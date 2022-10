Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Morzine-Avoriaz vs Epinal 3 - 4 (0-1 1-1 2-1 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 15/10/2022 Morzine-Avoriaz , Skoda arena [ Morzine-Avoriaz ] [ Epinal ] Première rencontre a domicile pour les Pingouins Les hommes de Stéphane Gros retrouvent la Skoda Arena et affrontent les Wildcats pour la première rencontre à domicile de la saison . Morzine-Avoriaz , Skoda arena, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 16/10/2022 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



812 spectateurs Arbitres : M. Popa, assisté de Mme Torribio-Rousselin et M. Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 39:50 Mark Shroyer ; 53:27 Mark Shroyer ; 55:29 Nolan Ross (ass Davis Ross)

Epinal : 16:54 Peter Hrehorcak jr (ass Maxime Martin et Alexandre Lubin) ; 32:41 Alexandre Lubin (ass Matus Rudzan et Tomas Rusina) ; 43:10 Jaroslav Markovic (ass Matus Rudzan et Anthony Rapenne) ; 70:00 Preston Ames Pénalités 12 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Epinal



Les Pingouins avaient à cœur, devant leur public, de débloquer tous les compteurs et c'est maintenant chose faite avec les premiers buts inscrits et le premier point obtenu face à une belle équipe d'Epinal.





Après un premiers tiers disputé entre les deux équipes, ce sont les visiteurs qui prennent l'avantage à trois minutes de la fin de ce premier acte.



Photographe : Yoann Coppel



De retour sur le glaçon morzinois, les deux équipes montent en puissance et vont proposer un jeu intense et rapide. Il faudra attendre la 32ème minute de jeu pour voir les Wildcats profiter d'une double supériorité et porter le score à 2-0.



À 10 secondes de la fin du tiers médiant, c'est le défenseur morzinois Mark Shroyer qui s'en va tromper le véteran russe d'Epinal pour débloquer le compteur but des Pingouins en division 1. Le deuxième acte se termine donc sur le score de 2-1 en faveur des Spinaliens mais tout reste possible .



Photographe : Yoann Coppel



De retour sur la glace, il ne fallait pas être en retard, car à la 3ème minute de ce dernier tiers, les visiteurs trouvent une faille et inscrivent un 3ème but. Il reste donc environ 15 min de jeu et les Pingouins avec le cœur, vont tout donner pour revenir. C'est encore une fois Shroyer qui avec son doublé va nous offrir de l'espoir en revenant a un but d'écart alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Deux minutes plus tard, ce sont les frères Ross qui vont faire lever tous les supporters morzinois avec le troisième but marqué par Nolan Ross assisté de son frère Davis.



Photographe : Yoann Coppel



Les 2 équipent se neutralisent pendant les dernières minutes et nous allons donc avoir une prolongation.



La prolongation va faire parler les gardiens qui vont garder leurs cages vierges.



L'issue du match se joue donc aux tirs au but et ce sont les Wildcats qui repartent avec la victoire.



Photographe : Yoann Coppel



