Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Mont-Blanc vs Cholet 1 - 9 (0-1 1-7 0-1) Le 28/10/2023 Palais des Sports, Megève [ Mont-Blanc ] [ Cholet ] Récital choletais ! Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce samedi les Dogs de Cholet dans le cadre de la 4ème journée du championnat de Division 1. Palais des Sports, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 28/10/2023 à 21:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



450 spectateurs Arbitres : M. Barcelo, assisté de MM. Tchekachev et Donnat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : ; 33 Alexandre Gagnon (ass Numa Besson et Vladislavs Adelsons)

Cholet : 18:58 Alix Bouchy-Guillot (ass Alexis Svitac et Emmanuel Alvarez) ; 21:57 Eriks Zohovs (ass Alexis Svitac et Antonin Germond) ; 27:05 Mathieu Tremblay (ass Ricards Grinbergs et Valérian Mathieu) ; 27:30 Alexis Svitac (ass Antonin Germond et Hugo Proux*) ; 28:59 Gatis Sprukts (ass Mathieu Tremblay et Martin Liljekvist) ; 35:08 Nejc Brus (ass Hugo Proux*) ; 37:37 Ricards Grinbergs (ass Nejc Brus et Gatis Sprukts) ; 39:28 Ricards Grinbergs (ass Valérian Mathieu et Mathieu Tremblay) ; 48:01 Mathieu Tremblay (ass Gatis Sprukts et Nejc Brus) Pénalités 14 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Cholet Un duel entre deux formations bien classées en ce début de championnat. Un groupe montblanais, co-leader, qui reste sur une excellente dynamique avec trois victoires consécutives face à Valenciennes, Morzine et Tours, mais qui devait toujours composer sans 3 de ses éléments offensifs, Fabian Hast, Éric Léger et Victor Orset. Cholet, de son côté, réalise également un bon début de campagne. Avec 6 points pris sur 9 possibles, les hommes de Julien Pihant ont été surpris face à Valenciennes en prolongation, mais l’ont emporté face à Tours, puis Neuilly après la supplémentaire. Pourtant annoncée très disputée, cette opposition allait offrir un duel bien différent à l’une et l’autre des contingents.

Cholet en avance après vingt minutes !



Tyson s’offrait une première opportunité sur un tir depuis l’enclave. Duquenne devait déjà réaliser une parade importante. Cholet amène également le disque dans le territoire. Goy veille sur son filet. Adelsons faisait parler sa vitesse pour s’ouvrir une brèche après un peu plus de 6’ dans la rencontre et il faut un arrêt sur sa ligne de Duquenne pour éviter l’un des buts de ce début de saison côté local. Les Dogs ne sont pas en reste dans un début de rencontre équilibré et animé. Grinbergs est seul plein axe et manque de peu l’ouverture. La première pénalité est dirigée contre un ex-choletais désormais de retour au pied du Mont-Blanc. Guer s’asseyait à la mi-tiers pour 2’ après avoir fait trébucher son opposant. Les Yétis défendent en rangs serrés sur l’infériorité et se mettent devant les lancers à l’image d’un blockshot de Peter Tabor devant son cerbère. Cholet est menaçant dans ce match ouvert. Goy sortait la botte devant Mathieu qui avait pris sa chance de la bleue. Les Yétis tentent de se projeter, mais la défensive des joueurs de Pihant est solidaire devant son portier. Des Dogs qui récompenseront un premier acte engagé de leur part. Alexandre JUILLET Ouverture du score choletaise ! Bouchy prenait un tir depuis la droite en fin de période et trompait la vigilance de Goy à mi-hauteur, 0-1 à 18'58. Fin du premier acte et les visiteurs virent en tête !



Du rêve au cauchemar, il n’y a qu’un camp !



Comme lors de la précédente période, le premier en action était Tyson qui manquait une très grosse occasion de retour au score. L’américain reprenait plein slot mais manquait la cage. Numa Besson était chassé sur le rush offensif suivant et commençait une période de flou total pour la troupe locale. Cholet s’installait mais perdait le disque dans l’arrondi. Tabor manque sa relance derrière la cage et rendait le puck aux visiteurs, qui venaient asséner un second coup de poignard à leurs hôtes du soir par Svitac, 0-2 à 21’57 [5-4]. Dans la minute suivante, Guer est tout proche de se faire le justicier des siens en contre, puis sur un face à face, servi par Ferreira Reis. Sprukts était chassé dans les secondes suivantes et Mont-Blanc avait une opportunité de réduire l’écart. Les hommes en blanc y résistait et retrouvait leur effectif complet sans conséquence, malgré une nouvelle belle alerte de Sam’ Guer. La partie gardait un bon rythme alors qu’approchait la mi-match. Les choses allaient pourtant prendre une tournure toute autre à 13’ de la deuxième sirène. Alexandre JUILLET Charlie Risk pénalisé en deuxième période Charlie Risk recevait 2’ + 2’ pour avoir contesté sa faute. Cholet fait immédiatement fructifier l’offrande de ce joli cadeau local. Tremblay expédiait le disque au fond des filets de Goy, 0-3 à 27’05 [5-4]. L’infériorité se poursuivait et les Dogs frappaient à nouveau sur le jeu de puissance par Svitac face à des montblanais qui avaient perdu de leur superbe, 0-4 à 27’30 [5-4]. Il y a des soirs où rien ne va et ce fut le cas pour les Yétis de Peronnard. Pris par une nouvelle offensive tranchante des Dogs, Sprukts venait battre Goy pour la 5ème fois de la soirée et Davout entrait pour le suppléer, 0-5 à 28’59. Les Yétis n’y sont pas et commettent d’inhabituelles imprécisions dans leurs passes et dans leurs contrôles. Pourtant, ils inscriront leur première réalisation après la mi-match. En powerplay, les hommes du capitaine Cocar s’offrent leur première unité de la soirée. Parfaitement décalé par Besson, Gagnon trouvait la faille face à un Duquenne un peu trop lent sur son déplacement, 1-5 à 33’22. Joie de courte durée pour la troupe locale qui verra l'excellent Brus inscrire le 6ème but des siens entre les bottes de Davout, 1-6 à 35’08. La partie est un chemin de croix pour les locaux, à nouveau doublement pénalisés. Cholet part en double-supériorité numérique pour 1’20 après les punitions de T. Larroque et Chatellard. Les Dogs sont dans un grand soir et font un récital sans fausse-note ce samedi. Grinbergs venait faire dévier devant le filet de Davout et permettre aux siens de prendre une longueur d’avance supplémentaire, 1-7 à 37’38. Les pénalités pleuvent, et avec les buts encaissés du côté des locaux qui devront oublier la prestation médiane du soir. Il ne faudra que 15 secondes aux Dogs et à Grinbergs pour disposer de montblanais qui avaient totalement lâchés cette partie, 1-8 à 39’28 [5-4]. Au terme d’une période rêvée, Cholet a fait le travail et s’est d’ores et déjà assuré le succès ce samedi !



Cholet termine le travail



Des choletais qui restaient très dangereux et impliqués malgré un très large écart à la marque. Mont-Blanc bien que se sachant battu tentait de réagir pour réduire l’addition. Sarlin et Gagnon prendront tour à tour leur chance face au portier Dog, mais rien n’y fait. Davout repoussait des lancers pour tenter de stopper l’hémorragie vécue lors de l’acte précédent, mais Cholet engage et met du cœur dans ses offensives. Tremblay sur un tour de cage prenait le meilleur d’un mouvement éclair, 1-9 à 48’01. Un powerplay parvient aux locaux avant la mi-tiers, mais là encore, l’arrière-garde et le portier faisaient blocs. Cette opposition ne laisse plus guère de doutes quant à son vainqueur et les deux équipes terminaient en tentant des choses. Alexandre JUILLET Duquenne a été brillant ce samedi ! Mont-Blanc arrose de shoots un Duquenne très serein, alors que les choletais essaient d’accrocher le 10ème but de la partie. Davout s’érigeait dans un troisième vingt intéressant du back-up Yéti. Aucun but ne sera ajouté à la fin de partie et Saint-Gervais/Megève enregistre sa première défaite de la saison.



Soirée cauchemar des Yétis 9 buts à 1 ! C’était l’Halloween avant l’heure sur la glace du Palais de Megève. Victoire pleine d’autorité des Dogs de Cholet ! Julien Pihant et ses hommes ont profité d’une formation montblanaise apathique défensivement ce samedi pour s’adjuger 3 points précieux en déplacement. Dans une rencontre pourtant débutée avec beaucoup d’engagement par les deux formations, les joueurs de Rémi Peronnard, ont réalisé un deuxième acte cauchemar, pris à défaut par des choletais cliniques. Mont-Blanc aura une chance de se refaire dès mardi soir, où les joueurs de Saint-Gervais/Megève affronteront les Bisons de Neuilly sur Marne à domicile. Cholet, de son côté, accueillera Dunkerque. Alexandre JUILLET Soirée délicate pour Goy et ses coéquipiers © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo