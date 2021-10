Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Chambéry vs Mont-Blanc 2 - 5 (2-0 0-2 0-3) Le 23/10/2021 Chambéry [ Chambéry ] [ Mont-Blanc ] La revanche pour Mont-Blanc Ce samedi 23 octobre, les Éléphants recevaient leurs voisins, les Yétis du Mont-Blanc. Une revanche du match remporté par Chambéry (6-3) ce mercredi 20 dans le cadre de la Coupe de France. Cette fois-ci, ce sont les Yétis qui ont pris le meilleur et repartent de Savoie avec la victoire (5-2). Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 25/10/2021 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



270 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Cheyroux et Salicio Buts :

Chambéry : 18.20 Anthony Raveaud (ass Titouan Blanchard et David Chevrier) ; 19.33 Vincenzo Renda (ass Tanguy Franzini et Titouan Blanchard)

Mont-Blanc : ; 31.14 Mathis Chatellard (ass Victor Cocar et Samuel Guer*) ; 34.37 Mathis Chatellard (ass Samuel Guer* et Kevin Loppatto) ; 44.56 Eric Leger (ass Numa Besson) ; 47.19 Bruno Zabis ; 57.11 Alexandre Renaud (ass Jean-Christophe Houde) Pénalités 16 minutes contre Chambéry 10 minutes contre Mont-Blanc





Photographe : Alexandre Juillet

Le fait du match : Le saut de concentration des Éléphants



Pourtant en tête en faisant preuve d’un froid réalisme à la fin du premier tiers, 2-0, les Éléphants ont perdu le contrôle du match dès le deuxième tiers et ne l’ont jamais retrouvé. Les hommes de Pierre Bergeron sont retombés dans leurs travers du match contre Dunkerque avec une période de creux qui leur a coûté cher. Mont-Blanc a pu recoller à 2-2 à la fin du deuxième tiers et s’envoler dans le troisième pour s’imposer 5-2. L'indiscipline des chambériens dans le deuxième tiers n’a rien arrangé et Mont-Blanc a parfaitement su en profiter pour aller chercher sa troisième victoire en autant de rencontres disputées cette saison en D1.



Photographe : Alexandre Juillet

Le chiffre : 16



C’est le nombre de minutes de pénalité à l’encontre des joueurs Savoyards samedi soir. C’est beaucoup trop pour une équipe qui ne fait pas autant de fautes d’habitude. Sans doute la faute à l’atmosphère d’un derby qui pousse chaque joueur à mettre toujours plus d’intensité. Mais même si les Yétis ont aussi été pénalisés pendant 16 minutes au total, ils ont mieux su gérer les phases de powerplay pour venir enterrer les espoirs de retour au score des Éléphants.



Photographe : Alexandre Juillet

La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur Chambéry)



"Je suis très déçu du match de ce soir. Nous n’avons pas su nous concentrer toute la rencontre comme nous avons pu le faire samedi dernier à Marseille ou même mercredi soir ici même contre la même équipe. Je suis vraiment frustré mais nous ne devons pas oublier que notre équipe reste très jeune et qu’il faut apprendre de ses erreurs. Nous étions peut-être sur une bonne série de matches qui nous a fait prendre confiance et nous n’avons pas fait le nécessaire pour continuer sur ce rythme. Nous avons le résultat que nous méritons ce soir. Nous ne méritions pas mieux mais il faut déjà se reprendre et travailler dur cette semaine avant d’aller à Tours samedi prochain.



Classement : Chambéry 10ème avec 3 points ; Mont-Blanc 2ème avec 9 points



Prochain match : Tours-Chambéry



Photographe : Alexandre Juillet







