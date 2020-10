Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Nantes vs Strasbourg 1 - 2 (0-1 1-1 0-0) Le 17/10/2020 Nantes, le Petit-Port [ Nantes ] [ Strasbourg ] Nantes Cueilli à froid Ce samedi se déroulait la 2e journée du Championnat de D1, Les Corsaires de Nantes affrontaient l’Etoile Noire de Strasbourg. Fort d’une victoire à Dunkerque la semaine passée les Nantais souhaitent confirmer à domicile face à un adversaire plus faible sur le papier. C’était sans compter sur des Alsaciens en recherche de victoire après la lourde défaite de la journée précédente face à Tours. L’ambition de faire tomber l’un des favoris du championnat reste une motivation supplémentaire pour les Strasbourgeois. Nantes, le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 20/10/2020 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



650 spectateurs Arbitres : M. Bergamelli assisté de MM. Fauvel et Douchy Buts :

Nantes : ; 23.25 Mathieu André (ass Matthew Brenton et Cédric Custosse)

Strasbourg : 00.29 Sébastien Trudeau (ass René Jarolin et Charlie Roy) ; 32.32 Louis Olive (ass Alejandro Burgos Ramirez et Colton Waltz) Pénalités 2 minutes contre Nantes 6 minutes contre Strasbourg





Crédit Photo: Guillaume François Tomas Hiadlovky



Crédit Photo: Guillaume François



Crédit Photo: Guillaume François Hubert Genest



