Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Marseille vs Chambéry 2 - 5 (0-1 0-2 2-2 ) Le 16/10/2021 [ Marseille ] [ Chambéry ] Chambéry crée l'exploit ! Les Éléphants se déplaçaient du côté de Marseille pour le compte de la deuxième journée de Division 1. Après leur défaite samedi dernier face à Dunkerque devant leurs supporters, les Chambériens sont allés chercher une superbe victoire 5 buts à 2 contre le champion de France en titre. , Hockey Hebdo Pablo Henriques le 18/10/2021 à 19:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3813 spectateurs Arbitres : M. Drif, assisté de MM. Fontaine et Ugolini Buts :

Marseille : ; 41:19 Gaëtan Villiot (ass Rudolfs Maslovskis et Artyom Dmitrichev) ; 47:13 Maxence Bortino * (ass Artyom Dmitrichev et Maxence Leroux)

Chambéry : 16:15 David Chevrier (ass Mathias Bachelet et Anthony Raveaud) ; 30:10 Flavian Dair (ass Paul Siraudin et Joé Dubé) ; 35:39 Sacha Reboh* (ass Mathias Bachelet et Paul Siraudin) ; 50:28 Emmanuel Navarro (ass David Chevrier et Mathias Bachelet) ; 58:47 Malik Johnson (ass Flavian Dair et Edgar Protcenko) Pénalités 4 minutes contre Marseille 6 minutes contre Chambéry Le fait du match : La maîtrise chambérienne



Les Éléphants s’étaient inclinés sur le fil samedi dernier face aux Corsaires (4-3) et avaient à cœur de se reprendre dès ce samedi du côté du Palais Omnisports de Marseille. Les joueurs de Pierre Bergeron s’attendaient à un match difficile mais s’étaient préparés toute la semaine pour créer l’exploit et enfin lancer leur saison. Et cela s’est vu sur la glace. Au terme des deux premiers tiers, Chambéry mène très solidement 3 buts à rien et maîtrise la partie. Même s’ils se sont fait peur en début de troisième tiers (Marseille est remonté à 3 buts à 2), les Éléphants n’ont pas craqué et ont su faire la différence pour marquer par deux fois ensuite et s’imposer donc 5 buts à 2 devant 3 800 personnes.



Le chiffre : 3



C’est le nombre de points inscrits par le jeune joueur de 18 ans, Matias Bachelet. Le joueur formé du côté des Brûleurs de Loups et effectuant quelques matches avec Chambéry ne cesse plus d’impressionner. Déjà au dessus du lot lors des matches amicaux, le jeune joueur encore U20 ne se laisse pas impressionner et a encore permis aux Éléphants de livrer le match "presque" parfait.



Photo (archives) : Gérard Tempo via Eléphants Chambéry Le jeune Siraudin revient bien



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur Chambéry)



"Je suis très content pour mes joueurs. Ils ont travaillé dur cette semaine à l’entraînement et cela a porté ses fruits, c’est mérité ! Nous avons su poser des problèmes aux Spartiates tout en corrigeant nos défauts de samedi dernier. C’est toujours impressionnant d’arriver dans une patinoire avec 3 800 personnes mais nous avons su rester concentrés et vraiment produire le jeu que j’attends depuis que j’ai repris cette équipe. La défaite de la semaine dernière nous a donné cette force pour aller chercher une équipe qui joue les premiers rôles en D1. C’est vraiment un match référence mais c’est maintenant à nous de continuer pour aller chercher notre qualification dès ce mercredi à la maison contre Mont-Blanc.



Prochain Match : Chambéry-Mont-Blanc, Coupe de France, 20h



A Marseille, Chambéry bat Marseille 5-2



Buts pour Marseille : 41e Villiot (Maslovskis, Dmitrichev) ; 47e Bortino (Dmitrichev, Leroux)



Buts pour Chambéry : 16e Chevrier (Bachelet, Raveaud) ; 30e Dair (Siraudin, Dubé) ; 36e Reboh (Bachelet, Siraudin) ; 50e Navarro (Chevrier, Bachelet) ; 59e Johnson (Dair, Protchenko)

Bienvenue à Pablo Henriques qui couvrira toute l'actualité

des Eléphants de Chambéry pour Hockey Hebdo ! © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo