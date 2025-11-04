Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 3ème journée : Valenciennes vs Courchevel-Méribel-Pralognan 7 - 3 (4-1 1-1 2-1 ) Le 18/10/2025 Valenciennes (Valigloo) [ Valenciennes ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] les Diables frappent fort à Valigloo Dans une rencontre animée et offensive, les Diables Rouges de Valenciennes ont dominé les Bouquetins de Courchevel-Méribel-Pralognan (7-3), samedi soir devant près de 1 000 spectateurs. Portés par un power-play efficace et une attaque en verve, les Nordistes signent leur premier succès à domicile et grimpent à la 10e place du classement. Valenciennes (Valigloo), Hockey Hebdo GB le 19/10/2025 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



926 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Peyre assistés de MM. Delsarte et Maillard Buts :

Valenciennes : 00.35 Kevin Altidor (ass Jarred White) ; 04.46 Matthew Vermaeten (ass Levi Glasman et Esteban Voiturier*) ; 14.20 Levi Glasman (ass Robert McCollum et Frédéric Potvin) ; 17.25 Jarred White (ass Robert McCollum et Levi Glasman) ; 25.46 Levi Glasman (ass Matthew Vermaeten) ; 45.20 Matthew Vermaeten (ass Robert McCollum et Levi Glasman) ; 59.43 Thomas Carminati (ass Alix Bellanger et Thomas Vandeputte)

Courchevel-Méribel-Pralognan : ; 01.46 Daniel Svoboda ; 39.45 Daniel Svoboda (ass Ronny Paragallo et Arthur Delvaille) ; 56.35 Daniel Svoboda (ass Ronny Paragallo) Pénalités 4 minutes contre Valenciennes 14 minutes contre Courchevel-Méribel-Pralognan





1er tiers : Départ canon des Diables Rouges (4-1)



Le match démarre sur les chapeaux de roues avec deux buts inscrits dans les deux premières minutes – un de chaque côté. Mais Valenciennes va rapidement reprendre l’avantage et profiter d’un HCMP trop souvent sanctionné. Deux buts en supériorité numérique, dont un signé Jarred White, viennent récompenser la pression offensive nordiste. L’addition aurait pu être plus lourde sans quelques arrêts du gardien Carl Hjälm, remplacé après cette période difficile.

2e tiers : Un sursaut trop timide du HCMP (1-1)



Après un changement de gardien, les Bouquetins tentent de resserrer les rangs. Mais c’est encore Valenciennes qui trouve la faille, grâce à Levi Glasman, omniprésent. Malgré une certaine accalmie dans le jeu, HCMP reste pénalisé et peine à installer son jeu. La réduction du score en fin de période par Svoboda redonne un mince espoir, mais l’écart reste large.



3e tiers : La maîtrise nordiste jusqu’au bout (2-1)



La dernière période confirme la supériorité valenciennoise. Vermaeten inscrit un nouveau but en power-play, le troisième de la soirée pour les Diables Rouges dans cet exercice. Svoboda, encore lui, sauve l’honneur en signant un triplé personnel, mais c’est bien Valenciennes qui clôt les débats avec un dernier but de Thomas Carminati, venu sceller une victoire sans appel.





Analyse générale :

Valenciennes a parfaitement su exploiter les temps faibles de son adversaire. Le jeu de puissance a été redoutablement efficace (3 buts en supériorité numérique), tout comme la première ligne offensive portée par Glasman (1 but, 3 aides) et Vermaeten (2 buts, 1 passe). À l’inverse, le HCMP a subi le rythme, avec trop d’indiscipline (6 pénalités) et une défense trop souvent dépassée. Le triplé de Daniel Svoboda, homme fort du match côté alpin, ne suffit pas à masquer les lacunes collectives d’un HCMP qui glisse à la 15e place.



Homme du match : Levi Glasman (Valenciennes)

Un but et trois passes décisives : le numéro 92 a été dans tous les bons coups, alliant vitesse, vision du jeu et précision. Une prestation complète qui a fait basculer le match.



📆 Prochaine journée :

