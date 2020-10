Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Neuilly/Marne vs Chambéry 5 - 4 (2-1 0-1 2-2 1-0) Après prolongation Le 24/10/2020 Neuilly sur Marne, patinoire municipale [ Neuilly/Marne ] [ Chambéry ] Première victoire pour Neuilly sur Marne Les Bisons s'imposent de justesse à domicile face à Chambéry, pour leur première victoire de la saison Neuilly sur Marne, patinoire municipale, Hockey Hebdo Denis Broyer le 27/10/2020 à 11:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



130 spectateurs Arbitres : M. Le Berre, assisté de MM. Smeckaert et Honoré Buts :

Neuilly/Marne : ; 09:06 Dustin Mowrey (ass Jonathan Joannette et Cam Marks) ; 14:23 Dustin Mowrey (ass Jonathan Joannette et Gabryel Paquin-Boudreau) ; 40/30 Benoit Valier (ass Cam Marks et Guillaume McSween) ; 55:53 Maxence Auvitu (ass Gabryel Paquin-Boudreau et Mathieu Ayotte) ; 62:29 Jarrett Kup (ass Gabryel Paquin-Boudreau)

Chambéry : 04:53 Vincent Crivello (ass Joé Dubé et Nikita Shalei) ; 32:31 Petr Janecek (ass Joé Dubé et Axel Tarabusi) ; 5 Vincent Crivello (ass Sébastian Janda et Petr Janecek) ; 57:48 Petr Janecek (ass Joé Dubé et Edgar Protcenko) Pénalités 24 minutes contre Neuilly/Marne 20 minutes contre Chambéry



Photographe : Denis Broyer



Photographe : Denis Broyer

Retrouvez la galerie photos de la rencontre qui a opposé les Bisons de Neuilly-sur-Marne aux Elephants de Chambéry pour le compte de la troisième journée de D1.







