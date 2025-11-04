Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Dunkerque vs Epinal 1 - 3 (0-2 1-0 0-1) Le 11/10/2025 Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque [ Dunkerque ] [ Epinal ] Épinal ressort vainqueur de ce premier choc Dès la deuxième journée de championnat, un choc avait lieu. Au programme le champion en titre, Épinal se déplaçait chez son dauphin de la saison dernière, Dunkerque. Dans un match partagé, les Spinaliens ont été plus efficaces et repartent du Nord avec leur première victoire (1-3) de leur saison. Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 15/10/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM Hauchart et Peyre assistés de MM. Smeeckaert et Baudoin Buts :

Dunkerque : ; 33.01 Jeremiah Luedtke (ass Romain Carpentier et Théo Lanvers)

Epinal : 11.41 Tomas Rusina (ass Hugo Sarlin et Filip Hudak) ; 18.34 Hugo Sarlin (ass Peter Hrehorcak jr et Filip Hudak) ; 58.51 Peter Hrehorcak jr (ass Filip Hudak et Hugo Sarlin) Pénalités 4 minutes contre Dunkerque 12 minutes contre Epinal L’attente de ce match se prolongeait durant les premières minutes de la rencontre avec des occasions de part et d’autre sans réel danger. Mais les Spinaliens proposaient plus de jeu que les Dunkerquois, avec notamment de belles combinaisons stoppées par le gardien des Corsaires. C’était donc logiquement que les visiteurs débloquaient le score en premier. Au bout de onze minutes de jeu, après un lancer puissant d’Hugo Sarlin repoussé dans l’axe par le gardien dunkerquois, Tomas Rusina mettait à son tour en danger Michael Luba qui ne parvenait pas cette fois-ci à éviter le premier but (0-1, 11’41).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem



Épinal plus efficace que Dunkerque pour prendre deux longueurs d’avance



Bien que Dunkerque poussait, les erreurs se multipliaient et les Dunkerquois perdaient un palet en zone offensive bien récupéré par Filip Hudak. Ce dernier lançait rapidement Peter Hrehorcak qui fixait le gardien puis offrait le but vide à son coéquipier Hugo Sarlin (0-2, 18’34).



Un avantage de deux buts pour les Spinaliens, plus efficaces que les Dunkerquois trop imprécis et qui ne profitaient pas de deux power play en début de second tiers-temps. Épinal, qui avait même pu profiter d’un mauvais contrôle dunkerquois pour partir en contre et bénéficier du retour de son cinquième joueur pour prendre trois buts d’avance, sans succès pour Peter Hrehorcak.

Quelques minutes plus tard, les Corsaires pensaient réduire la marque après un but de Jeremiah Luedtke finalement refusé. En effet, la cage de Jimmy Darier avait bougé, le score lui ne bougeait pas.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Jeremiah Luedtke finalement buteur



Mais revanchard, Jeremiah Luedtke parvenait finalement à ouvrir le compte dunkerquois. De nouveau en supériorité numérique, Dunkerque dominait Épinal et s’était installé dans le camp des visiteurs pour construire une action bien conclue par l’attaquant américain (1-2, 33’01).



Avec quelques occasions de part et d’autre, la seconde période s’achevait toujours en faveur du champion de France en titre.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Dunkerque dominant mais pas capable de conclure



Depuis les dernières minutes du deuxième tiers, le ton de la fin du match était donné. Et dans la troisième période, celui-ci allait continuer. Les Dunkerquois dominaient une équipe d’Épinal repliée et solide en défense. Auteur de 44 arrêts, Jimmy Darier maintenait le score pour son équipe qui avait encaissé sept buts la saison passée ici même à Raffoux. Dunkerque tentait alors le tout pour le tout et se retrouvait à six sur la glace avec la sortie de son gardien. Mais même à un joueur de plus, les Nordistes ne parvenaient pas à faire trembler les filets spinaliens qui parvenaient même à élargir le score en cage vide grâce à Peter Hrehorcak (1-3, 58’51).



Les Spinaliens repartaient donc vainqueurs du Nord et décrochaient leur première victoire de la saison après un revers face à Mont-Blanc la semaine dernière. Les champions en titre, désormais 5e au classement recevront Villard-de-Lans, ce samedi pour tenter de confirmer leur succès important face à Dunkerque.



De son côté Dunkerque ne parvenait pas à enchainer sa première victoire à Morzine et concédait une défaite pour son premier match à domicile. Les Dunkerquois, une place derrière leur adversaire du soir, se déplaceront à Lyon, en forme en ce début de saison à l’occasion de la troisième journée.



