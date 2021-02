Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Clermont-Ferrand vs Mont-Blanc 3 - 2 (0-0 1-1 1-1 1-0) Après prolongation Le 06/02/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Mont-Blanc ] Clermont s'impose aux tirs au but Après le temps réglementaire et une prolongation, c’est aux tirs au but que les « Sangliers Arvernes » ont réussi à s’offrir la victoire d’une belle partie de hockey sur glace comptant pour la 2ème journée du championnat de France de Division 1. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/02/2021 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M Drif assisté de MM. Fontaine et Donat-Magnin Buts :

Clermont-Ferrand : 26:15 Radovan Cutt (ass Matej Hamrak) ; 55:50 Filip Hudak (ass Radovan Cutt et Matej Hamrak) ; 65:00 Radovan Cutt

Mont-Blanc : ; 37:23 Arthur Coulon (ass Richard Aimonetto) ; 53:08 Arthur Cocar (ass Julien Lebey et Richard Aimonetto) Pénalités 16 minutes contre Clermont-Ferrand 6 minutes contre Mont-Blanc



ème journée de ce championnat ‘’spécial covid’’, par contre pour les Sangliers c’était bien là leur premier match. Un handicap potentiel dont ils se seraient bien passés, eux qui déjà n’ont même pas eu l’occasion de se mettre un match préparatoire sous la dent, leur dernière rencontre remontant au 17 octobre2020.



Pour les savoyards, en plus d’un match préparatoire, ils ont déjà lancés leur saison par une victoire incontestable face à Chambéry. Comment ne pas envisager dès lors de doubler la mise. Rappelons qu’ils ont déjà eu l’occasion de croiser les Sangliers en octobre avec à chaque fois une large victoire (10-1 en Coupe de France et 7-2 à Clermont en championnat).



L’avantage de recevoir pour les Puydômois, surtout à huit clos, semble dès lors un peu dérisoire. Pourtant c’est peut être sans compter par une soif de jouer des locaux, sevrés de match depuis de si loin mois.

Photo Yannick Martin

Il ne faut pas se le cacher, on sent bien dès le début de la rencontre que les alpins sont plus dans le rythme et se trouvent mieux dans leur jeu. Il aura fallu attendre quelque peu avant que les auvergnats mettent un peu à l’ouvrage le gardien adverse. Si effectivement nous étions à la 2journée de ce championnat ‘’spécial covid’’, par contre pour les Sangliers c’était bien là leur premier match. Un handicap potentiel dont ils se seraient bien passés, eux qui déjà n’ont même pas eu l’occasion de se mettre un match préparatoire sous la dent, leur dernière rencontre remontant au 17 octobre2020.Pour les savoyards, en plus d’un match préparatoire, ils ont déjà lancés leur saison par une victoire incontestable face à Chambéry. Comment ne pas envisager dès lors de doubler la mise. Rappelons qu’ils ont déjà eu l’occasion de croiser les Sangliers en octobre avec à chaque fois une large victoire (10-1 en Coupe de France et 7-2 à Clermont en championnat).L’avantage de recevoir pour les Puydômois, surtout à huit clos, semble dès lors un peu dérisoire. Pourtant c’est peut être sans compter par une soif de jouer des locaux, sevrés de match depuis de si loin mois.Il ne faut pas se le cacher, on sent bien dès le début de la rencontre que les alpins sont plus dans le rythme et se trouvent mieux dans leur jeu. Il aura fallu attendre quelque peu avant que les auvergnats mettent un peu à l’ouvrage le gardien adverse.



Son homologue Victor Goy, s’il a moins à s’employer, ne se montre pas plus généreux à l’encontre des clermontois qui réussissent à placer quelques contres dangereux.

Photo Yannick Martin

Il faut attendre la 2ème période pour voir s’ouvrir le score et à la surprise générale elle est l’œuvre du clermontois Radovan Cutt (ass. Hamrak à 26’15’’). Même si les savoyards sont moins pressants à ce moment là c’est néanmoins un peu contre le cours du jeu. Cela a le don de réveiller les ardeurs des visiteurs mais qui pourtant continuent à se heurter à une équipe très solidaire.



Cet engagement en défense a un coût. L’enchainement des pénalités concédées par les auvergnats sous la pression, finit par donner l’occasion aux Yétis par l’intermédiaire d’Arthur Coulon de revenir sur leurs hôtes (ass. Aimonetto à 37’23’’).



Le score ne bougera plus dans ce 2ème tiers.

Photo Yannick Martin

L’entame de la 3ème période commence avec une infériorité des Puydômois vite équilibrée par une pénalité à l’encontre des alpins. Pour autant on sent chez.ces derniers la volonté farouche de concrétiser enfin leurs actions.



Mais les arvernes continuent à faire déjouer leurs adversaires maladroits au moment du geste final. Et si ce n’est pas le cas alors Florian Gourdin sort la parade qui parfois laissera l’adversaire pantois.



L’indiscipline arverne finit par offrir une double supériorité aux savoyards. Ces derniers finissent par profiter de cette situation avec ce 2ème but d’Arthur Cocar (ass. Lebey et Aimonetto à 53’08’’).



Sur la physionomie de la partie ce passage devant des visiteurs n’a rien d’anormal et si l’indiscipline perdure côté clermontois on ne voit guère comment la victoire peut échapper aux alpins malgré l’étroitesse du score. Mais de pénalité il n’y en eu plus et c’est au tour des auvergnats de se sentir fouettés par ce but.



Alors que l’on pensait les visiteurs à priori plus en avance sur le rythme du championnat et donc à même de mieux finir la partie, au contraire ce sont les locaux qui donnent le ton. Cela se concrétise à moins de 5mn de la fin par Filip Hudak (ass. Cutt et Hamrak 55’50’’). Les auvergnats pensent même avoir marqué le 3ème but mais après une longue conversation entre officiels s il est invalidé, il en traduit pas moins la pression des clermontois en cette fin de partie.

Photo Yannick Martin

La prolongation sera plutôt légèrement à l’avantage des Yétis mais avec des contres des arvernes tous aussi dangereux que les actions alpines. Pour autant la vigilance des gardiens entraîne la fin de partie vers la fusillade.



Florian Gourdin confirme sa forme étincelante en ne concédant qu’un but contre 2 à son malheureux adversaire Victor Goy. Il offre la première victoire de la saison à son équipe.



Même à domicile c’est une performance pour les Sangliers et il suffit de regarder les statistiques des tirs – 51 à 28 avantages Mont-Blanc – pour en mesurer l’exploit. Au-delà des premiers points pris il faut voir un réel encouragement pour cette jeune équipe qui fut complètement chamboulé à l’intersaison.





Pour nos Yétis c’est une rude remise en question face à une équipe qu’ils avaient pourtant dominé de la tête et des épaules par 2 fois en octobre dernier. Pourtant on constate au fil du match que nos savoyards peinent à aller au bout de leurs actions car il se trouve très souvent une crosse, un patin voir une jambière pour couper la ligne de tir ou la dernière passe. Et quand le chemin vers la cage est dégagé c’est le gardien local Florian Gourdin qui ferme la porte avec détermination.Son homologue Victor Goy, s’il a moins à s’employer, ne se montre pas plus généreux à l’encontre des clermontois qui réussissent à placer quelques contres dangereux.Il faut attendre la 2période pour voir s’ouvrir le scoreMême si les savoyards sont moins pressants à ce moment là c’est néanmoins un peu contre le cours du jeu. Cela a le don de réveiller les ardeurs des visiteurs mais qui pourtant continuent à se heurter à une équipe très solidaire.Cet engagement en défense a un coût. L’enchainement des pénalités concédées par les auvergnats sous la pression,Le score ne bougera plus dans ce 2tiers.L’entame de la 3période commence avec une infériorité des Puydômois vite équilibrée par une pénalité à l’encontre des alpins. Pour autant on sent chez.ces derniers la volonté farouche de concrétiser enfin leurs actions.Mais les arvernes continuent à faire déjouer leurs adversaires maladroits au moment du geste final. Et si ce n’est pas le cas alors Florian Gourdin sort la parade qui parfois laissera l’adversaire pantois.L’indiscipline arverne finit par offrir une double supériorité aux savoyards.Sur la physionomie de la partie ce passage devant des visiteurs n’a rien d’anormal et si l’indiscipline perdure côté clermontois on ne voit guère comment la victoire peut échapper aux alpins malgré l’étroitesse du score. Mais de pénalité il n’y en eu plus et c’est au tour des auvergnats de se sentir fouettés par ce but.Alors que l’on pensait les visiteurs à priori plus en avance sur le rythme du championnat et donc à même de mieux finir la partie, au contraire ce sont les locaux qui donnent le ton., il en traduit pas moins la pression des clermontois en cette fin de partie.La prolongation sera plutôt légèrement à l’avantage des Yétis mais avec des contres des arvernes tous aussi dangereux que les actions alpines. Pour autant la vigilance des gardiens entraîne la fin de partie vers la fusillade.Florian Gourdin confirme sa forme étincelante en ne concédant qu’un but contre 2 à son malheureux adversaire Victor Goy. Il offre la première victoire de la saison à son équipe.Même à domicile c’est une performance pour les Sangliers et il suffit de regarder les statistiques des tirs – 51 à 28 avantages Mont-Blanc – pour en mesurer l’exploit. Au-delà des premiers points pris il faut voir un réel encouragement pour cette jeune équipe qui fut complètement chamboulé à l’intersaison.Pour nos Yétis c’est une rude remise en question face à une équipe qu’ils avaient pourtant dominé de la tête et des épaules par 2 fois en octobre dernier. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur