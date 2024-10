Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Mont-Blanc vs Epinal 2 - 4 (0-2 0-2 2-0) Le 09/10/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Epinal ] Epinal confirme face au Mont-Blanc Les Yétis du Mont-Blanc disputaient leur première rencontre de la saison de Division 1 ce mercredi à Saint-Gervais face aux Wildcats d'Epinal ! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 10/10/2024 à 12:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



620 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Goncalves assistés de MM. Baudry et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : ; 42.55 Matthias Terrier (ass Artem Hrebenyk et Eric Leger) ; 44.57 Arthur Devouassoux (ass Artem Hrebenyk)

Epinal : 01.22 Florian Sabatier (ass Alexandre Lubin) ; 14.22 Dominik Fujerik (ass Hugo Sarlin et Peter Hrehorcak jr) ; 29.34 Alexandre Lubin (ass Tomas Nechala et Tomas Rusina) ; 30.35 Peter Hrehorcak jr (ass Hugo Sarlin et Dominik Fujerik) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Epinal Lourdement battus sur la glace de Cergy par les Bisons de Neuilly sur Marne lors de leur première rencontre disputée le samedi précédent, les montblanais allaient déjà devoir réagir devant leur public pour prouver que la correction reçue en région parisienne n’était qu’un mauvais accident de parcours. Face à une formation d’Épinal, déjà croisée quelques jours plus tôt en match préparatoire, vainqueur d’un combat de chaque instant face à Nantes (score final 6 buts à 5 aux tirs aux buts) et parmi les favorites au titre, les hommes de Sadoine allaient avoir fort à faire. Mont-Blanc alignait un effectif au complet à l’exception de Gouttry et Orset qui ne figuraient pas sur le line-up, alors que les Wildcats devait composer sans Rudzan malade, Ojala en convalescence et Charpentier qui n’était pas du déplacement pour des raisons personnelles.



Efficacité et break visiteur



Goy faisait face à Bonvalot devant les filets. Un démarrage tambours battants dans ce duel, puisque Valerian Croz avait la première grosse situation après quelques secondes seulement. Sur un palet envoyé dans le fond, contre la bande postérieure, le rebond revenait devant le portier visiteur et pleine palette du #8 montblanais, qui ne prenait pas à défaut le portier. La réaction spinalienne ne se fait pas attendre. Dans la minute suivante, Sabatier dans un bel effort obtenait une occasion et la transformait sur un service de Lubin, 0-1 à 1’22. La partie s’emballe déjà ! Adamcek est chassé quelques secondes après l’ouverture du score et Mont-Blanc dispose d’une opportunité de revenir. Chernyuk était dangereux, mais commettait également un geste (très) évitable en territoire offensif sur un cinglage qui avait désarçonné son adversaire. Epinal évite le retour au score et obtient même 1’50 de supériorité au retour à 5. Cette dernière ne sera pas exploitée. Un peu plus tard, les locaux sont proches de l'égalisation. Dzhig trouvait Altybarmakyan, dont la feinte en face à face ne prenait pas, avant que Léger par deux fois, ne mette Antoine Bonvalot à contribution. S’en suivra une importante période de domination Yéti. Hrebenyk touchait le montant sur un tir de loin où le portier Wildcat était totalement battu, puis Yarovinsky était proche d’égaliser quelques secondes plus tard du revers. Sur le shoot qui suivait, le russe attrapait à son tour le poteau. Incroyable séquence, mais Epinal tient toujours le lead. Le momentum local pousse son adversaire dans ses retranchements. Les verts et blancs plient mais ne rompent pas, bien aidés par un portier précieux. Croz glissait le disque à T. Chatellard qui voyait encore l'ultime rempart s’interposer de la botte droite. L’orage passe quelque peu dans une partie offensive et engagée. Epinal est chassé. Rapenne est pointé par l'officiel pour obstruction, avant que Devouassoux ne vienne rejoindre le banc des pénalisés locaux pour une charge avec la crosse. Une situation que les joueurs de Saint-Gervais / Megève paieront cash... avec le but du break. Sur une action emmenée par Hrehorcak et Sarlin, le puck parvient à Fujerik qui trouvait l’ouverture face à la cage ouverte par le déplacement de Goy, 0-2 à 14’22 [5-4]. Alexandre JUILLET Epinal breake dans le premier acte Au terme d’une première période animée, Epinal s’est montré plus efficace et mène de deux longueurs face à des montblanais volontaires mais manquant de réalisme dans le geste final, malgré plusieurs bonnes occasinos au coeur de leur temps fort.



Mont-Blanc perd pied, Epinal saisit l’offrande



Le deuxième acte reprenait et la pression était spinalienne dans ces premières minutes du tiers médian. Très grosse situation pour les joueurs de Plch après 5 minutes. Fujerik est totalement seul face à Goy, qui réalisait une parade décisive de la mitaine pour garder l’espoir dans ce match. Réaction locale quelques secondes plus tard, Hrebenyk, en vue, est proche de ramener les siens à une longueur, mais l’ukrainien était stoppé par un Bonvalot décisif au moment de conclure. Mont-Blanc obtient un powerplay après 7’ pour un trébuché signalé contre Armand Jayat, qui effectuait son retour au jeu ce mercredi. De là, les Yétis jouaient d’imprécision et perdaient leurs repères. Le jeu de supériorité n’est pas assez menaçant et les joueurs en noir sont même chassés quelques secondes plus tard pour un geste jugé illicite de Chernyuk qui quittait les siens pour deux minutes, ou plus exactement pour 52 secondes, puisque les Wildcats viendront asséner un coup supplémentaire sur le casque de leurs opposants en jeu de puissance. Servi par Rusina, Nechala au retour voyait son disque frapper le poteau. Lubin qui avait suivi poussait le disque au fond, 0-3 à 29’34 [5-4]. Alexandre JUILLET Hugo Sarlin face à son ex-coéquipier Samuel Guer L’affaire se complique sérieusement pour les locaux, qui écoperont d’une punition à l'endroit d'Eric Léger quelques secondes après ce but. Le powerplay spinalien est chirurgical et Hrehorcak venait battre le cerbère haut-savoyard. Les Yétis étaient désormais menés 4 buts à rien par des visiteurs plus réalistes et mieux organisés, 0-4 à 33’35. La défensive locale prend l’eau et l’offensive peine à faire les bons choix dans ce deuxième acte. Les tentatives en solitaire se multiplient au détriment du jeu collectif. Le groupe s’est désolidarisé avec ces deux buts encaissés coup sur coup. Un jeu de puissance est néanmoins à gérer pour les joueurs de Saint-Gervais / Megève à 6’ de la deuxième pause. Cerkovnik retenait Altybarmakyan. Mont-Blanc tente d’installer son jeu mais, là encore, tente des jeux alambiqués qui gagnerait à être simplifiés, au regard des snipers et excellents manieurs de palet que compte l'effectif haut-savoyard. En face, Epinal est regroupé et solidaire. Les visiteurs s’en sortent à nouveau sans frais. Des vosgiens biens dans leur match, sérieux et désormais appliqués sur leurs tâches défensives. Les blancs et verts ont fait le trou et ne le doivent aucunement au hasard, bien aidés par des adversaires trop brouillons et individualistes dans ce tiers médian. Epinal mène 4 buts à 0.



Le réveil local



Les Yétis, malmenés dans le vingt précédent tentent alors une rapide réaction dans ce début de troisième. Une période au cours de laquelle les joueurs de Sadoine retrouveront de l’allant. La réaction se révèlera certes trop tardive, mais elle sera réelle dans les actes comme dans les faits. Nathan Ferreira-Reis alimentait d’un premier lancer l’offensive montagnarde, avant qu’une minute plus tard, Matthias Terrier ne vienne inscrire son premier but de la saison avec 17 minutes restantes au chronomètre, servi par Hrebenyk, 1-4 à 42’55. La partie se débride et est désormais full-attaque pour le HCMB. Ce réveil, tant attendu par le public saint-gervolain, intervenait. Hrebenyk, de tous les bons coups côté montblanais pour sa première sous l’uniforme frappé du Yéti, envoyait un tir puissant, dévié victorieusement par Devouassoux. Le puck frappait la barre transversale avant de pénétrer le filet, 2-4 à 44’57. Alexandre JUILLET La recrue défensive Artem Hrebenyk, 2 points ce mardi Ces deux buts inscrits coup sur coup redonnent un peu d’espoir dans une opposition qui paraissait bien mal embarquée et le momentum était désormais clairement aux hommes de Sadoine. Epinal sentait le vent tourner et mettait les bouchées doubles défensivement. Mont-Blanc s’enhardit et se projette vers l’avant. Les shoots affluent. Dzhig s’infiltre et est irrégulièrement repris par Nechala qui partait en prison alors qu’il restait 10 minutes à faire à la rencontre. Epinal résiste à l’orage dans un boxplay capital pour ne pas redonner plus d'espoir aux Yétis et la troupe des Vosges conserve son break d’avance. Le réveil montblanais, bien que tardif avait un effet sur le public présent, qui poussait derrière les siens pour espérer un retour. Les Wildcats roulent leurs alignements avec intelligence et conservent leurs deux buts d’avance, alors que s’amorce le moneytime. Le chronomètre s’égrène et Epinal tient son succès, malgré des réactions d’orgueil montblanaises notoires. Les tirs se multipliaient, Bonvalot était très important dans les dernières minutes. Sadoine attendait une possession dans le territoire et sortait son portier à 1’30 la fin. Les Wildcats ont les patins en défense, mais tiennent bon dans une solidarité remarquable. Dzhig avait une ultime flèche à tirer, mais la lançait au-dessus de la transversale. Mont-Blanc s’incline face à la troupe de Plch pour ce premier rendez-vous à domicile de la saison.



Défaite des Yétis face au Wildcats 4 buts à 2. Une rencontre à deux visages pour la troupe locale. Rapidement menés au score, les montblanais ont produit leur effort en milieu de 1ère période. Les poteaux et le manque de réalisme offensif ont contrariés les plans du HCMB, dépassé par des spinaliens efficaces aux moments opportuns dans le tiers médian. Un réveil trop tardif malgré une bonne fin de match aura apporté un peu de baume au cœur en 3ème, mais Epinal récolte 3 points mérités sur l’ensemble de la rencontre.

Les hommes de Plch confirment leur victoire acquise à domicile face à Nantes et enchainent avec le plein d'unités en déplacement.

Côté montblanais, les individualités de qualité sont bien visibles, mais le collectif, indispensable à une bonne copie générale, manque encore de justesse. Ce manque de liant dans le 2ème acte aura en tout cas lourdement handicapé l’équipe locale ce mardi. Pourtant, la réaction du 3ème vingt devra servir d’axe de travail au coach Sadoine, tant son effectif semble capable de déstabiliser bon nombre d’équipes cette saison, à condition de jouer en équipe. Reste désormais à trouver les clés collectives pour s‘ouvrir le chemin du succès dans une saison qui n’en est qu’à ses prémices. Alexandre JUILLET Epinal célèbre ce succès avec ses supporters

