français déposait un revers dans la mitaine de Grametbauer. Réponse du berger à la bergère. Les Dogs appuyaient à nouveau sous l’impulsion de leurs joueurs étoiles, mais sont repris par la patrouille sur un geste évitable de Iasensza à 13’00 de la sirène du temps réglementaire pour dureté. Ce jeu d’infériorité numérique passe sans encombre pour les hommes de Pihant malgré un bon lancer de Teslenko depuis la bleue qui avait fleurté avec la lucarne. Les deux contingents sont au complet et l’on entre dans le dernier dix. Alexandre JUILLET Joey Musa n'aura pas scoré au Palais des Sports de Megève Cholet dicte le rythme de cette entame de moneytime, se heurtant à un Grabko impeccable, qui tenait les siens dans le match. Mont-Blanc est en difficulté et se fait prendre par la patrouille sur un retard de jeu dans sa zone défensive. Tsyganov expédiait le disque dans les filets protecteurs et les Dogs avaient là l’occasion de passer devant. Occasion non-convertie et pour cause, la défensive locale avait été parfaitement hermétique à cet instant capital. À 4’44, le powerplay s’inverse et Fauvel venait faire trébucher son opposant en territoire offensif sur une pénalité là-encore évitable. Par deux fois, Mont-Blanc est à un cheveu de prendre l’avantage. D’abord au cœur du trafic devant Grametbauer, puis sur une reprise de Tsyganov dans la zone dangereuse. Cholet et son cerbère résistent dans une fin de partie irrespirable. Pihant pose son temps mort à 26 secondes de la fin d’une rencontre haletante et stressante pour les contingents comme le public présent. Montblanais et choletais allaient se départager en période supplémentaire. Pas de vainqueur après 60 minutes.



Mont-Blanc tranche en fusillade



La supplémentaire démarrait et le premier lancer était pour Masson après un beau travail dans le territoire. Vladimir Dzhig détournait la rondelle de sa trajectoire initiale. Réponse du Mont-Blanc, M. Chatellard contournait la défensive, se réaxait et du revers, obligeait le portier à un arrêt décisif en extension. Les deux équipes auront été proches de bout en bout. Les défenses tiennent, les sacrifices sont nombreux à l’image du capitaine local, qui bloquait un shoot de Sweeney depuis l’axe quelques instants plus tard, avant que Musa n’oblige Grabko à se montrer lui aussi déterminant une nouvelle fois. La tension est maximale, la partie est disputée sur un très gros rythme malgré la fatigue des acteurs. Les Yétis repartent à l’abordage. Fleutot s’infiltrait, le tir était pris dans une position intéressante, mais le cerbère fermait. Un Grametbauer qui frustrait Oksanen de la botte à 3 secondes de la sirène. Rendez-vous aux tirs aux buts. À ce petit jeu, ce sont les joueurs de Sadoine et Croz qui sortaient vainqueurs grâce à trois réalisations de Fleutot, Dzhig et Chatellard contre une de Sweeney aux choletais, 2-1 à 65’00 TAB. Alexandre JUILLET Fleutot montre la voie



Victoire du HC Mont-Blanc face au leader du championnat 2 buts à 1 aux tirs aux buts, au terme d’une rencontre haletante. Une partie disputée et équilibrée entre deux formations qui auront partagé les périodes de dominations. Cholet, leader et auteur d’un match cohérent n’aura pourtant pas su faire preuve d’assez de réalisme sur ses périodes de temps forts pour s’échapper malgré un deuxième acte solide dans les intentions. Contrariés par un Grabko en feu devant son filet et extrêmement concentré, les Dogs regagnent tout de même le Maine et Loire avec une unité supplémentaire.

Côté Yétis, le plan aura été scrupuleusement respecté. De la discipline défensive, un très gros engagement et du cœur de bout en bout, auront porté les Yétis vers un succès héroïque et diablement important pour se rapprocher d’une éventuelle qualification en play-offs en fin de saison.

À 4 matchs de la fin de saison régulière, Cholet est toujours en tête, le HC Mont-Blanc compte 7 unités d’avance sur Villard, 13ème et premier non-qualifié actuel. La course aux séries est plus que jamais dans tous les esprits et les 4 dernières rencontres s’annoncent dantesques d’autant que les écarts, s’ils sont infimes en bas du tableau, le sont également en haut. Prochaines échéances pour les deux formations, à Neuilly sur Marne, samedi prochain pour le HC Mont-Blanc, à domicile le week-end prochain face à Dunkerque pour les Dogs. Alexandre JUILLET Victoire du HC Mont-Blanc au terme d'un beau combat

