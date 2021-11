Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Clermont-Ferrand vs Caen 1 - 4 (0-0 0-2 1-2) Le 30/10/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Caen ] Des Sangliers à la sauce Drakkars Défaite 4 à 1 des Sangliers Arvernes face aux Drakkars de Caen malgré un bon début de partie et une forte résistance lors de cette 4ème journée de championnat de France de Hockey sur glace Division 1. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & Gaëtan Boucheret le 01/11/2021 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



293 spectateurs Arbitres : M. Frossard assisté de Mme Cheyroux et M Creux-Beaugiraud Buts :

Clermont-Ferrand : ; 58:43 Marcel Balaz (ass Tomas Trnka)

Caen : 25:04 Pierre-Antoine Devin (ass Jyri Marttinen et Félix Chamberland) ; 27:12 Félix Chamberland (ass Pierre-Antoine Devin) ; 49:23 Félix Chamberland (ass Oula Uski et Pierre-Antoine Devin) ; 59:53 Oula Uski Pénalités 18 minutes dont 10 à Trnka contre Clermont-Ferrand 35 minutes dont 25 à Alvarez contre Caen





A l’issue de cette journée ils n’en restent plus que 2, Brest et Caen.

Si l'équipe normande ne s'annonçait pas comme l'attaque la plus prolifique ; même nombre de buts que Clermont à la veille de la rencontre ; elle est de très loin la meilleure défense de ce championnat.

Elle le prouvera tout le long de cette rencontre car des occasions franches de scorer n'ont pas manqué pour les clermontois.

Photo Yannick Martin

Ainsi lors du 1er tiers les puydômois font jeu égal avec leurs adversaires en étant de plus remarquablement disciplinés et vierges de toute pénalité. Ce ne fut pas le cas des caennais et c'est là que le bas blesse car il a fallu attendre la toute dernière supériorité clermontoise de cette rencontre pour que ceux-ci enfin concrétisent sur un de leur power play.

Photo Yannick Martin

Mais en attendant, à force de patience et d'usure sur le jeu clermontois, les Drakkars réussissent à faire le break lors du 2ème tiers qui s'achève sur le score de 2 à 0.

Photo Yannick Martin

Si les auvergnats prennent un 3ème but vers la 49ème minute on ne peut pas dire que leur défense fut indigente lors de cette rencontre, loin de là comme le prouve le zéro pointé du power-play adverse quand à nouveau les clermontois se mettent à leur tour à concéder pas mal de pénalités lors des 2 dernières périodes.

Photo Yannick Martin

Le problème, comme le concède l'entraîneur lors de l'interview de fin de rencontre, est bien l'attaque qui n'a pas le rendement attendu. Il est vrai que l’absence de l'attaquant finlandais Jani Nurkkala faisait cruellement défaut mais pour autant ce problème d'efficacité offensive est bien récurrent depuis le début de saison.



Notons que le dernier but caennais est anecdotique puisque marqué en cage vide dans les toutes dernières secondes. Le gardien Clermontois Florian Gourdin, par ailleurs auteur d'une belle performance, ayant été sorti au bénéfice d'un un joueur de champ supplémentaire pour une tentative désespérée de revenir au score.



La 1ère victoire tant attendue des Sangliers dans ce championnat de D1 s'est encore refusée à eux lors de cette 4ème journée. Il est vrai que les auvergnats avaient affaire à forte partie avec les Drakkars de Caen, une des 4 équipes invaincus de ce début de championnat.







