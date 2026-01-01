Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 30ème journée : Mont-Blanc vs Epinal 6 - 5 (2-1 3-2 1-2 ) Le 07/03/2026 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Epinal ] Les Yétis chassent les Wildcats Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient à Megève, les Wildcats d’Epinal dans le cadre de la 30ème et dernière journée de la saison régulière du championnat de France de Division 1. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 08/03/2026 à 17:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1587 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Goncalves assistés de MM. Donat-Magnin et Margry Buts :

Mont-Blanc : 01.41 Théo Larroque (ass Arthur Escallier) ; 04.40 Emil Oksanen (ass Vladimir Dzhig) ; 20.56 Vladimir Dzhig (ass Emil Oksanen) ; 28.42 Samuel Guer (ass Vladimir Dzhig et Denis Tsyganov) ; 36.43 Mathis Chatellard (ass Eliot Gouttry et Denis Tsyganov) ; 42.54 Cyriac Trollet (ass Antonin Berruex)

Epinal : ; 09.40 Daniel Svoboda (ass Alexandre Lubin et Matus Rudzan) ; 30.02 Matus Rudzan (ass Florian Sabatier) ; 32.22 Florian Sabatier (ass Roope Loukasvuori et Matus Rudzan) ; 41.39 Matus Rudzan (ass Florian Sabatier et Tomas Nechala) ; 43.44 Daniel Svoboda (ass Matus Rudzan) Pénalités 14 minutes contre Mont-Blanc 37 minutes dont 5+20 à Martin contre Epinal Deux équipes déjà qualifiées pour les play-offs dont les positions pouvaient encore évoluer dans le ventre mou d’une D1 toujours aussi resserrée s’affrontaient ce samedi soir au Palais des Sports de Megève. Mont-Blanc pointe au 11ème rang au coup d’envoi et peut encore espérer gagner une place au classement. Epinal, de son côté, est 8ème avant le face-off inaugural et peut encore, en cas de succès, gagner 3 places selon les résultats de ses adversaires directs. Tels étaient les enjeux de cette ultime rencontre régulière de la saison 2025/2026. Une ultime journée qui lèvera le voile sur les séries éliminatoires à venir et notamment sur les huitièmes de finale, qui verront s’affronter les équipes classées entre la 5ème et la 12ème place en tableau croisés et au meilleur des 3 matchs pour ce premier tour. Une série qui débutera dès le mardi 10 mars !



Entame locale de qualité



Les premières minutes sont immédiatement engagées dans cette partie. Sarlin était le premier en évidence sur un raid solitaire dont le lancer en angle chauffait la mitaine de Grabko. Mont-Blanc répondait sur une action amenée à l’offensive quelques instants plus tard. Larroque, servi par Berruex depuis le coin droit avait tout le loisir d’envoyer le caoutchouc au fond d’un geste rageur en reprise, 1-0 à 1’41. Finé était ensuite sous pression, la faute à une pénalité dirigée contre Donnet, qui avait fait trébucher au fond de sa zone défensive. Nechala suivra rapidement, puni pour crosse haute et laissant ses coéquipiers en double infériorité. Une aubaine pour les locaux qui profiteront de l’occasion pour ajouter une deuxième réalisation dans un bon début de partie. Oksanen est esseulé côté gauche est servi par une passe laser de Tsyganov et bat Finé, 2-0 à 4’40 [5-3]. Alexandre JUILLET Oksanen et les Yétis sur le but spinalien Si la situation de double avantage numérique avait servi les affaires montblanaises, elles venaient également rapprocher leurs adversaires vosgiens à la mi-tiers. Un jeu à 5 contre 3 est institué après des pénalités dirigées contre Robert et Tsyganov pour les Yétis. Les Wildcats en profitent sans trembler. Svoboda, mis en bonne position par Rudzan, décochait sur un service de Lubin et battait Grabko, 2-1 à 9’40 [5-3]. Mont-Blanc obtient les deux situations qui suivaient leur retour au complet. Oksanen d’abord, Croz et Clotte ensuite, viennent apporter de la menace. Pourtant Epinal est à deux doigts de revenir. Rudzan, décalé le long de la rampe profitait de sa vitesse pour passer l’épaule et se présenter devant un Grabko déterminant en face à face de la botte. Une partie engagée entre deux formations joueuses. Les fluos ont des occasions de revenir, Mont-Blanc pousse également la défensive vosgienne dans ses retranchements. La tension monte. Martin est chassé pour 5’ + 20’ et offre aux locaux une chance de reprendre son break. Les Yétis ne profiteront pas de l’avantage numérique dans cette fin de T1, mais débuteront le 2ème acte en powerplay.



Mont-Blanc garde la main



De retour aux affaires, Mont-Blanc se remet au travail en entame de tiers médian et à 5 contre 4. Dans la continué de leur fin de premier acte, les joueurs de Sadoine et Croz évoluent en supériorité numérique et récompensent leurs efforts. Servi derrière le but par Tsyganov, Oksanen descendait le disque sur Dzhig qui envoyait un tir puissant pour battre Finé, 3-1 à 20’56 [5-4]. Des Yétis qui confirment leur bonne entame face à des spinaliens combattifs mais trop indisciplinés. Le jeu reprend son cours à 5 contre 5. Oksanen, intenable dans ce début de match pousse son effort et s’offre un 2 contre 1 en compagnie de Mathis Chatellard. Le finlandais tentait sa chance, le fer se faisait entendre, mais le score n’évoluait pas. Les Wildcats ont leurs séquences également, mais Grabko et sa défensive étaient aux aguets. Le jeu va d’un but à l’autre. Trollet a un face à face après s’être projeté, mais le jeune espoir ne prenait pas l’ascendant sur Finé. Un portier spinalien important sur cette séquence, mais qui ne pourra en revanche rien sur l’action suivante. Après un engagement remporté en territoire offensif par Guer, Tsyganov décale Dzhig qui prenait sa chance depuis l’axe. Guer dévie la rondelle astucieusement pour tripler l’écart, 4-1 à 28’32. La mi-match approche et les visiteurs tentent de refaire leur retard avec combativité. Une première action offre à Grabko la lumière sur une intervention importante. Sur le retour Rudzan n’attrape pas le cadre. L’action se poursuit et le #78 des Wildcats fait cette fois filet. Son tir en angle prenait une trajectoire surprenante et battait le cerbère montblanais entre les bottes, 4-2 à 30’02. Les Yétis, pourtant dominateurs ont un temps faible à gérer. Epinal le sent et s’engouffre dans la brèche. Callot est chassé, les verts et blancs en powerplay. Le jeu se déroule en territoire offensif. Les vosgiens posent leur séquence de powerplay. Sabatier trouvé par un décalage de Loukasvuori et Rudzan décochait. Son tir passait sous l’aisselle de Grabko, battu, 4-3 à 32’24 [5-4]. Un autre jeu de puissance vient pour Plch et sa troupe. Fleutot était chassé. Une indiscipline qui coûte cher en efforts à des locaux qui dominaient assez largement cette entame de 2ème et qui voient désormais le spectre de leurs adversaires de l’Est refaire surface. Alexandre JUILLET Guer met la pression sur Finé Le jeu d’infériorité est bien géré. Les esprits commencent à bouillir alors que l’on atteint le dernier 5’ de cette période médiane. Fleutot y retournait pour une charge avec la crosse sur Jayat à la bleue défensive spinalienne. Pression à nouveau mise sur la défensive locale… ou pas tout à fait… Sur une action à priori anodine, Guer dégageait le palet au fond de la zone. Finé sortait, manquait son intervention, et Chatellard poussait le disque dans le but déserté par la chute du cerbère malgré une tentative de plongeon en désespoir. Darier suppléait son compère sur ce but gag, 5-3 à 36’41. Epinal n’est pas verni, et la malchance frappe à nouveau quelques secondes plus tard. Sabatier touchait la barre, avant de frapper le poteau vingt secondes plus tard. Le capitaine montblanais, dernier buteur de ce match avait une énorme action à gérer en suivant. Fleutot remontait le disque, lançait, Darier repoussait, Chatellard avait la cage ouverte, mais ne pouvait conclure. Fin du deuxième acte avec un break d’avance aux joueurs de Saint-Gervais/Megève.



Rudzan et Svoboda en vue, Mont-Blanc conserve l’avance



Début de 3ème acte sous domination spinalienne dans une rencontre au scénario toujours intact. Les spinaliens travaillaient fort, et rapidement, effectuaient le rapproché attendu. L’explosif Rudzan faisait encore parler de lui. Le slovaque contournait le filet, débordait pleine vitesse sur un mouvement similaire à celui réalisé un peu plus tôt. Ce dernier déposait ses deux opposants avant d’ajuster Grabko, avec cette fois une belle réussite, saluée par son banc et le nombreux public fluo, présent à Megève, 5-4 à 41’39. Les joueurs des Vosges sont à une longueur, mais Charpentier coupait le bon élan des siens avec une punition. Le jeu de supériorité s’installe. Guer descendait sur Berruex, qui jouait en relais avec son compère de défense Cyriac Trollet. Le jeune espoir de 18 ans et futur MVP de la partie confirmait son excellente entrée chez les pros en profitant de l’espace et en touchant la lucarne pour permettre aux siens de reprendre leur break d’avance, 6-4 à 42’54. Alexandre JUILLET Cyriac Trollet, 18 ans, buteur MVP de la rencontre Ce match est totalement fou, moins d’une minute plus tard, réponse spinalienne. Svoboda est trouvé en échappée par Rudzan et frappait de plein fer le filet de Grabko pour relancer le match, 6-5 à 43’44. Le suspens est à son comble et chacune des formations se livre à 100% dans cette opposition. Epinal connait des minutes très intéressantes avant l’entame du dernier dix. Des Wildcats très menaçants autour de Nicholas Grabko et son arrière-garde et qui sentaient que ce match pouvait encore tourner. Des visiteurs crédités d’une supériorité numérique à 9’15 du coup de sifflet marquant la fin du temps réglementaire et qui allaient avoir une flèche importante à décocher. Le boxplay alpin travaillait parfaitement pour renvoyer les tentatives et les verts sont repris par la patrouille à 8 minutes du retour de leur adversaire puni sur le glaçon pour un surnombre très évitable. Les vosgiens sont ensuite victimes d’une nouvelle vague d’indiscipline et Sabatier venait frapper Guer dans le dos sur un geste répréhensible et puni d’une paire de minutes. Pas de but pour les locaux, et une sanction identique pour un joueur de trop à gérer. Le momentum se ré-inverse donc dans une partie qui n’en finissait plus d’offrir de la tension aux joueurs comme aux supporters des deux camps. Les infériorités sont solides sur ces dernières minutes et malgré une nouvelle incursion de Svoboda et un tir non-cadré, les Yétis restaient devant d’une courte tête. La sortie de Darier et l’ajout d’un 6ème homme ne changera pas la donne. Mont-Blanc s’impose et engrange 3 points qui concluent le bilan haut-savoyard en saison régulière sur un succès.

Victoire des Yétis dans un duel totalement fou 6 buts à 5 et au bout du suspense. Un succès au terme d’un match ouvert. Sous l’impulsion de quelques performances individuelles majuscules : Grabko 36 arrêts, Dzhig et ses 3 points, Tsyganov auteur de 4 assistances (malgré des erreurs sur la feuille de match officielle), Rudzan dépositaire de 5 unités sur 6 buts, Sabatier 1 but et 2 assistances et Svoboda double buteur, cette partie a tenu toutes ses promesses. Un affrontement au scénario rocambolesque où le momentum a bien souvent été partagé. Malgré une domination visiteuse au chapitre des lancers, les locaux ont été efficaces dans la zone de vérité et ont profité d’une bonne entame, récompensée par deux buts rapides pour construire leur rencontre. Les défensives auront été permissives, mais le spectacle a été à la hauteur de cette dernière affiche.

Les deux formations connaissent désormais leurs adversaires en huitièmes de finale. Mont-Blanc affrontera Tours (6ème) alors qu’Épinal sera opposé à Chambéry (7ème) au meilleur des 3 matchs. Alexandre JUILLET Les nombreux supporters spinaliens auront poussé jusqu'au bout

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







