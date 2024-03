Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 26ème journée : Mont-Blanc vs Tours 1 - 2 (1-0 0-0 0-1 0-1) Après prolongation Le 09/03/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Tours ] Les Remparts s’élèvent ! Les Yétis du Mont-Blanc, au sortir d’une rencontre particulièrement décevante chez son voisin morzinois, recevaient pour ce dernier match de saison régulière de Division 1 les Remparts de Tours de Frank Spinozzi et Stéphane Gros. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 10/03/2024 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



884 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Peurière assistés de MM. Aumeras et Zede Buts :

Mont-Blanc : 01:00 Eric Leger (ass Samuel Guer)

Tours : ; 58:56 Peter Bourgaut (ass Fabien Metais) ; 62:43 Cameron Hough (ass Alexis Birolini et Fabien Metais) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Tours Qualifiés en play-offs, les visiteurs du soir allaient aborder cette partie de manière plus détendue que leurs opposants, qui malgré un enjeu réduit par les dernières contreperformances alpines, devaient à leur public une toute autre copie que celle entrevue une semaine plus tôt à la Skoda Arena. Devant une patinoire saint-gervolaine bien garnie, Yétis et Remparts ont croisé le fer et offert toute un duel à leur public !



Mont-Blanc aux commandes



Tours est immédiatement sous pression dans la première minute. Le trio montblanais imposait un fort tempo sur son shift inaugural. Léger et Guer tentaient de combiner immédiatement, mais c’est sur leur deuxième entrée en zone que les deux hommes frapperont. Léger en vitesse le long de la bande gauche se ré-axait et profitait d’un retour pour débloquer le compteur, 1-0 à 1’00. Les Remparts réagissaient deux minutes plus tard, mais Goy effectuait une première intervention rassurante pour les siens. Les prémices se confirment et un début de match rythmé est offert par les acteurs ce samedi soir à Saint-Gervais. Mont-Blanc et son premier trio poursuivent leur excellente mise en marche, et Tours, sur des phases intéressantes, menace également le territoire haut-savoyard. La pression tourangelle monte d’un cran à la mi-tiers. Le portier Yéti est hermétique à cette dernière et multipliait les interventions sur sa ligne de but. Mont-Blanc n’est pas en reste et la partie est disputée ! Céret a une belle occasion de doubler la mise sur un service de Gagnon. Le portier repoussait. Suivait un powerplay local qui apportait du danger sur une action brouillonne aux abords du filet. Léger frappait l’extérieur du but, avant que Tours ne gère parfaitement la deuxième minute de son boxplay. Les Yétis poursuivent le bon début de rencontre entrepris. Alexandre JUILLET Les contacts ont été nombreux dans ce match disputé ! Les contacts s’intensifient et les Remparts commencent à imposer plus de duels physiques à leurs adversaires. Chatellard se débarrassait de son vis-à-vis qui intervenait à la limite de la régularité sans pour autant faire faute, mais le numéro 17 Yéti voyait Raibon s’interposer en obstacle. Quelques instants plus tard, Gagnon grattait un disque devant le but et tentait le revers. Ce dernier fuyait la lucarne. La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre. Msumbu pleine enclave avait un bon lancer dont Goy disposait sur une parade acrobatique avant que l’arbitre ne signale un filet déplacé. La fin de période approche et une dernière opportunité dangereuse sera à mettre au crédit de la formation montblanaise et d’Alex Gagnon, qui, en échappée, s’était offert une occasion stoppée par Sébastien Raibon. Mont-Blanc est devant à la pause 1 but à 0.



Les Yétis gardent l’avantage



Le début de deuxième est aussi engagé que le tiers précédent. Les deux formations reprenaient sur un excellent tempo et notamment Tours, qui dans les premiers instants avaient une bonne occasion et un échec avant agressif en territoire des Yétis. Le trio Sarlin – Gagnon – Adelsons par deux fois est également proche de faire se lever la patinoire municipale, stoppé dans leur entreprise par un Raibon très présent. L’intensité de cette opposition est d’un bon calibre. Mont-Blanc, si pâle la semaine précédente chez son voisin morzinois retrouve des atouts dans son jeu. Tours impose du physique et il faut une nouvelle fois un Goy de gala pour éviter l’égalisation tourangelle. Alexandre JUILLET Goy très précieux sur sa ligne Les situations se multiplient pour les visiteurs. La mi-match passe et l’ascenseur est une fois de plus renvoyé. Les haut-savoyards ont une très bonne occasion de doubler la mise. Gagnon est seul pleine enclave, mais son tir ne trouve pas le fond des filets d’un Raibon toujours très important pour les siens. La mi-match passe et c’est au tour de Sarlin d’engager une échappée. Le break du français ne terminera pas sa course au fond et Tours reste à une longueur dans cette opposition disputée. Le puck navigue d'un but à l'autre et se présente la meilleure situation tourangelle. Sur la construction de jeu suivante, Tartari et sa reprise touche au ralenti la base du poteau d’un Victor Goy qui cette fois était totalement battu. Les locaux se sortent d’un bien mauvais pas, mais les Remparts sont de plus en plus menaçants. Bourgaut et le suivant, mais c’est le bouclier du cerbère Yéti qui repoussait cette fois-ci la tentative. Les gardiens sont en feu ! Goy réalisait une nouvelle intervention décisive sur un palet qui trainait dans l’enclave et réduisait son angle en avançant ! Les actions dangereuses sont partout, mais ce deuxième vingt se conclut avec une courte tête toujours à mettre au crédit des joueurs de Rémi Peronnard.



Tours juste à l’heure !



Le scénario de cette opposition est toujours très serré et l’issue toujours si indécise alors que s’amorce le troisième vingt. Mont-Blanc a la menace de ce début de tiers. Théo Larroque fait parler sa belle vivacité pour s’ouvrir une brèche entre le défenseur et son but, mais Sébastien Raibon est le plus prompt et déploie sa botte pour repousser l’assaut de l’ex-angloy. Tours se projette à son tour à l’assaut du but montblanais, manquant de précision dans la dernière passe ou le dernier geste à effectuer pour s’ouvrir le chemin du but. Ça chauffe à nouveau sur le but de Raibon, alors qu’il reste une douzaine de minutes à disputer dans cette opposition, mais ni Guer ni Chatellard ne rabattaient le disque derrière un gardien de but au sol et à nouveau auteur d’une parade importante. Msumbu répondait à ses opposants sur un contre éclair, mais le palet frappait les vitres après être monté trop haut. La pression monte et Mont-Blanc coupait court en posant un temps mort à 11’30 de la sirène finale. Au retour, Gagnon accélérait à la sortie de son filet, traversait la glace pleine vitesse et prenait un lancer qui n’était pas loin de désarçonner un impeccable Raibon. Alexandre JUILLET Raibon excellent ce samedi soir Le match est animé et les actions se succèdent. Guer en première intention obligeait le dernier Rempart à un arrêt réflexe important de la botte. Tours remet le bleu de chauffe alors que l’on est entré dans les dernières minutes. La formation de Spinozzi et Gros prend des tirs périphériques, mais la défensive alpine est regroupée devant son portier. Valer’ Croz se joint au festival d’occasions et le #8 du HCMB en deux temps passe également des sueurs froides à Raibon. Un powerplay intervient alors qu’il reste 7’30 à jouer dans cette partie riche en occasions. Ce dernier est aux montblanais. Il ne donnera rien et l’occasion s’inversera quelques minutes plus tard. Gagnon entrait en collision avec le gardien tourangeau et écopait d’une punition logique. Le coach Spinozzi laissait s’égrener la première partie du jeu de puissance, avant de poser son temps mort à son tour. Les locaux sont combattifs sur le boxplay à l’image de Chatellard qui se battait comme un beau diable pour gagner du temps. Guer était repris irrégulièrement en fin de match. L’arbitre levait le bras et Chatellard si précieux sur l'action précédente, venait en revanche asséner un coup assez inutile à l’endroit de Hough, récoltant à son tour une pénalité bien évitable. Mont-Blanc perdait ses nerfs au pire moment possible et c’est cette fois Besson qui rejoindra l’infamie alors qu’il ne restait que 3’25 à faire. Une double supériorité de 46 secondes s’offre aux visiteurs. Portée par son public, l’équipe locale résistait avec beaucoup d’implication et de solidarité face à des Remparts trop peu inspirés malgré deux hommes de plus. Le retour à 5 s’effectue et les montagnards retournent au combat. Raibon sortait de son but, et le coaching était gagnant ! Les Remparts assénaient un coup terrible à leurs opposants, alors qu’il restait un peu plus d’une minute à faire. En briscard, Bourgaut de près ramenait les siens dans le match, 1-1 à 58’56. Pas de vainqueur après soixante minutes, les deux équipes allaient se départager au cours de la période supplémentaire.



Tours tranche !



La première occasion de cette prolongation est dans la crosse de Léger qui en échappée, avait tout embarqué. Le défenseur, mais également, le gardien de but tourangeau. Le palet ne terminait pas sa course au fond, mais le banc Rempart, très mécontent du contact entre le canadien et son gardien le faisait savoir au quatuor du soir. La tension est maximale à chaque arrêt de jeu dans cette fin de rencontre. Tours joue à l‘offensive. Cameron Hough venait asséner le coup de grâce après une bonne sortie de son arrondi droit, 1-2 à 62’43.



Victoire des Remparts de Tours 2 buts à 1 après prolongation face au HC Mont-Blanc. Dans une rencontre très intense entre les deux formations et dans un duel de gardiens de très haute volée, les Remparts s’érigent finalement devant des Yétis combattifs. Une formation montblanaise qui comme ses adversaires, aurait pu, avec un peu plus d’efficacité, renverser bien plus tôt le scénario de cette opposition. Pour les Yétis, reversés en Poule de Maintien, ce point semble anecdotique, mais l’attitude et l’implication mise dans la rencontre devra en revanche rester une base et un moteur pour tenter de sauver sa place au deuxième échelon national. De leur côté, les tourangeaux avec 2 points engrangés ce samedi, terminent leur saison régulière à la 6ème place et affronteront Epinal en quarts de finale. Alexandre JUILLET Tours s'impose en prolongation ! © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







