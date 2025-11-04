Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Meudon vs Valenciennes 2 - 3 (2-1 0-1 0-1) Le 11/10/2025 Meudon [ Meudon ] [ Valenciennes ] Valenciennes renversent Meudon Ce samedi 11 octobre, les Diables rouges de Valenciennes ont signé une victoire précieuse en déplacement face à Meudon (2-3), lors de la 2e journée du championnat de Division 1. Un succès arraché avec intensité et caractère, qui permet au club nordiste d’effacer les trois points de pénalité infligés par la fédération en début de saison et de se repositionner dans la course au classement. Meudon, Hockey Hebdo Valenciennes / AL le 12/10/2025 à 18:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



550 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Martin assistés de MM. Thibouville et Lefevre Buts :

Meudon : 10.13 Sami Tamminen (ass Quentin Fauchon et Elliot Lorraine) ; 11.45 Matteo Mahieu (ass Yoanne Lacheny et Dominik Rudl)

Valenciennes : ; 15.17 Frédéric Potvin (ass Jarred White et Matthew Vermaeten) ; 32.14 Frédéric Potvin (ass Jarred White et Kevin Altidor) ; 42.39 Robert McCollum (ass Thomas Vandeputte et Thomas Boisson*) Pénalités 20 minutes dont 5 à Mezentzeff et Avonde contre Meudon 24 minutes dont 5 à Mc Collum et Voiturier contre Valenciennes Un début difficile, une remontée exemplaire



Cueillis à froid dès le premier tiers-temps, les Valenciennois ont vu Meudon ouvrir le score et imposer son rythme. Malgré sept tirs cadrés et autant de non cadrés, les Diables rouges n’ont pas su concrétiser leurs occasions. « Nous avons été cueillis à froid au premier tiers temps », reconnaît Julien Guimard, coach de Valenciennes. « Meudon a bien démarré sur la première période. On avait vraiment des chances claires. »

Mais dès la reprise, les Nordistes ont changé de visage. Plus agressifs, plus précis, ils ont mis une grosse pression sur les locaux. « En deuxième période, nous avons exercé une grosse pression sur Meudon. On a su garder la tête froide », poursuit Guimard. L’égalisation puis le but du break ont récompensé leur engagement total.



Une troisième période sous le signe de l’intensité



Dans le dernier tiers, les Diables rouges ont conservé leur identité de jeu, alliant intensité et discipline. Meudon a tenté de revenir, réduisant l’écart, mais Valenciennes a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. « Nous sommes restés sur la même identité avec de l’intensité. On a su faire le dos rond et rebondir. On a eu l’envie et la volonté pendant 60 minutes. On y va match après match », conclut le coach, satisfait de la réaction de ses joueurs.



Une victoire qui change la donne



Ce succès à l’extérieur n’est pas seulement symbolique. Il permet à Valenciennes d’annuler les trois points de pénalité infligés par la fédération et de revenir dans le peloton des prétendants aux play-offs. Une dynamique relancée, un groupe soudé, et une ambition intacte : les Diables rouges sont bel et bien de retour.



