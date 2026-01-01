Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 29ème journée : Lyon vs Tours 2 - 5 (0-1 1-2 1-2) Le 28/02/2026 Lyon (Patinoire Charlemagne) [ Lyon ] [ Tours ] Tours impose sa loi à Charlemagne Dans une patinoire Charlemagne loin d’offrir des conditions idéales, les Lions de Lyon ont longtemps résisté avant de céder face au réalisme des Remparts de Tours. Plus disciplinés dans les moments clés et redoutables d’efficacité, les Tourangeaux repartent du Rhône avec une victoire logique (2-5) lors de cette 29e journée de Division 1, confortant leur 4e place pendant que Lyon reste 8e au classement. Lyon (Patinoire Charlemagne), Hockey Hebdo GB / Photographe © Weingartner-Photos le 02/03/2026 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3132 spectateurs Arbitres : MM. Fessier et George assistés de MM. Robert et Randrianarivo Buts :

Lyon : ; 38.44 Peter Valier (ass Lucas Chautant et Nathan Cal*) ; 54.22 Lucas Chautant (ass Peter Valier)

Tours : 18.17 Steven Fournier (ass Peter Bourgaut) ; 28.20 Peter Bourgaut (ass Andrew Doucet et Steven Fournier) ; 36.12 Conner Jean (ass Albin Torstensson et Steven Fournier) ; 45.57 Andrew Doucet (ass Ulysse Tournier* et Peter Bourgaut) ; 51.53 Vince Tartari (ass Quentin Jacquier et Vincent Milot-Ouellet) Pénalités 16 minutes contre Lyon 10 minutes contre Tours



Tours impose sa loi à Charlemagne et enfonce Lyon (2-5)

Sur une glace de qualité très moyenne, rendant les appuis incertains et les transmissions approximatives, la rencontre a longtemps été indécise dans le jeu, mais pas au tableau d’affichage. Tours a su exploiter une énorme erreur défensive lyonnaise en première période pour ouvrir le score, avant de faire parler son opportunisme au fil du match.



Malgré 35 tirs cadrés et une belle débauche d’énergie, Lyon a manqué de constance et payé cher ses passages en infériorité numérique. Les hommes de Damien Raux ont pourtant montré du caractère, revenant à 3-1 puis à 5-2 en fin de rencontre, mais la marche était trop haute face à une formation tourangelle solide, bien gardée par Sébastien Raibon, désigné meilleur joueur côté Tours.



Photographe © Weingartner-Photos



1er tiers : Tours profite de l’offrande (0-1)



Le premier acte est marqué par des approximations techniques liées à la qualité de la glace. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais les gardiens Henry Wilder et Sébastien Raibon veillent au grain.

Alors que les pénalités s’équilibrent, Tours finit par trouver la faille à 18’17. Sur une mauvaise relance lyonnaise, Steven Fournier (assisté de Peter Bourgaut) ne se fait pas prier pour ouvrir le score à égalité numérique. Un but qui vient concrétiser plusieurs tentatives tourangelles et sanctionner une erreur défensive majeure des locaux.

Lyon rentre au vestiaire frustré mais encore pleinement dans le match.



2ème tiers : le tournant disciplinaire (1-2)



La seconde période s’avère décisive. Après un début relativement équilibré, Tours double la mise par Peter Bourgaut (28’20), bien servi par Andrew Doucet et Steven Fournier.

Puis vient le temps faible lyonnais. Accumulant les pénalités (jusqu’à trois successives), les Lions offrent une supériorité numérique que Conner Philip Jean convertit à 36’12 (3-0).

Touchés mais pas coulés, les Lyonnais réagissent dans la foulée. À 38’44, Peter Valier signe un superbe numéro en contournant la cage tourangelle avant de glisser la rondelle au fond des filets. Un but mérité qui redonne espoir au public de Charlemagne (3 132 spectateurs), et récompense les efforts offensifs rhodaniens.



3ème tiers : Tours gère et assomme (1-2)



Contraint de courir après le score, Lyon tente d’accélérer, mais deux nouvelles pénalités en début de période freinent l’élan local. Tours, patient et structuré, exploite les espaces laissés libres.

Andrew Doucet (45’57), puis Vince Tartari (51’53), creusent définitivement l’écart à 5-1. Damien Raux tente alors un coup de poker en sortant son gardien Henry Wilder au profit de Maxence Barbaret.

En double supériorité numérique, Lucas Chautant réduit l’écart à 54’22 (5-2), bien servi par Valier et Dudkin. La fin de match, disputée mais correcte, voit Lyon pousser sans parvenir à revenir davantage. Tours maîtrise jusqu’au buzzer final.



Photographe © Weingartner-Photos



Conclusion



Dans des conditions de jeu compliquées, Tours a su faire preuve de réalisme et de maîtrise pour s’imposer logiquement 5-2 à Lyon. Les Remparts confortent leur 4e place tandis que les Lions, malgré une prestation courageuse et 35 tirs au compteur, restent 8es et devront corriger leurs errements défensifs.



Photographe © Weingartner-Photos



Analyse du match



Plus que la qualité de la glace, c’est la gestion des temps faibles qui a fait la différence. Lyon a dominé par séquences (35 tirs contre 29, 31 engagements gagnés contre 32), mais ses 16 minutes de pénalité ont lourdement pesé, notamment lors du deuxième tiers.

Tours a su capitaliser : Une efficacité offensive supérieure.

Une meilleure gestion des supériorités numériques.

Un gardien solide en la personne de Sébastien Raibon. Côté lyonnais, Peter Valier (but et assistance) aura été l’homme fort offensif, tandis que Lucas Chautant a profité d’une double supériorité pour marquer. Mais les erreurs défensives et l’indiscipline relative ont coûté cher face à un adversaire du haut de tableau.

À l’approche des dernières journées de saison régulière, Lyon devra retrouver rigueur et constance pour sécuriser sa place en vue des phases finales, tandis que Tours confirme ses ambitions en consolidant sa dynamique positive.

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...