Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Clermont-Ferrand vs Montpellier 2 - 4 (1-0 1-2 0-2) Le 16/10/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Montpellier ] Une défaite vraiment frustrante Défaite très frustrante de Clermont lors de leur première à domicile comptant pour la 2ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole), Hockey Hebdo Yannick Martin le 20/10/2021 à 07:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



636 spectateurs Arbitres : M. Rohwedder assisté de MmeBoniface et M. Rodriguez Buts :

Clermont-Ferrand : 09:08 Sulyvan Puravet (ass Tomas Janci) ; 23:32 Tomas Trnka (ass Tomas Janci)

Montpellier : ; 32:38 Alexandre Vigor (ass Patrick Murphy) ; 38:30 Gabriel Lévesque (ass Brett Beauvais) ; 56:15 Daniel Svoboda (ass Patrick Murphy) ; 58:56 Daniel Svoboda (ass Gabriel Lévesque) Pénalités 10 minutes contre Clermont-Ferrand 10 minutes contre Montpellier







Malgré une entrée en matière très satisfaisante en menant les débats et une bonne moitié de la partie, Clermont s’est finalement incliné sur le score de 4 à 2 après que Montpellier ait réussi à faire le break profitant de l’indiscipline des locaux mais surtout lorsque ces derniers ont tenté de sauver la face avec le retrait de leur gardien en toute fin de partie.



Reportage photos de Yannick Martin

