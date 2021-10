Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Nantes vs Caen 1 - 2 (1-1 0-0 0-0 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 16/10/2021 Nantes, Le Petit-Port [ Nantes ] [ Caen ] Caen spécialiste de la fusillade Retour en Images sur la Victoire des Drakkars de Caen qui s’imposent au Petit-Port de Nantes face aux Corsaires lors de la séance de Tirs aux buts. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 19/10/2021 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



916 spectateurs Arbitres : M. Gardiol, assisté de MM. Simon et Honoré Buts :

Nantes : 03:35 Tim Crowder (ass Cameron Marks et Frédéric Bergeron)

Caen : ; 15:14 Pierre-Antoine Devin (ass Félix Chamberland et Jyri Marttinen) ; 65:00 Félix Chamberland Pénalités 10 minutes contre Nantes 8 minutes contre Caen





Les Corsaires de Nantes recevaient les Caennais pour le compte de la 2e journée de Championnat de Division1. Si les Nantais s’étaient imposés à l’extérieur, une confirmation devait avoir lieu dans leur antre avec leur public. C’était sans compter sur les joueurs Normands qui s’imposèrent une nouvelle fois en eux journées aux tirs aux buts.

Si la défaite à un goût amer pour les hommes de martin Lacroix, ils pourront remettre le bleu de chauffe dès Mardi 19 octobre où ils affronteront l’Hormadi Anglet pour les 16èmes de Finale de la Coupe de France.

Reportage Photos





Crédit Photo: Guillaume François Nantes ouvre le score





Crédit Photo: Guillaume François Nantes et Caen au coude à coude





