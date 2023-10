Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Mont-Blanc vs Morzine-Avoriaz 7 - 5 (2-2 1-1 4-2) Le 14/10/2023 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Morzine-Avoriaz ] Mont-Blanc emporte un derby fou ! Deuxième rencontre de championnat de Division 1 et premier derby haut-savoyard de la saison ce samedi à Saint-Gervais entre les Yétis du Mont-Blanc et les Pingouins de Morzine. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 15/10/2023 à 15:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



600 spectateurs Arbitres : MM. Frossard et Geoffroy, assistés de MM. Donant-Magnin et Gielly Buts :

Mont-Blanc : ; 04:44 Alexandre Gagnon (ass Hugo Sarlin et Nathan Faure-Brac) ; 17:02 Numa Besson (ass Mathis Chatellard et Eric Leger) ; 33:35 Hugo Sarlin (ass Numa Besson et Arthur Larroque) ; 40:36 Eric Leger (ass Zack Tyson et Théo Larroque) ; 55:56 Zack Tyson (ass Charlie Risk et Alexandre Gagnon) ; 57:26 Vladislavs Adelsons (ass Hugo Sarlin et Eric Leger) ; 58:04 Mathis Chatellard (ass Eric Leger et Zack Tyson)

Morzine-Avoriaz : 00:34 Matthew Myers ; 03:38 Thibaud Masson ; 21:26 Matthew Myers (ass Mikko Kumin et Sébastien Delemps) ; 52:11 Thibaud Masson ; 59:27 Thibaud Masson (ass Thibault Delale) Pénalités 10 minutes (5x2') contre Mont-Blanc 11 minutes (3x2') + (1x5') contre Morzine-Avoriaz



Un duel entre voisins qui s’annonçait disputé malgré les nombreuses absences à déplorer de part et d’autres. A noter le retour d’une légende du hockey haut-savoyard, Richard Aimonetto, annoncé en retraite, et qui avait rechaussé les patins pour pallier aux nombreuses absences montblanaises. Quelle entrée en matière !



Mont-Blanc gagne le face-off inaugural et construit une première attaque. Darier chauffait déjà sa botte après une grosse vingtaine de secondes. Sur le contre, Morzine réagit immédiatement et ouvre le score au cœur de cette première minute. Servi par Marcinek, Myers envoyait un très gros lancer qui frappait le poteau avant de pénétrer dans les filets, 0-1 à 0’34. Le match était lancé. Les Yétis réagissaient. L’échappée d’Éric Léger était victorieusement stoppée par un Jimmy Darier auteur d’un premier arrêt solide en face à face. Morzine est devant, et aggrave le score deux minutes après l’ouverture du score. Zyuzyakin s’amuse contre la bande droite à la sortie de sa défensive et distillait un modèle de passe de break, en direction de Thibaud Masson, qui doublait déjà la mise, 0-2 à 3’38. Maxime Richier Thibaud Masson, auteur d'un triplé ce samedi. Ce derby partait sur un très gros rythme ! Les Yétis sont de retour à l’offensive dans un match électrique en termes d’occasions. Servi par Faure-Brac et Sarlin, Gagnon décochait un revers qui venait battre Darier sous la barre, 1-2 à 4’44. Mont-Blanc s’enhardit après ce but inscrit et connait une période faste sur le plan offensif, multipliant les attaques en direction du but morzinois. Darier privait Léger du retour au score sur une parade de la botte, avant qu’un Gagnon très en jambe ne vienne heurter à son tour le portier qui sortait de manière décisive. Ce derby est très engagé. Morzine obtient un jeu de puissance intéressant à 5’ 35 du retour aux vestiaires, sans parvenir à prendre plus d’avance. Sur le retour à 5, Numa Besson prenait sa chance de loin sur un tir à la trajectoire étrange. Cette dernière surprenait le portier Pingouin qui cédait, 2-2 à 17’02. Une égalisation qui galvanisait la troupe locale. Sarlin passe à deux doigts de donner les devants aux siens quelques secondes après cette dernière, puis Zach Tyson prenait également sa chance en reprise, Darier conservant le score. Un powerplay est offert aux joueurs d’Anthony Mortas à quelques seconds de la pause. Les Pingouins démarreront le tiers médian en supériorité numérique.



On ne se quitte pas



Le retour à 5 contre 4 s’annonce payant pour la troupe visiteuse. Delemps descendait le disque sur Kumin qui décochait à la bleue pour une déviation de Myers dans la partie supérieure, 2-3 à 21’26 [5-4]. Morzine est bien en place en entame de deuxième acte et il faut aux Yétis un retour salvateur de Théo Larroque, reconverti défenseur ce samedi soir pour éviter à Delemps d’obtenir une très grosse occasion. Les Pingouins confirment leurs bonnes prédispositions des derniers instants et un jeu de puissance leur revient. Éric Léger est chassé de l’aire de jeu. Les Pingouins passent une période plus calme sur le plan défensif. Mont-Blanc éprouvant plus de difficultés dans sa transition vers l’offensive. Pourtant, les joueurs de Peronnard gardent l’écart sauf et l’égalisation arrivera à un instant de la rencontre où le rythme était quelque peu retombé. Servi par Besson, Arthur Larroque mettait le puck à la cage. Sarlin qui avait suivi faisait dévier et permettait aux siens de raccrocher le wagon, 3-3 à 33’35. Maxime Richier Mont-Blanc pousse dans le territoire morzinois Comme lors du précédent but local, les Yétis poussent après ce nouveau retour. Risk s’embarque dans une chevauchée fantastique, avant que Larroque puis Sarlin n’imposent la pression. Darier réalisait trois grosses parades successives pour éviter aux Yétis de prendre de l’avance en cette fin de période médiane. Thibaud Masson écopait d’une pénalité majeure de 5’ pour une charge jugée à la tête sur Sarlin. Le cerbère morzinois faisait le show durant l’infériorité. Guer puis Léger perdaient leurs duels face à l’ex-portier des Rapaces de Gap. Morzine voyait son supplice se réduire lorsque Jérémy Arès rejoignait à son tour le banc des impunis, avec une sortie qui concordait à 10 secondes près avec celle de son adversaire pénalisé précédemment. Les deux formations se séparaient sur ce score de 3 buts partout dans un match ouvert et disputé.



Mont-Blanc remporte la bataille !



Le début de troisième est de bonne facture pour les locaux. Le scénario est inverse au précédent et cette fois, ce sont les hommes en noir qui allaient frapper les premiers, récupérant le lead par l’intermédiaire d’Éric Léger, qui se construisait lui-même son chef d’œuvre. Le canadien débordait côté gauche et prenait de vitesse son vis-à-vis, contournait la cage et trouvait le fond des filets de Darier pour permettre aux siens de mener pour la première fois de la rencontre, 4-3 à 40’36. Le HCMA réagissait à cet avantage par l’intermédiaire de son joueur russe Maxim Zyuzyakin énergique et très en vue. Le #61 s’en allait dans un raid solitaire, uniquement contrarié par un Victor Goy décisif sur la séquence. Les actions déferlent toujours d’un but à l’autre. Tyson tentait lui aussi la solution solitaire et voyait le gardien du temple morzinois fermer la porte. Darier, quelques secondes plus tard, récidivait d’une double intervention au-devant de Valerian Croz, placé à bout portant. Une pénalité est appelée contre Léger, et Morzine recolle dans cette partie à un moment où les Pingouins éprouvaient plus de difficultés à se montrer menaçants offensivement, et alors que le chronomètre annonce moins de 8’ à faire. Masson inscrivait son deuxième but de la soirée, 4-4 à 52’11. Cette rencontre est indécise dans ce dernier dix. Pourtant, l’indiscipline morzinoise va se payer cash. La supériorité tombe à l’entame du moneytime pour les Yétis du Mont-Blanc. Léger est repris irrégulièrement et les hommes de Saint-Gervais/Megève sont à un joueur de plus. Besson patiente dans sa zone pour permettre au powerplay #2 de se mettre en place. Sur la vague d’action suivante, Tyson venait faire dévier le shoot de Charlie Risk et remettre les siens devant, 5-4 à 55’56 [5-4]. Maxime Richier Tyson et Gagnon peuvent jubiler devant leur public ! Les affaires se gâtent pour la troupe de Mortas et Jestin. Adelsons donnait le tournis à Kumin qui était contraint à la faute. Cette pénalité, comme la précédente, coutera très chère aux joueurs du HCMA. Sarlin prenait le lancer, Darier manquait son intervention, et Adelsons, qui trainait dans le slot, poussait le puck au fond, 6-4 à 57’26 [5-4]. Les locaux sont galvanisés par ce break inscrit au meilleur des moments et deviennent intenables. La défensive morzinoise craque complétement et c’est Chatellard qui venait ajouter un but au retour d’un tir de Léger, 7-4 à 58’04. Morzine voit ainsi le match leur échapper définitivement, mais dans un dernier effort et dans une fin de partie totalement débridée, réduisait l’écart par Masson, qui signait au passage son 3ème but de la soirée, 7-5 à 59’27.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 7 buts à 5 dans un derby d'une très belle intensité ! Une opposition des plus ouvertes sur le plan offensif. Morzine, pourtant bien lancé aura perdu de son intensité au fil de la rencontre. Malgré un break d'avance, la troupe de Mortas a vu son avance fondre en fin de premier acte. Mont-Blanc, de son côté, aura été séduisant dans le jeu, empochant trois points supplémentaires, mais devra absolument soigner son efficacité offensive pour se faciliter la tâche dans ce type d'oppositions. Prochains rendez-vous pour les deux équipes : Morzine accueillera Dunkerque la semaine prochaine, tandis que Mont-Blanc se rendra à Tours dans le cadre de la 3ème journée ! Maxime Richier Victoire des Yétis au bout d'une rencontre folle !







