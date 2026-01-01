Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 29ème journée : Morzine-Avoriaz vs Mont-Blanc 4 - 0 (0-0 1-0 3-0) Le 28/02/2026 Morzine (Palais des sports) [ Morzine-Avoriaz ] [ Mont-Blanc ] Les Pingouin domptent les Yétis Dans une patinoire de Morzine-Avoriaz pleine à craquer (1 421 spectateurs), les Pingouins ont livré un match plein pour dominer les Yétis du Mont-Blanc (4-0). Solides défensivement, opportunistes offensivement et portés par un Jiří Blažek impérial, les hommes d’Anthony Mortas frappent fort dans la course aux play-offs. Morzine (Palais des sports), Hockey Hebdo GB / Photographe © Melinda Berthot le 04/03/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1421 spectateurs Arbitres : MM. Constantineau et Zde assistés de MM. Pysniak et Mercier-Landry Buts :

Morzine-Avoriaz : 35.45 Robin Lebrun-Gilbert (ass Clément Garrido et Hugo Ferrari) ; 49.16 Mahé Forestier ; 56.04 Félix Morozov (ass Patrik Machac et Casper Andersson) ; 59.39 Félix Morozov (ass Thibault Delale et Patrik Machac)

Mont-Blanc : Pénalités 10 minutes contre Morzine-Avoriaz 10 minutes contre Mont-Blanc



Morzine étouffe le derby

Pour cette 29e journée de Division 1, le derby entre les Pingouins de Morzine-Avoriaz (9e) et les Yétis du Mont-Blanc (11e) s’annonçait décisif. À égalité avant la rencontre, les deux formations ont longtemps livré un bras de fer serré. Il a fallu attendre la fin du deuxième tiers pour voir Robin Lebrun-Gilbert débloquer la situation. Morzine a ensuite parfaitement géré son avance avant de faire exploser le score dans les dernières minutes. Avec 37 arrêts, Jiří Blažek signe le premier blanchissage morzinois de la saison. Une victoire nette et précieuse (4-0) qui permet aux Pingouins de prendre l’ascendant au classement.



Photographe © Melinda Berthot



Premier tiers : tension et prudence (0-0)



Le début de match est marqué par l’intensité propre aux derbies. Les visiteurs prennent l’initiative au tir (14 lancers contre 11), sans toutefois mettre réellement en grand danger Blažek. Morzine répond progressivement et équilibre les débats.



Les deux équipes écopent chacune d’une pénalité (Forestier pour accrocher côté local, Gouttry pour la même faute côté montagnard), mais les unités spéciales restent muettes. Les défenses prennent le pas sur les attaques dans un tiers engagé mais discipliné. Le score nul et vierge après vingt minutes reflète la physionomie d’un match fermé, où chaque camp refuse de se découvrir.



Deuxième tiers : Morzine frappe au bon moment (1-0)



La rencontre se hache davantage au retour des vestiaires. Mont-Blanc multiplie les fautes (Berruex, Guer), offrant plusieurs supériorités numériques aux locaux. Pourtant, c’est à forces égales que la délivrance arrive.

À 35’45, Clément Garrido déclenche un tir lointain parfaitement dévié par Robin Lebrun-Gilbert devant la cage de Boudet. Le palet finit au fond et fait exploser la patinoire.



Dans la foulée, des pénalités concomitantes (Kebets / Oksanen puis Ceret / Forestier) maintiennent la tension, mais Morzine conserve son avance. Après quarante minutes, les Pingouins mènent logiquement 1-0, plus tranchants dans les moments clés.



Troisième tiers : maîtrise et réalisme (3-0)



Morzine démarre idéalement la dernière période. À 49’16, Mahé Forestier double la mise à forces égales, profitant d’une action confuse et d’une déviation malheureuse défensive.

Le tournant du match intervient quelques secondes plus tard : deux pénalités consécutives (Delale puis Kebets) contraignent les Pingouins à évoluer à trois contre cinq. Mais le bloc défensif tient bon, Blažek se montrant infranchissable dans sa cage.



Mont-Blanc, qui totalisera 37 tirs et remportera 37 engagements, ne parvient pas à concrétiser. En fin de match, Feliks Morozov crucifie les espoirs adverses avec un doublé (56’04 et 59’39), scellant définitivement le sort du derby. Score final : 4-0.



Photographe © Melinda Berthot



Conclusion



Dans ce duel capital pour la course au top 8, Morzine a su faire preuve de patience et d’efficacité. Solides dans leur zone, réalistes offensivement et héroïques en infériorité numérique, les Pingouins remportent un derby maîtrisé de bout en bout. Ce succès leur permet de consolider leur 9e place et de garder intactes leurs ambitions avant le déplacement décisif à Dunkerque.



Photographe © Melinda Berthot



Analyse



Ce match illustre parfaitement la maturité prise par Morzine en cette fin de saison régulière. Malgré un volume de tirs inférieur (33 contre 37) et moins d’engagements gagnés (31 contre 37), les hommes d’Anthony Mortas ont su optimiser leurs temps forts.

La différence s’est faite dans : Pour cette 29e journée de Division 1, le derby entre les(9e) et les(11e) s’annonçait décisif. À égalité avant la rencontre, les deux formations ont longtemps livré un bras de fer serré. Il a fallu attendre la fin du deuxième tiers pour voir Robin Lebrun-Gilbert débloquer la situation. Morzine a ensuite parfaitement géré son avance avant de faire exploser le score dans les dernières minutes. Avec 37 arrêts, Jiří Blažek signe le premier blanchissage morzinois de la saison. Une victoire nette et précieuse (4-0) qui permet aux Pingouins de prendre l’ascendant au classement.Le début de match est marqué par l’intensité propre aux derbies. Les visiteurs prennent l’initiative au tir (14 lancers contre 11), sans toutefois mettre réellement en grand danger Blažek. Morzine répond progressivement et équilibre les débats.Les deux équipes écopent chacune d’une pénalité (Forestier pour accrocher côté local, Gouttry pour la même faute côté montagnard), mais les unités spéciales restent muettes. Les défenses prennent le pas sur les attaques dans un tiers engagé mais discipliné. Le score nul et vierge après vingt minutes reflète la physionomie d’un match fermé, où chaque camp refuse de se découvrir.La rencontre se hache davantage au retour des vestiaires. Mont-Blanc multiplie les fautes (Berruex, Guer), offrant plusieurs supériorités numériques aux locaux. Pourtant, c’est à forces égales que la délivrance arrive.À 35’45, Clément Garrido déclenche un tir lointain parfaitement dévié par Robin Lebrun-Gilbert devant la cage de Boudet. Le palet finit au fond et fait exploser la patinoire.Dans la foulée, des pénalités concomitantes (Kebets / Oksanen puis Ceret / Forestier) maintiennent la tension, mais Morzine conserve son avance. Après quarante minutes, les Pingouins mènent logiquement 1-0, plus tranchants dans les moments clés.Morzine démarre idéalement la dernière période. À 49’16, Mahé Forestier double la mise à forces égales, profitant d’une action confuse et d’une déviation malheureuse défensive.Le tournant du match intervient quelques secondes plus tard : deux pénalités consécutives (Delale puis Kebets) contraignent les Pingouins à évoluer à trois contre cinq. Mais le bloc défensif tient bon, Blažek se montrant infranchissable dans sa cage.Mont-Blanc, qui totalisera 37 tirs et remportera 37 engagements, ne parvient pas à concrétiser. En fin de match, Feliks Morozov crucifie les espoirs adverses avec un doublé (56’04 et 59’39), scellant définitivement le sort du derby. Score final : 4-0.Dans ce duel capital pour la course au top 8, Morzine a su faire preuve de patience et d’efficacité. Solides dans leur zone, réalistes offensivement et héroïques en infériorité numérique, les Pingouins remportent un derby maîtrisé de bout en bout. Ce succès leur permet de consolider leur 9e place et de garder intactes leurs ambitions avant le déplacement décisif à Dunkerque.Ce match illustre parfaitement la maturité prise par Morzine en cette fin de saison régulière. Malgré un volume de tirs inférieur (33 contre 37) et moins d’engagements gagnés (31 contre 37), les hommes d’Anthony Mortas ont su optimiser leurs temps forts.La différence s’est faite dans : La gestion des moments clés : ouverture du score dans un temps fort, résistance héroïque à 3 contre 5.

: ouverture du score dans un temps fort, résistance héroïque à 3 contre 5. La discipline globale : 10 minutes de pénalité de chaque côté, mais un meilleur contrôle émotionnel local.

: 10 minutes de pénalité de chaque côté, mais un meilleur contrôle émotionnel local. La performance du gardien : Jiří Blažek (37 arrêts) a écoeuré les attaquants adverses et rassuré tout son bloc défensif.

Au final, ce derby remporté avec autorité pourrait bien constituer un tournant psychologique majeur dans la lutte pour les playoffs.



Photographe © Melinda Berthot Mont-Blanc, malgré une activité offensive réelle et un bon travail dans le cercle des engagements, a manqué de tranchant dans la zone de vérité.Au final, ce derby remporté avec autorité pourrait bien constituer un tournant psychologique majeur dans la lutte pour les playoffs. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...