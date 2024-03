Hockey sur glace - Division 1 : 26ème journée : Nantes vs Chambéry 5 - 1 (1-1 2-0 2-0) Le 09/03/2024 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Chambéry ] Irrésistible, Nantes termine en tête du championnat Reportage photos de la rencontre du samedi 9 mars 2024 qui a vu Nantes s’imposer, sur sa patinoire du petit-port face aux éléphants de Chambéry pour le compte de la 26e et dernière journée de championnat Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 11/03/2024 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : M. Fessier, assisté de MM. Thibouville et Honoré Buts :

Nantes : ; 18:48 Gauthier Gibert (ass Rémi Thomas et Jagger Williamson) ; 21:59 Rourke Russell (ass Tanguy Auger et Jeremiah Luedtke) ; 27:44 Mathieu André (ass Chrystopher Collin et Jeremiah Luedtke) ; 49:55 Mathieu André (ass Jeremiah Luedtke et Jagger Williamson) ; 53:29 Théo Lanvers (ass Gauthier Gibert)

Chambéry : 07:44 Samuel Regis* (ass Tanguy Franzini et Brad Belisle) Pénalités 10 minutes contre Nantes 10 minutes contre Chambéry









Reportage Photos







Guillaume François MVP Chambéry: Colby Muise





Guillaume François MVP Nantes: Cameron Marks





Guillaume François Michael Luba élu meilleur joueur de Nantes par ses supporters !





Guillaume François Nantes réalise un parcours exceptionnel, en s'imposant face à Chambéry, les corsaires virent en tête du championnat dans l'ultime journée de clôture de la D1. Meilleure attaque, meilleure défense, nombre de victoires, meilleur pointeur avec Luedtke et ses 46 points, meilleur gardien avec Luba, les hommes de martin Lacroix terminent en toute logique à la première place. Désormais place aux Playoffs.







