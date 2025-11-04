Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Dunkerque vs Tours 9 - 3 (1-1 6-2 2-0) Le 25/10/2025 Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque [ Dunkerque ] [ Tours ] Dunkerque surclasse Tours à domicile Déjà doublement défaitiste, Dunkerque recevait Tours ce samedi soir, leader du championnat en forme avec trois victoires en trois journées. Un beau choc entre deux équipes qui visent le haut du classement et qui entame le début d’une série de cinq matchs en seulement deux semaines pour les équipes de D1. Dans un match maitrisé, Dunkerque s’impose largement 9-3. Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 26/10/2025 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Douchy et Peyre assistés de MM. Hocquet et Honoré Buts :

Dunkerque : ; 19.30 Zackary Daneau (ass Romain Carpentier et Lubomir Dinda) ; 21.05 Jeremiah Luedtke (ass Danick Bouchard et Lubomir Dinda) ; 23.11 Jeremiah Luedtke (ass Lubomir Dinda et Romain Carpentier) ; 24.48 Mikael Kuronen (ass Romain Carpentier et Rayan Belharfi) ; 25.14 Théo Lanvers (ass Zackary Daneau et Zackary Daneau) ; 28.30 Zackary Daneau (ass Danick Bouchard et Lubomir Dinda) ; 32.47 Timon Davranche (ass Romain Carpentier et Logan Ducrocq) ; 48.11 Romain Carpentier (ass Pierre Vervoort) ; 51.56 Clément Thomas (ass Enzo Abis)

Tours : 05.43 Gregory Lapointe (ass Marcus Bjork et Peter Bourgaut) ; 35.30 Peter Bourgaut (ass Gregory Lapointe et Marcus Bjork) ; 36.34 Vincent Milot-Ouellet (ass Mark Shroyer et Conner Jean) Pénalités 6 minutes contre Dunkerque 10 minutes contre Tours Un mano a mano d’entrée de jeu



L’intensité de la rencontre n’allait pas se faire attendre dans ce duel entre Dunkerque et Tours, pour la 4e journée de championnat. Très rapidement des actions des deux partis allaient prendre forme et lancer la rencontre. Et les attaques allaient se multiplier et le score bougeait au bout de cinq minutes de jeu. Après une bonne défense de Peter Bourgaut, Marcus Bjork levait rapidement la tête et servait Gregory Lapointe seul au milieu du terrain. Ce dernier remportait parfaitement son duel face à Michael Luba en l’éliminant, de quoi refroidir les supporters dunkerquois (0-1, 5’43).



Malgré deux supériorités numériques consécutives, les Corsaires ne parvenaient pas à égaliser dans un exercice sur lequel ils butaient déjà l’an dernier. Mais la troisième pénalité était la bonne. Tours de nouveau à quatre sur la glace et durant cinq minutes, se faisait punir à une minute de la fin du premier tiers. Une frappe lointaine de Lubomir Dinda, était freinée par Zackary Daneau devant la cage de Tours. Le Canadien parvenait finalement à glisser la rondelle dans le but et recoller au score (1-1, 19’30).



Huit buts dans un second tiers de folie



Bien que les Dunkerquois aient égalisé, la pénalité Tourangeaux ne prenait pas fin et les visiteurs revenaient sur la glace de nouveau avec un joueur en prison pour ce deuxième tiers. Et cette fois les Corsaires n’allaient pas rater leur chance. Jeremiah Luedtke éliminait faisait le travail seul et permettait à son équipe de prendre l’avantage (2-1, 21’04).



Mais les Tourangeaux n’avaient pas l’air d’apprendre de leurs erreurs payantes puisqu’une nouvelle pénalité leur était distribuée. Après une longue possession de palet de Dunkerque en zone offensive, les Dunkerquois trouvaient la faille de nouveau grâce à leur attaquant américain qui s’offrait un doublé (3-1, 23’11).



La machine dunkerquoise était désormais lancée, et elle n’était pas prête de s’éteindre. Un gros travail derrière la cage de Romain Carpentier était fourni, et le Dunkerquois assistait le Finlandais arrivé cet été à Dunkerque, Mikael Kuronen (4-1, 24’48).



Trente secondes plus tard, autre recrue dunkerquoise, Théo Lanvers, augmentait encore le score d’une frappe sur le côté droit dans un angle fermé (5-1, 25’14).



En seulement cinq minutes, Tours avait pris l’eau et quatre buts de retard donc. Un temps mort tourangeau, accompagné d’un changement de gardien n’y changeait rien. L’attaque dunkerquoise était en feu et fracturait les remparts de Tours. Le festival dunkerquois continuait avec un nouveau but de Zackary Daneau (6-1, 28’30), suivi d’une belle frappe en lucarne opposée de Timon Davranche (7-1, 32’47).



Alors que le suspense s’était envolé et que les partisans dunkerquois chantaient, les Corsaires étaient de nouveau en infériorité numérique et Peter Bourgaut réduisait le score d’une frappe devant la cage (7-2, 35’30). Une minute plus tard, et de nouveau en power play, Vincent Milot Ouellet marquait à son tour (7-3, 36’34).



Clément Thomas, buteur pour son 350e match de D1



Déjà auteur de trois assistances, Romain Carpentier s’illustrait à son tour en marquant le huitième but dunkerquois d’un lancer bien croisé (8-3, 48’11).



Dans un troisième tiers plus calme, le capitaine dunkerquois allait honorer sa 350e apparition en D1 avec un but bien conclu après une frappe d’Enzo Abis écartée par le gardien tourangeau sur l’attaquant dunkerquois (9-3, 51’56).



De ce qui devait être une rencontre serrée, les Dunkerquois ont sorti le grand jeu à la maison leur permettant de se classer 7e avec 6 points avant la réception de Nantes mardi.

De son côté, Tours est lourdement tombé chez les Corsaires, mais la panique ne doit pas régner après trois victoires en quatre matchs. Les Tourangeaux se classent désormais 4e et recevront Villard-de-Lans mercredi prochain.



