Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Morzine-Avoriaz vs Tours 4 - 1 (0-0 3-0 1-1) Le 12/10/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Tours ] Les remparts s'écroulent à Morzine Les remparts arrivent à Morzine pour confirmer leurs bon début de saison. Les Pingouins eux, veulent se relancer après la défaite frustrante lors de leur déplacement à Cholet. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 13/10/2024 à 15:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



507 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rommevaux assistés de MM. Aumeras et Ugolini Buts :

Morzine-Avoriaz : 21.41 Félix Morozov (ass Alexeï Zakarlyukine et Bastien Zago) ; 33.53 Félix Morozov (ass Alexis Dogemont*) ; 36.36 Alexeï Zakarlyukine (ass Tom Combaz) ; 48.16 Blake Luscombe (ass Maxime Zyuzyakin et Joan Cerda)

Tours : ; 51.42 Kyle Gibbons (ass Elie Raibon et Erik Naslund) Pénalités 10 minutes contre Morzine-Avoriaz 18 minutes contre Tours



Dans une rencontre dominée par les hommes de Mortas, les Tourangeaux n'ont pas pu imposer leur rythme.

Les pingouins bien inspirés avec un Morozov des grands soirs et un excelent gardien, ont pris 3 points dans un match de grande qualité.

Yoann Coppel Morosov célèbre

