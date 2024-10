Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 2ème journée : Villard-de-Lans vs Chambéry 2 - 4 (0-1 1-1 1-2) Le 08/10/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Chambéry ] Les Ours défaits à domicile Les Ours entendaient confirmer leur victoire à Brest en ouverture du championnat devant le finaliste du championnat de la saison passée, les Eléphants de Chambéry. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo L.Lardière le 10/10/2024 à 22:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



502 spectateurs Arbitres : MM. Rommevaux et Scolari assistés de Mme Cheyroux et M. Margry Buts :

Villard-de-Lans : ; 28.22 Jean Depetro (ass Nicholas Domitrovic et Mathéo Cantagallo) ; 41.52 Pablo Zaballa (ass Justin Loze)

Chambéry : 00.08 Henry McKinney (ass Justus Mikkonen) ; 24.41 Antoine Fertin* (ass Maxime Toukmatchev) ; 50.28 Justus Mikkonen (ass Bradley Stonnell et Henry McKinney) ; 57.45 Henry McKinney (ass Hugo Raveaud et Justus Mikkonen) Pénalités 4 minutes contre Villard-de-Lans 6 minutes contre Chambéry Photographe Laurent Lardière Les Eléphants s'imposent dans la Vercors Devant près de neuf cents supporters , les isérois se prenaient d’entrée de jeu les pieds dans la glace en encaissant un but après moins de dix secondes, 0-1 ( 00’08,MCKinney , assist Mikkonen ). Bousculés par des éléphants très joueurs, les hommes du plateau subissaient et il fallait le talent et la vista du gardien L.Finé pour éviter que le palet ne vienne faire trembler son filet.

Ils parvenaient à sortir enfin de leur tanière et se montraient un peu plus incisif face au jeune Tran gardant le filet chambérien. les villardiens Aurard, Loze,Depetro voyaient leurs tentatives stoppés par le jeune gardien chambérien.

Le palet et le rythme du match ne faiblissait pas et les occasions étaient nombreuses pour chaque équipe qui rentraient au vestiaires sans avoir pu modifier le score sur le tableau d’affichage.



Photographe Laurent Lardière Zaballa à l'attaque Repartants sur les même bases que lors du premier vingt , les joueurs de coach A.Rouillard pressaient une nouvelle fois la défense villardienne et A.Fertin de la bleue transperçait la cuirasse de L.Finé, 0-2 ( 24’41 assist Toukmatchev).

Les locaux ne doutaient pas et poussaient pour revenir au score. Sur un attaque à trois , Jean Depetro convertissait le caviar de Domitrovic , 1-1(28’25, assist Domitrovic, Cantagallo).

Le score ne bougeait plus jusqu’à la sirène, de par la faute ou le brio des deux gardiens français.



Photographe Laurent Lardière Finé au four et au moulin face aux attaquants chambériens Poussés par leurs supporters ,les hommes dru coach E.Medeiros revenaient plus déterminés que jamais et poussaient rapidement les éléphants à commettre des erreurs dans leur zone défensives. sur l’une d’elles, Loze donnait le palet à Zaballa qui réalisait un lancer rapide pleine lucarne . Tran ne pouvait rien faire. 2-2 ( 41:52, Zaballa , assist Loze).

Revenus à niveau les deux équipes se rendaient coup pour coup et il fallait le brio des deux portiers pour frustrer les attaquants adverses.

Le rythme du match ne faiblissait pas et les supporters se régalaient d’un match propre et haletant.

Les jeunes pousses chambériens parvenaient à reprendre le score sur un palet cafouillé devant le filet vilalrdien, 2-3 ( 50’28, Mikkonen , assist MCKinney, Stonnell).

Tentant le tout pour le tout , les isérois repartaient à l’assaut du but de Tran mais celui ci restait vigilant et contenait les attaques villardiennes .

MC Kinney otait les derniers espoirs des locaux en déjouant L.Finé, 2-4 ( 57:45, MC Kinney assist Raveaud, Mikkonen) .



Photographe Laurent Lardière Tran a montré son brio face aux villardiens Les hommes du plateau s’inclinent au final face à une équipe savoyarde de même calibre que celle qui a fini vice champion de D1 de la saison passée et ce malgré un effectif renouvellé d’ au moins de moitié .

Coté villardien , l’équipe d E.Medeiros et P.A.Simonneau malgré un but encaissé dès le début du match a su élever son niveau pour revenir dans la partie .

Quelques baisses de régimes ont coutés cher dans un championnat de D1 que les Ours découvrent cette saison.



Etoiles HH : * Tran , ** Finé *** MC Kinney





