Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 27ème journée : Mont-Blanc vs Cholet 5 - 1 (3-0 1-0 1-1 ) Le 22/02/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Cholet ] Les Yétis tout schuss face aux Dogs ! Officiellement qualifiés pour les play-offs depuis le dernier succès acquis à Valenciennes la semaine dernière, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce samedi soir les Dogs de Cholet (6èmes) du classement de Division 1 au coup d’envoi. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 23/02/2025 à 11:49 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2007 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Goncalves, assistés de MM. Donat-Magnin et Pysniak Buts :

Mont-Blanc : 01.46 Théo Larroque (ass Samuel Guer et Fyodor Yarovinsky) ; 02.10 Samuel Guer (ass Egor Kalin et Eliot Gouttry) ; 19.28 Matthias Terrier (ass Eric Leger et Mathis Chatellard) ; 21.15 Vladimir Dzhig (ass Anton Vasilyev et Ilya Altybarmakyan) ; 55.09 Fyodor Yarovinsky (ass Anton Vasilyev et Vladimir Dzhig)

Cholet : ; 52.01 Basile Tretout (ass Baptiste Couturier et Martin Borovsky) Pénalités 6' contre Mont-Blanc 2' contre Cholet



Un duel important pour deux équipes qui cherchent désormais à se placer au mieux dans l’optique des play-offs. Si les Yétis de Romain Sadoine affichent une très belle forme avec 3 succès en 5 matchs, série qui a permis d’ouvrir officiellement au club haut-savoyard les portes des play-offs, la trajectoire choletaise est diamétralement opposée, alors qu’il reste 4 matchs et que le tableau achève ses dernières mutations. Dans une belle ambiance et devant un public venu nombreux, Victor Goy et Mark Grametbauer se faisaient face.



Entame idéale !



Pas le temps d’avaler son sandwich que la première situation est déjà conclue pour la troupe locale. Le portier choletais Mark Grametbauer sortait pour contrôler un palet derrière son filet, mais tergiversait. Yarovinsky le contrait, Guer en première intention touchait le poteau, et Larroque, qui avait suivi, était tout heureux de propulser le disque au fond de la cage ouverte, 1-0 à 1’46. Alexandre JUILLET Mont-Blanc ouvre le score après 1'46 Entame cauchemar pour la défensive visiteuse qui se troue une nouvelle fois 26 secondes plus tard. La même ligne montblanaise est à l’œuvre. Gouttry échangeait avec Guer, qui, depuis sa ligne bleue offensive, trouvait des espaces pour s’offrir un but en traversée solitaire conclue du revers, 2-0 à 2’10. Les Yétis sont en feu et leurs adversaires tentent de réagir comme ils le peuvent dans un très délicat début de match. Après 8 minutes à forte domination locale, Yarovinsky est proche de tripler la mise. Le russe se jouait de son vis-à-vis d’un move astucieux sur sa bleue offensive, avant de temporiser en dribblant du revers. Heureusement pour les Dogs, qui allaient réagir par une bonne possession dans la minute suivante, le portier faisait l’arrêt de l’épaulière droite. Le premier dix passe sous domination locale et il faut à Cholet, l’aide de son portier pour contenir, de la mitaine, un nouvel assaut conclu en reprise par Hrebenyk. Le bon élan des Yétis est coupé par une pénalité dirigée contre Matthias Terrier, mais le boxplay est impeccable et est même en passe de donner une unité de plus aux locaux. Sur un palet dégagé en fond de glace, Dzhig est seul et tente d’alerter Altybarmakyan qui arrivait lancé. Le russe manquait sa reprise et le score n’évoluait ni d’un côté ni de l’autre. Le retour à 5 avait offert l’occasion aux locaux de reprendre leur marche en avant et de recréer le danger sur le filet de Grametbauer. Yarovinsky, dans un nouveau numéro de funambule s’ouvrait la solution de shoot et il faut une parade au dernier instant du cerbère choletais pour éviter au caoutchouc de franchir la ligne. La furia locale se poursuit néanmoins. Sur un rush en contre, décalé par Mathis Chatellard, Éric Léger déposait le disque en retrait et dans l’enclave pour Matthias Terrier, qui allumait la lucarne droite et pouvait exposer un large sourire, 3-0 à 19’28. Fin d’un premier acte à très nette domination locale. Le HC Mont-Blanc a fait le trou dans ce premier vingt.



Les Yétis ne se relâchent pas



Mathis Chatellard avait la première en reprise plein slot sur un service venu de la gauche dans ce deuxième tiers-temps et Mont-Blanc voit bientôt son excellente production offensive de nouveau récompensée. Sur un jeu exceptionnel du trio Vasilyev – Altybarmakyan – Dzhig, le premier pénétrait avec rapidité dans le territoire et décalait le second, qui seul face au portier après un bon dribble, remisait à droite pour ouvrir le filet à Dzhig. Le biélorusse convertissait la magnifique construction, 4-0 à 21’15. Alexandre JUILLET Dzhig donne de l'ampleur au score en début de deuxième Cholet est en difficulté dans son entreprise défensive. Mont-Blanc a, à l’inverse, beaucoup de facilité à s’approcher du filet choletais, et l’arrière-garde qui devait en plus se passer des services de l’expérimenté Louis Bélisle, repositionné attaquant, voyait les coups de boutoir se multiplier. Pourtant, les Dogs esquissent une bonne réaction quelques instants plus tard. La 26ème minute passe et Goy réalisait une parade décisive devant Bastille qui avait pris la fuite plein axe et en solo. La mi-match passe et Mont-Blanc poursuit sa très belle partie. Altybarmakyan vient régaler le public sur une longue phase de conservation techniquement hors du temps, dans un deuxième acte où les Dogs semblaient toujours rechercher leur second souffle malgré quelques tentatives autour du filet local. Les Yétis sont maitres de la rencontre et le demeurent. Les joueurs de Sadoine et Croz récitent leur hockey face à des visiteurs qui se montraient trop imprécis dans la construction de leurs offensives et trop tendres dans leur tâche défensive. À 2’38 du retour au vestiaire, la « Manita » est proche pour Dzhig, mais le biélorusse, pourtant lancé en break voyait sa tentative du revers repoussée par Grametbauer qui resserrait les bottes de belle manière. Malgré une timide réaction visiteuse au chapitre des lancers dans cette période, la troupe de Pihant reste à quai. Quelques frictions sont à noter dans cette fin de période. Mont-Blanc conserve son but inviolé et mène 4 buts à rien.



Mont-Blanc pour la gagne



Trois actions successives sont amenées dans les premiers instants sur le filet de Grametbauer qui se battait pour éviter au score de prendre plus d’ampleur en début de T3. Cholet s’en sortait et obtenait quelques instants plus tard un jeu de puissance pour une vilaine charge de Dzhig qui avait touché Couturier. Le Yéti partait au cachot pour deux minutes et les Dogs allaient tenter de réagir en jeu de puissance. M. Chatellard rejoignait bientôt son coéquipier et une double supériorité démarrait alors pour les joueurs en blanc. Terrier se sacrifiait sur un tir de loin en bloquant le shoot à 3 contre 5, avant que Gouttry ne prouve à son tour le travail solidaire et combattif des siens en se jetant devant un tir de Karsh à 4 contre 5. Le boxplay passe sans encombre pour des joueurs montblanais auteurs d’une partie solide dans l’ensemble des compartiments du jeu. Alexandre JUILLET Grametbauer et Cholet ont souffert ce samedi Tremblay était proche de faire vaciller Goy, qui en se couchant, bloquait le disque sous son plastron. Une formation choletaise qui avait une attitude plus conquérante dans ce troisième tiers et qui allait le récompenser. L’engagement est gagné, Borovsky lançait, Couturier faisait dévier et obligeait Goy à sortir de la botte un palet qui revenait plein axe à Tretout pour le 1er but choletais sur le retour, 4-1 à 52’01. Trois minutes plus tard, Mont-Blanc renvoie l’ascenseur. Sur un powerplay consécutif à une faute de Seignez sur Terrier dans l’arrondi, la « East Connection » trouvait une nouvelle fois la faille. Dzhig décalait Vasilyev, dont la passe plein slot parvenait à Yarovinsky pour la lucarne gauche, 5-1 à 55’09 [5-4]. Cholet voit cette rencontre s’échapper définitivement. Tremblay venait échanger quelques amabilités avec Céret qui venait de trébucher sur son portier en perdant ses appuis et aucun but ne sera ajouté à cette partie. Le HCMB s’impose avec brio et empoche les 3 points synonymes de victoires.



Victoire du HC Mont-Blanc 5 buts à 1 avec autorité et sérieux ce samedi soir. Solides dès l’entame avec un très gros tempo imprimé dans le premier dix et deux buts inscrits dans la première paire de minutes, les Yétis ont su se rendre cette rencontre facile en évitant les erreurs individuelles dans ce qui reste à date l’une des prestations les plus abouties à domicile. Sans trembler, la troupe de Sadoine et Croz monte en puissance ces dernières semaines. Côté choletais, la série noire se poursuit. Très permissifs défensivement, malgré d’évidentes qualités individuelles au sein du contingent, les Dogs ont chuté sur la glace du Palais de Megève et devront remettre le bleu de chauffe pour tenter de remonter dans un classement toujours aussi resserré en Division 1.

Prochains rendez-vous à Tours mercredi (20h00) pour les Yétis. Cholet accueillera Valenciennes à la même heure sur la glace de Glisséo. Alexandre JUILLET Célébration avec les supporters en fin de rencontre

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo