Division 1 : 30ème journée : Nantes vs Lyon 1 - 7 (0-0 1-5 0-2) Le 07/03/2026 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Lyon ] Lyon corrige Nantes au Petit-Port ! La saison régulière s'est achevée dans la douleur pour les Corsaires de Nantes. Battus sèchement par les Lions de Lyon(1-7) samedi soir à la patinoire du Petit-Port lors de la 30e et dernière journée de Division 1, les Nantais ont subi la loi d'une formation lyonnaise redoutablement efficace. Au lendemain de cette lourde défaite, le club a également officialisé la fin de sa collaboration avec son entraîneur principal Sylvain Roy Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo La Rédaction / GF le 09/03/2026 à 20:45 FICHE TECHNIQUE



1234 spectateurs Arbitres : MM. Martin et Rohwedder assistés de MM. Bonneau et Thibouville Buts :

Nantes : ; 23.00 Sean Ross (ass Benoit Valier et Jesper Henriksson)

Lyon : 20.40 Peter Valier (ass Lucas Chautant et Jack Tucker) ; 33.01 Jack Tucker (ass Peter Valier et Rocco Andreacchi) ; 34.36 Rémi Mouret (ass Peter Valier et Flavien Fondadouze) ; 36.03 Dmitri Dudkin (ass Deni Elabiyev et Ranel Vafin) ; 38.56 Flavien Fondadouze ; 51.01 Maxence Leroux (ass Dmitri Dudkin) ; 57.08 Rocco Andreacchi (ass Slavomir Tomko et Peter Valier) Pénalités 22 minutes dont 10 à Jakovljevic contre Nantes 6 minutes contre Lyon



Lyon corrige Nantes au Petit-Port, les Corsaires changent d’entraîneur avant les playdowns



La soirée devait marquer la fin de la saison régulière. Elle a finalement ouvert une période de turbulences pour Nantes.

Battus lourdement par les Lions de Lyon (7-1) samedi soir lors de la 30ᵉ journée de Division 1, les Corsaires ont dans la foulée annoncé la fin de leur collaboration avec leur entraîneur principal Sylvain Roy. Un tournant majeur à quelques jours d’une lutte pour le maintien qui s’annonce particulièrement intense.



Photographe © Guillaume François



Un premier tiers équilibré



Le Petit-Port affichait guichet fermé, devant leur public les Nantais avaient pourtant entamé la rencontre avec de bonnes intentions.

Solides défensivement et engagés dans les duels, les Corsaires ont tenu tête à une formation lyonnaise venue chercher de la confiance avant les phases finales. Durant vingt minutes, les deux équipes se sont neutralisées dans un tiers disputé et relativement fermé, chacun restant prudent dans la construction du jeu.

À ce moment-là, le scénario d’un match accroché semblait encore possible.



Lyon accélère et fait la différence



Le tournant de la rencontre est intervenu au retour des vestiaires.

Plus incisifs et plus rapides dans l’exécution, les Lyonnais ont progressivement pris le contrôle du jeu. Dans un deuxième tiers largement dominé, les Lions ont frappé à plusieurs reprises, profitant des espaces laissés par la défense nantaise pour creuser l’écart.

L’attaque rhodanienne s’est montrée particulièrement efficace, avec des contributions notables de Peter Valier, Maxence Leroux et Rocco Andreacchi, très présents dans les actions décisives.

Face à cette avalanche offensive, Nantes a trouvé une seule fois la faille pour sauver l’honneur devant son public, sans toutefois parvenir à enrayer la dynamique lyonnaise.



Photographe © Guillaume François



Une victoire nette pour Lyon



Avec une avance confortable, les Lions ont ensuite parfaitement géré le dernier tiers. Solides collectivement et toujours dangereux en contre-attaque, les visiteurs ont continué à maîtriser la rencontre jusqu’au coup de sirène final.

Score final : 7-1 pour Lyon, qui conclut la saison régulière avec autorité et se tourne désormais vers les huitièmes de finale des playoffs, où les Rhodaniens affronteront les Corsaires de Dunkerque.



Nantes change de cap



Du côté nantais, la réaction n’a pas tardé.

Au lendemain de la rencontre, le club a officialisé dans un communiqué la fin de sa collaboration avec l’entraîneur principal Sylvain Roy, d’un commun accord. Une décision forte à l’approche d’une phase cruciale de la saison.

Les Corsaires évoquent la nécessité d’un « nouveau souffle » avant d’aborder les playdowns.

Pour cette mission maintien, l’équipe sera désormais dirigée par François Dusseau, épaulé par le staff déjà en place.



Objectif maintien



La priorité est désormais claire pour Nantes : rester en Division 1.

Les Corsaires devront pour cela se mesurer aux Bouquetins du HCMP lors des playdowns. Dans un contexte sportif tendu, joueurs, staff et dirigeants espèrent que ce changement sur le banc permettra de relancer une dynamique et d’aborder cette confrontation décisive avec un nouvel élan.



La saison nantaise est loin d’être terminée. Elle entre même dans sa phase la plus déterminante.



Photographe © Guillaume François





