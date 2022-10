Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Mont-Blanc vs Neuilly/Marne 3 - 4 (2-1 0-2 1-1) Le 15/10/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Neuilly/Marne ] Match renversant ! Les Yétis du Mont-Blanc entamaient ce samedi leur saison à domicile face aux Bisons de Neuilly sur Marne. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 16/10/2022 à 10:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



380 spectateurs Arbitres : M. Turbert, assisté de MM. Chouleur et Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : ; 04:36 Hugo Sarlin (ass Numa Besson et Kelvin Walz) ; 11:45 Jérémy Fortin (ass Kurt Sonne et Christophe Tiramani) ; 55:23 Jean-Christophe Houde (ass Kurt Sonne)

Neuilly/Marne : 04:10 Christoffer Gozzi (ass Jeremiah Luedtke) ; 27:30 Jeremiah Luedtke (ass Kyle Johnson et Radek Mika) ; 32:58 Hugo Damy (ass Tomas Pardo) ; 59:29 Jeremiah Luedtke (ass Josh Adkins et Benoit Valier ) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Neuilly/Marne



Des nocéens, tombés lors de leur rencontre inaugurale à domicile face aux Spartiates marseillais. Battus à Caen malgré un bon match, les joueurs de Rémi Peronnard, trop indisciplinés ont quant à eux été contraints de baisser les armes en terre normande. Dans cette première réception face à un adversaire que les montblanais avaient éliminé au stade des quarts de finale du championnat la saison passée, l’atmosphère et le contexte annonçaient une belle partie sur le glaçon de Saint-Gervais ! Privé de Mathis Chatellard, Mikulas Bicha et Arnaud Lazzaroni pour cause de blessures, Mont-Blanc se présentait devant son public pour la première fois de la saison.



De l’intensité



Goy s’installait devant le filet et faisait face à Duquenne à l’autre bord. Un premier jeu de puissance est rapidement annoncé pour les locaux. Plusieurs bonnes situations sont à signaler, mais le portier bison et les siens s’en sortaient sans frais. Les montagnards sont les plus menaçants, pourtant, Gozzi profite d’une mauvaise sortie de zone et d'un service laser de Luedtke pour battre Goy sur la première véritable occasion des Bisons dans ce match, 0-1 à 4’10. La réaction locale ne se fait pas attendre. Sur un contre-éclair, Walz décalait Besson qui astucieusement, parvenait à servir Sarlin pour une reprise instantanée, 1-1 à 4’36. Mont-Blanc domine au chapitre des occasions nettes dans ce début de match, même si les lancers sont statistiquement à hauteur de part et d’autres. Besson manque de peu de mettre les siens devant au score sur une passe régale signée Arthur Cocar, mais le score reste à un partout. En face, Neuilly par quelques situations venues des côtés apporte également de la menace sur le filet de Goy. La rencontre est débridée. Sonne se bat comme un beau diable pour récupérer le disque dans l’arrondi et servir son compère et compatriote Fortin pour le 2ème but montblanais de la soirée, 2-1 à 11’45. Alexandre Juillet Fortin permet aux siens de passer devant Le rythme enlevé se poursuit. Neuilly demeure très dangereux, notamment sur un jeu de puissance obtenu à 4 minutes du terme de cette période inaugurale sur lequel Goy s’interposera de belle manière devant Valier. Les joueurs de Saint-Gervais / Megève mènent 2 buts à 1 après vingt minutes de jeu.



Neuilly saisit l’offrande !



En entame de second acte, Walz s’échappe. Un deux contre un se présente pour les locaux, mais le #13 du Mont-Blanc manque l’occasion de breaker. Dans ce début de tiers médian extrêmement disputé, Luedtke vient mettre à contribution la capacité de déplacement de Victor Goy, qui gagnait son duel avec l’attaquant Bison de belle manière, sous les applaudissements du public présent. Mont-Blanc répondait d’une bonne situation à 3 contre 1. Walz, remuant manque de précision dans son dernier geste et le puck ne fait pas trembler le filet. Trente secondes plus tard, Adkins pleine vitesse voit son bon lancer dévié par Goy, qui se chargeait de renvoyer une deuxième fois le disque du bouclier. Cette partie ouverte laisse des brèches, et les Bisons profitent de l’une d’elles. A 2 contre 1 et après un palet gratté à la bleue, Johnson servait Luedtke qui battait Goy à bout portant, 2-2 à 27’30. Maxime Richier Luedtke fait parler la poudre devant Goy Les locaux tentent de reprendre leur marche en avant. Duquenne tient la baraque. A l’inverse, Neuilly exploite sa bonne forme du deuxième acte et prend une nouvelle fois le lead dans ce duel. Damy profite gratte le puck au nez et à la barbe d'un attaquant montblanais et vient prendre à défaut Goy du milieu de zone pour la 3ème fois de la soirée, 2-3 à 32’57. Les choses se compliquent d’ailleurs pour les hommes de Peronnard. Rama est chassé à 5 minutes de la fin du tiers médian et laisse les siens à 4 contre 5. Belle occasion pour la troupe de Dusseau de faire le break. Goy est d’abord sauvé par son montant, puis par le manque d’adresse de Johnson qui face à une belle ouverture, levait trop le précieux. Fin du deuxième tiers, Neuilly mène 3 buts à 2 après quarante minutes de jeu.



Les Bisons au meilleur moment possible !



Les Yétis tentent de repartir du bon pied après un deuxième vingt permissif sur le plan défensif. Fortin oblige Duquenne à un arrêt de grande classe sur sa ligne en extension et allongé. Walz obtient l’occasion suivante au milieu d’un temps fort local. Les situations sont alpines, mais la précision manque et la défensive nocéenne est extrêmement solidaire dans l’exercice. Alexandre Juillet La jeunesse montblanaise tente de faire basculer la rencontre Sous pression, les Bisons vont respirer en s’offrant un nouveau jeu de puissance avant l’entrée des dix dernières minutes. Ce dernier ne donnera rien, et la situation s’inversera quelques secondes plus tard. Plus en difficulté dans le jeu depuis plusieurs minutes après une bonne entame de 3ème, les Yétis se remettent alors sur les bons rails. Sur la bleue, Sonne mettait Houde sur orbite. Le canadien battait le portier dans le soupirail gauche et explosait de joie, 3-3 à 55’23 [5-4]. Ce match est totalement fou ! Malmenés par les nocéens durant plusieurs minutes, ce sont maintenant les montblanais qui disposeront d’une énorme occasion de repasser devant sur un jeu de puissance à 3 minutes du terme de cet acte. Mont-Blanc part en jeu de puissance, mais la situation ne paie pas. Les nocéens sont solidaires et font barrage. De retour à 5 et sur une sortie mal assurée du portier des Yétis, Neuilly assomme son adversaire alors qu’il reste 31 secondes à faire à la partie. Luedtke profite d’un véritable cadeau en zone offensive et du placement de Goy qui était revenu comme il le pouvait dans son filet pour offrir la victoire aux siens, 3-4 à 59’29.



Défaite cruelle des Yétis du Mont-Blanc 4 buts à 3 et victoire des Bisons de Neuilly à Saint-Gervais ! Scénario terrible pour la troupe locale, qui malgré un retour au score dans le moneytime, s’incline dans les toutes dernières secondes de cette opposition face à un adversaire qui aura exploité les moindres erreurs de la troupe haut-savoyarde ce samedi soir. Des imprécisions et des coquilles inhabituelles mais payées cash par une formation montblanaise qui semblait en capacité d’enregistrer ses premiers points face à une équipe de Neuilly emmenée par un Luedtke omniprésent ce samedi. Mont-Blanc accueillera Gap ce mercredi soir en Coupe de France, avant un déplacement à Brest samedi prochain. De son côté, Neuilly affrontera Cergy avant la réception des Drakkars de Caen. Maxime Richier Succès des Bisons de Neuilly sur Marne au Mont-Blanc !

