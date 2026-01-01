Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 28ème journée : Mont-Blanc vs Valenciennes 3 - 2 (0-0 2-1 0-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 25/02/2026 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Valenciennes ] Mont-Blanc en play-offs, Valenciennes un point ! Duel d'importance ce mercredi au pied du mont Blanc entre les Yétis du Mont-Blanc et les Diables Rouges de Valenciennes. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 26/02/2026 à 15:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1717 spectateurs Arbitres : MM. Gasnier et Scolari assistés de MM. Margry et Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : ; 33.01 Andreas Fleutot (ass Antonin Berruex et Mathis Chatellard) ; 34.15 Valérian Croz (ass Ulysse Callot et Vladimir Dzhig) ; 65.00 Mathis Chatellard

Valenciennes : 22.39 Kevin Altidor (ass Thomas Boisson*) ; 40.12 Matthew Vermaeten (ass Frédéric Potvin et Jarred White) Pénalités 15 minutes dont 5 à Teslenko contre Mont-Blanc 26 minutes dont 5 à Carminati et Altidor et 10 à Vermaeten contre Valenciennes



Deux équipes proches au classement de la Division 1 et qui se retrouvaient pour la deuxième fois cette saison. Si les valenciennois étaient déjà qualifiés au jeu des confrontations directes face à Nantes, il manquait une petite unité aux Yétis pour s'assurer une place en séries éliminatoires. Au match aller, le HC Mont-Blanc l'avait emporté au bout d'une séance de tirs aux buts conclue par Vladimir Dzhig, les valenciennois ayant offert une très grosse opposition à leurs adversaires du soir. À 3 journées de la fin de saison régulière, les points comptent doubles et le combat fera rage devant une patinoire bien remplie dans une rencontre, à nouveau très engagée.



Une entame engagée, pas de but.



Malgré une entame imposant un bon tempo et une belle intensité, les deux équipes se jaugent un long moment. Peu de lancers dangereux et il faut attendre un tir en bonne position du capitaine local Mathis Chatellard depuis l’oreille du cercle pour avoir un premier tir capté par le cerbère. Vermeaten répondait quelques minutes plus tard sur une échappée conclue du revers, mais que Grabko captait. Maxime Richier Vermeaten a été très intéressant dans le jeu Côté Saint-Gervais/Megève, le petit jeune en forme se signalait après 6 minutes de jeu. Cyriac Trollet, 17 ans seulement, s’échappait et forçait Caubet à un arrêt sur sa ligne. La partie se décante au fil des minutes et la menace gronde désormais devant les deux camps. Dzhig est tout proche de repousser le disque derrière Caubet sur un retour accordé, tout comme l’un de ses opposants qui par deux fois est à une longueur de palette de profiter d’un puck qui trainait dans la zone dangereuse. Ce match est animé et agréable à suivre pour le public. Du combat, de l’intensité et deux équipes qui imposent un très fort engagement. White en échappée est très actif mais manque de réalisme, avant que Fleutot, en contre-attaque, ne frappe le montant sur un jeu où le cerbère semblait cette fois pris. Nouvelle chaude alerte en réponse une minute plus tard. Detouteville est à quelques centimètres de lever les bras pour la première fois de la partie, repris de justesse. Premier jeu de puissance en fin de période pour les Diables Rouges. Robert avait accroché et voici les nordistes en unité spéciale à l’entame de la dernière minute. Pas de but après vingt minutes engagées.



Les Yétis résistent avant de surfer la vague.



Les valenciennois repartent au combat avec un homme de plus en deuxième pour une minute. Une situation qui ne paiera pas et qui offrira même une échappée au prisonnier, Charlie Robert, sur le retour au jeu. Le jeune espoir ne pouvait redresser suffisamment le disque et l’action repartait à l’autre bord avec le premier but de la partie. Trouvé par une belle inspiration de Thomas Boisson, Altidor, dans le slot ne laissait pas passer sa chance et trompait Grabko, 0-1 à 22’39. Les joueurs de Guimard déploient leurs ailes. Vermeaten en échappée obligeait Grabko à une intervention de l’épaule dans un début de temps fort visiteur. Les Diables Rouges sont en confiance et le ressenti est vérifié. Grabko a du pain sur la planche ! Maxime Richier Grabko, l'homme de cette rencontre En face Mont-Blanc répondait à son tour, mais manquait le dernier décalage pour trouver des positions de lancers réellement favorables. White est trouvé dans le dos de la défensive et il s’en faut d’un rien pour que ce dernier ne breake. Après 8’ en deuxième, grosse situation montblanaise. Escallier grattait une rondelle et contournait le filet sans parvenir à attraper le trou. Un powerplay se présente, la mi-match passée pour une faute de Opoma Ngombo sur Fleutot, ceinturé aux épaules. En jeu de puissance, le français se fait justice lui-même. Depuis une position centrale, le lancer décoché partait dans la lucarne droite, et laissait Caubet sans réaction, 1-1 à 33’01 [5-4]. Les Yétis s’enhardissent et la jeunesse, présente de part et d’autre est en plus efficace. Servi par Dzhig, Callot prenait le champ laissé libre par ses adversaires, s’avançait et décochait un tir des poignets dévié sur sa trajectoire par Valer’ Croz qui battait Caubet, 2-1 à 34’15. Pénalité dirigée quelques secondes plus tard contre Altidor pour avoir fait trébucher et voilà le momentum aux locaux malgré une situation que l’on classifiera de « bizarre » à 4’20 du retour aux vestiaire. Boisson et Grabko s’étaient accrochés alors que le portier était sorti de sa zone les valenciennois inscrivaient une réalisation de loin par Opoma, le gardien étant au sol et le but était refusé par le quatuor. Les nerfs lâchent côté nordiste, le trash-talking s’intensifie sur les bancs et Mont-Blanc dispose d’une nouvelle cartouche en avantage numérique. 5 secondes à 5 contre 3, puis la suite à 4 pour les valenciennois. Vermeaten avait commis une faute sur un arrêt de jeu. White avait tout de même une échappée à jouer sur la séquence, stoppée de manière autoritaire par un Nicholas Grabko qui ajoutait un peu de jeu de provocation au show offert. La tension monte. Croz et Carminati en venaient aux mains le long des rampes et la fin de période approchait. Fin du 2ème acte, Mont-Blanc mène d’une courte tête.



Pas de vainqueur après 60 minutes.



Aucun retard autorisé en 3ème. Valenciennes rentre plein fer dans son dernier vingt. Profitant d’une supériorité, Vermeaten, décidément dans tous les bons coups trouvait le fond du filet sur une belle réalisation, 2-2 à 40’12 [5-4]. Le début de troisième est à l’image de cette partie, engagé et disputé. Mathis Chatellard rejoignait le banc d’infamie à 12’30 de la fin du temps réglementaire dans une nouvelle période de momentum valenciennoise. Le boxplay offre quelques blocks et de la solidarité côté montblanais. Les Diables Rouges eux, s’attèlent à la tâche pour forcer la décision, se heurtant à un Grabko très précieux sur ses premières interventions. Le dernier dix approche dans un match toujours aussi indécis. Les visiteurs poussent, la pression est forte pour la troupe locale, mais Grabko est très solide et repousse un à un les assauts jusque-là. La tension est de plus en plus forte à mesure que défilent les minutes. Maxime Richier Les frictions ont été nombreuses ce mercredi À 5’14 de fin du temps réglementaire, Altidor écopait de 5 minutes majeure. De suite sur le face-off, Guer récoltait 2 minutes et annihilait une partie de l’avantage des siens. Vermeaten rejoignait également le banc pour une incorrection de 10’, retirant une arme de choix aux nordistes à un moment clé de la partie. Valenciennes obtient malgré tout une très grosse chance sur le 4 contre 4. Potvin partait au but, tentait de feinter du revers un Grabko sorti à sa rencontre, mais le portier était encore impérial sur l’arrêt le plus important du match et jusqu’à lors de la saison des siens puis que ce dernier sauve pour l’instant le point nécessaire à l’accession en play-offs. En fin de match, Tsyganov passera un dernier frisson au banc visiteur en déviant un tir de Dzhig du fond de zone, mais les deux équipes filent en prolongation. Un point qui suffit au bonheur montblanais pour valider leur ticket pour les séries.



Les tirs aux buts, une fois de plus.



Les deux équipes ne se lâchaient plus. Les coups se rendent de part et d’autre dans un scénario au suspens hitchcockien. Tsyganov retenait néanmoins son adversaire et filait au banc d’infamie, offrant aux Diables Rouges un 4 contre 3 à négocier. Valenciennes a là l’occasion de conclure les débats. Mont-Blanc défend l’égalité bec et ongles. Guer se couche sur un premier tir de Potvin avant que Grabko ne capte le deuxième shoot, n’oubliant pas de remercier son attaquant pour le geste précédent sur un palet gelé en suivant. Les deux équipes se départageront aux tirs aux buts. À ce petit jeu, Valenciennes prend d’abord l’avantage grâce à une réalisation de Vermeaten, mais sur la fin de la séance, Dzhig et Chatellard trouvent chacun l’ouverture et permettent aux leurs de prendre une sérieuse option, validée par un arrêt de Grabko, qui confirmait son excellente prestation du soir, 3-2 à 65’00.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 3 buts à 2 au bout d’une rencontre explosive, tendue et disputée. Un très gros duel entre deux équipes joueuses et qui justifieront aisément leur présence en play-offs à la vue de la rencontre du soir.



Si Mont-Blanc a en grande partie construit son succès sur son temps fort en deuxième période et dans une grande solidarité défensive tout au long du match, regroupé autour d’un Grabko de gala, Valenciennes a été très séduisant dans le jeu et aurait même pu s’offrir un gain au pied du mont Blanc, au prix d’un meilleur réalisme dans le dernier geste. Frustrés par le cerbère local, qui aura remporté le combat psychologique face à ses opposants du soir, les joueurs de Valigloo ont de beaux arguments à faire valoir.



Enfin et pour conclure, grand coup de chapeau aux deux formations et à leur politique de développement des jeunes joueurs français, qui ce mercredi auront joué un rôle important à l’image des Trollet, Callot, Berruex, Robert, Opoma, Boisson, Gincourt ou Voiturier.

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







