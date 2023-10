Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Morzine-Avoriaz vs Dunkerque 3 - 6 (1-3 1-2 1-1 ) Le 21/10/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Dunkerque ] Les Corsaires lancent leur saison ! Après un succès à domicile lors de leur match d’ouverture et une défaite dans le derby de Haute-Savoie face au HC Mont-Blanc, les Pingouins de Morzine recevaient les Corsaires de Dunkerque ce samedi soir. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Yoann Coppel le 23/10/2023 à 09:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



593 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de MM. Donat-Magnin et Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 10:25 Mikko Kumin (ass Tomas Marcinek et Blake Luscombe) ; 20:43 Tomas Marcinek (ass Germain Premat et Maxime Zyuzyakin) ; 55:04 Maxime Zyuzyakin (ass Mikko Kumin et Germain Premat)

Dunkerque : 05:23 Corentin Cruchandeau (ass Parker Colley et Mathias Thomas) ; 09:24 Clément Thomas (ass Joseph Broutin et Lubomir Dinda) ; 13:31 Romain Carpentier (ass Joseph Broutin et Lubomir Dinda) ; 32:00 Joseph Broutin (ass Vit Budinsky et Clément Thomas) ; 35:19 Christopher Klack (ass Romain Carpentier et Joe Winkelmann) ; 45:30 Adam Young (ass Joseph Broutin et Vit Budinsky ) Pénalités 14 minutes contre Morzine-Avoriaz 4 minutes contre Dunkerque



Horaire inhabituel pour cette partie en raison de la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby programmée entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud. Les locaux devaient se passer des services de trois éléments offensifs : Paul Cerda, Tyler Adams et Sébastien Delemps, touché cette semaine, mais retrouvaient Blake Luscombe sur le front de l’attaque. Dunkerque, de son côté, se présentait à la Skoda Arena avec un besoin urgent d’enclencher la première, battu par deux fois dans leurs rencontres inaugurales.



Le Corsaire à l’abordage



Jimmy Darier et Adrien Vazzaz se faisaient face de part et d’autres des filets. Clément Thomas semait le premier la zizanie dans le territoire morzinois et obligeait Darier à une intervention à l’entrée de la 2ème minute. Delale réagissait d’un tir en entrée de zone pour chauffer la mitaine du portier dunkerquois. Les actions vont d’un but à l’autre sur la courte glace de la Skoda Arena. Baravaglio sur une reprise deuxième poteau est proche de donner de l’avance aux joueurs de Mortas, mais son tir s’écrasait dans la bande postérieure. Réaction dunkerquoise, Colley servait Cruchendeau dans l’enclave et le #32 permettait aux joueurs de Jonathan Lafrance de prendre les commandes de la partie, 0-1 à 5’23. Yoann Coppel Dunkerque ouvre la marque ! Les Corsaires profitaient même d’une vague de supériorité pour un accroché signifié à l’encontre Marius Hénin. Dans l’exercice, les blancs frappent une seconde fois sur un tir venu de la gauche de Clément Thomas, 0-2 à 9’21 [5-4]. Les Pingouins ont une réaction rapide et on ne peut plus efficace une minute plus tard. Servi par Premat et sur un tir venu de la bleue, Kumin déclenchait sur un tir puissant et permettait aux siens de recoller, 1-2 à 10’25. Morzine inverse le momentum avec cette réalisation et il faut un arrêt miraculeux contre son poteau et du bâton de Vazzaz pour éviter le retour au score de la troupe rouge. L’élan est coupé net quelques instants plus tard. Hénin retournait au banc des insoumis et pour la seconde fois, assistait à une unité nordiste depuis le pénitencier. Broutin jouait astucieusement la déviation avec Carpentier qui s’était placé au cœur du slot, 1-3 à 13’31 [5-4]. L’arrière-garde morzinoise a des difficultés à contenir les attaques tandis qu’à l’autre bord, Vazzaz réalise des parades de classes dans ce début de rencontre, en témoigne l’arrêt décisif sur un tir de Couvat à quelques secondes de la pause. Fin d’un premier acte animé et riche en buts, Dunkerque compte un break d’avance !



Au nord, c’était les canons !



Le début de tiers médian était de bonne facture pour les Pingouins qui acculaient leurs adversaires dans leur zone défensive. Myers libérait le disque dans l’enclave pour Marcinek qui envoyait un missile sous la barre de Vazzaz. Le gardien ne pouvait rien faire, 2-3 à 20’43. Ce but est immédiatement suivi d’une possession montagnarde en territoire nordiste. Masson frappait le plastron du portier dans une position axiale plein slot, et Kumin manquait de quelques centimètres le cadre. L’élan haut-savoyard est une nouvelle fois haché par une pénalité cette fois dirigée contre Baravaglio, dont le duel avec Poirier avait été jugé trop agressif aux yeux de Monsieur Peurière, qui envoyait le numéro 21 au cachot pour une paire de minutes. Cette dernière passait sans encombre, tout comme celle présentée quelques secondes plus tard aux morzinois. Yoann Coppel Germain Premat capitaine d'un soir ce samedi Le tempo est agréable à suivre dans cette partie. Les offensives se jouent avec tranchant. Pourtant, la défense locale se manque dans la zone neutre et laisse partir Budinsky à la bleue offensive. Le tchèque servait Broutin d’une passe précise, et le 66 ne tremblait pas dans son geste final récompensant un énorme match de sa part ce samedi, 2-4 à 32’00. Dunkerque insiste et Dunkerque creuse ! Une nouvelle vague venue de la droite et d’un débordement de Carpentier, très en vue ce samedi, laisse Klack plein axe disposer de Darier, 2-5 à 35’19. La troupe de Lafrance, déterminée à emporter sa première rencontre de la saison est en vue sur le plan offensif et profite de trop grandes largesses laissées par les locaux. Les coups de canon pleuvent et Morzine est mené de trois longueurs après quarante minutes.



Dunkerque tient sa victoire !



Le HCMA repartait avec un bon état d’esprit malgré l’écart au tableau indicateur. Zyuzyakin prenait le premier tir de ce tiers côté Pingouin et incitait les siens à produire leur effort. Morzine se rue à l'attaque, mais Vazzaz est solide. Yoann Coppel Vazzaz a tenu la barque dunkerquoise ce samedi ! Zyuzyakin, encore lui, manquait une bonne opportunité, décalé par Marcinek. La pression est bien locale, mais la défensive nordiste fait front. Dans un bon rythme, Morzine concédait une pénalité évitable pour un retard de jeu à l'engagement. Les Corsaires, dans un soir efficace, faisaient fructifier un nouveau PP. Young décrochait depuis la bleue et faisait filet, 2-6 à 45’30 [5-4]. La victoire est désormais sécurisée pour les visiteurs, qui s’appliquent à bien défendre leur zone. Luscombe est pourtant repris irrégulièrement et une pénalité est sifflée contre Dinda. Les hommes de Raffoux sont très solides en PK, alors que Morzine attaque de toutes parts dans un baroud d’honneur. Les nordistes sont solidaires et bénéficient d'un jeu de puissance qui apporte une nouvelle menace aux abords du filet de Darier, qui sortait cette fois sans frais. Volontaires malgré un score qui ne faisait plus guère de doute quant à l'issue, les Pingouins réduisent l'écart à 5 minutes de la fin. Kumin lançait Zyuzyakin sautait sur le retour, 3-6 à 55’04. Le chronomètre égrène les derniers instants d’une victoire dunkerquoise que les visiteurs auront construite. Darier stoppait d'une bonne mitaine le tir du canadien Stonnell depuis la gauche.



Victoire des Corsaires de Dunkerque 6 buts à 3. Les Pingouins subissent leur premier revers à domicile cette saison. Trop permissifs défensivement, la troupe d'Anthony Mortas a offert de nombreuses opportunités à une formation dunkerquoise qui de son côté, et profitant d'une belle efficacité dans une rencontre rondement menée, enregistre ses premiers points cette saison. Prochains rendez-vous pour les deux formations mercredi soir en Coupe sur cette même glace pour les Pingouins qui recevront les Pionniers de Chamonix en 16èmes de finale. Dunkerque accueillera la veille Valenciennes à Michel Raffoux. Yoann Coppel Luscombe et Broutin MVP de la rencontre

