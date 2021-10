Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Neuilly/Marne vs Marseille 6 - 3 (1-1 1-1 4-1) Le 23/10/2021 patinoire municipale de Neuilly/Marne [ Neuilly/Marne ] [ Marseille ] Les Spartiates trébuchent sur les Bisons Retour en images sur la rencontre entre les Bisons de Neuilly/Marne et les Spartiates de Marseille. patinoire municipale de Neuilly/Marne, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 25/10/2021 à 10:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



464 spectateurs Arbitres : M. Frossard assisté de Mme Torribio et de M. Honore Buts :

Neuilly/Marne : 06.24 Bruno Baldris Valls (ass Hugo Damy et Carmine Buono) ; 30.50 Maxence Auvitu (ass Rayan Belharfi et Carmine Buono) ; 41.28 Benoit Valier (ass Carter Popoff et Yoanne Lacheny) ; 47.49 Michaël Gillespie (ass Rayan Belharfi et Guillaume Roussel) ; 49.38 Zac Masson (ass Ryan Foss et Julien Romand) ; 59.51 Aleksandrs Galkins

Marseille : ; 06.4 Marius Roudadoux (ass Joan Cerda) ; 34.02 Lucas Chautant ; 56.00 Maxence Leroux (ass Artyom Dmitrichev et Nicolas Deshaies) Pénalités 16 minutes contre Neuilly/Marne 12 minutes dont 10 à Deshaies contre Marseille



Pour la première fois, les Bisons de Neuilly-sur-Marne jouent en Rose afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour le recherche, les maillots seront vendus aux enchères et les bénéfices seront reversés à l'association Casiopeea.

La mise en jeu de ce match opposant les Bisons aux Spartiates de Marseille a été effectuée par Anaïs Quemener, championne de France de marathon, elle-même diagnostiquée pour un cancer du sein.

Les Nocéens sont en forme après trois victoires d’affilées, quant aux Marseillais, ils enregistrent un deuxième revers en deux matchs.



Yves Le Guillerm © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur