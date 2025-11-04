Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Lyon vs Dunkerque 4 - 3 (1-2 0-0 3-1) Le 18/10/2025 Lyon (Patinoire Charlemagne) [ Lyon ] [ Dunkerque ] Lyon renverse Dunkerque dans le dernier tiers Portés par un public chaud (2518 spectateurs), les Lions de Lyon ont signé une victoire spectaculaire face aux Corsaires de Dunkerque (4-3), à l’occasion de la 3e journée de Division 1. Menés à l’issue du premier tiers, les Lyonnais ont inversé la tendance dans les vingt dernières minutes grâce à une attaque efficace et une défense solide dans les moments clés. Lyon (Patinoire Charlemagne), Hockey Hebdo GB le 20/10/2025 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2518 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Romeveaux assistés de Mme Boniface et de M. Robert Buts :

Lyon : ; 01.54 Peter Valier (ass Lucas Chautant et Rocco Andreacchi) ; 41.07 Maxence Leroux ; 54.15 Deni Elabiyev (ass Dmitri Dudkin et Enzo Baravaglio) ; 59.00 Erwan Plantrou (ass Dmitri Dudkin et Enzo Baravaglio)

Dunkerque : 00.52 Jeremiah Luedtke (ass Zackary Daneau) ; 11.16 Louis Olive ; 59.14 Rayan Belharfi (ass Louis Olive et Clément Thomas) Pénalités 10 minutes contre Lyon 12 minutes contre Dunkerque





Tout s’est joué dans le dernier tiers, où Lyon a renversé la situation : égalisation de Leroux, but décisif d’Elabiev, puis break d’Erwan Plantrou dans une cage vide. Malgré un dernier but dunkerquois, les Lyonnais ont tenu bon pour décrocher une victoire précieuse et méritée.



Photographe © Weingartner-Photos

Il ne fallait pas arriver en retard à Charlemagne. Dès la première minute, Jeremiah Luedtke ouvrait le score pour les Corsaires (0’52), bien servi par Zackary Daneau. Lyon réagissait dans la foulée : en supériorité numérique, Peter Valier égalisait à 1-1 (1’54), profitant d’une pénalité contre Danick Bouchard.

Les Nordistes reprenaient cependant l’avantage dans ce tiers initial, grâce à un but en powerplay de Louis Olive (11’16), suite à une pénalité concédée par Dmitrii Dudkin. Les visiteurs menaient donc logiquement 2-1 après vingt minutes, profitant d’un léger avantage au tir (9 cadrés contre 14 pour Lyon).



Photographe © Weingartner-Photos



Un deuxième tiers physique, mais stérile



La deuxième période n’aura pas fait évoluer le tableau d’affichage, mais elle n’a pas manqué de tension. Les deux équipes se sont livrées à une rude bataille physique (6 minutes de pénalité pour Dunkerque, 2 pour Lyon), mais sans parvenir à trouver la faille, malgré plusieurs occasions de part et d’autre.

Un troisième tiers renversant



C’est finalement dans l’ultime période que les Lions ont rugi. À peine la reprise sifflée, Maxence Leroux remettait les deux équipes à égalité (41’07), relançant totalement la partie. Malgré une pénalité de Nathan Cal (48’39), Lyon résistait, et prenait même l’avantage grâce à un but de Deni Elabiev (54’15), sur un bel enchaînement collectif initié par Dudkin et Baravaglio.

Le match s’emballait en fin de rencontre. Profitant d’une cage vide suite à la sortie de Luba, Erwan Plantrou portait le score à 4-2 (59’00), avant que Dunkerque ne réduise l’écart par Rayan Belharfi (59’14). Malgré une dernière tentative des Corsaires en six contre cinq, Lyon résistait jusqu’au bout.





Photographe © Weingartner-Photos



Dunkerque 38 – Lyon 30 Pénalités : Lyon 10 min / Dunkerque 12 min

Lyon 10 min / Dunkerque 12 min Gardien lyonnais : Clément Ginier solide dans les moments chauds

Clément Ginier solide dans les moments chauds Troisième tiers décisif : 3 buts pour Lyon contre 1 pour Dunkerque

📌 Prochaine journée

