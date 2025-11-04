Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Mont-Blanc vs Nantes 3 - 2 (0-1 0-1 2-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 25/10/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Nantes ] Mont-Blanc, c’est renversant ! Après une logique mais lourde élimination en Coupe de France face aux Champions en titre de SYNERGLACE Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups de Grenoble, le HC Mont-Blanc disputait ce samedi sa première rencontre à domicile pour le compte du championnat de Division 1 avec la réception des Corsaires de Nantes. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 26/10/2025 à 08:31 Tweeter FICHE TECHNIQUE



875 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Zede assistés de Mme Boniface et M. Suzzarini Buts :

Mont-Blanc : ; 43.09 Vitali Teslenko (ass Samuel Guer et Andreas Fleutot) ; 46.11 Arslan Yamalov (ass Denis Tsyganov et Marius Ceret) ; 65.00 Vladislav Tunik

Nantes : 15.43 Benoit Valier (ass Hugo Damy) ; 37.19 Valérian Mathieu (ass Mathieu André et Ben Wozney) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Nantes Après trois rencontres inaugurales à l'extérieur, c'est à Saint-Gervais que se tenait cet affrontement. Mathis Chatellard manquait à l'appel pour cette partie, suspendu d’une rencontre ferme après une crosse portée au visage de Binner en fin de rencontre mardi dernier, alors que Vladimir Dzhig purgeait son dernier match de suspension. Thibaut Chatellard n’était pas aligné blessé. Face à eux, les Corsaires sont en grande difficulté dans ces premières rencontres. Lanterne rouge avec 0 point au compteur et 3 défaites de rang, les hommes de Sylvain Roy se devaient de réagir au plus vite dans ce voyage vers les Alpes.



Nantes pique le premier



Ce match démarre avec du rythme. La première bonne occasion offensive est aux locaux, qui après 3 minutes, voient Carpenter semer un premier vent de panique aux abords des filets de Desmarais. Une bonne séquence en découle, mais les nantais restaient à hauteur. Les Corsaires réagissaient en suivant. Le jeu offensif se trouve de mieux en mieux et Damy, malgré un shoot facile pour Boudet confirmait cette tendance. C’est un bon début de partie entre deux équipes joueuses auquel ont droit les spectateurs saint-gervolains. La première punition tombe juste avant la mi-tiers et ce sont les locaux qui en feront les frais. Nantes, bien mieux depuis plusieurs minutes voit là une opportunité de passer devant. Les Corsaires soumettent les joueurs de Sadoine et Croz à une forte pression à l’image du face à face entre Mathieu André et le portier français de 18 ans, Baptiste Boudet, remporté par ce dernier après une minute en avantage numérique. Ce PP ne produira pas, les Yétis sortent de ce premier piège et Nantes poursuit alors son bon travail offensif en prenant des shoots. Mayea était en position préférentielle dans l’enclave, mais son tir était stoppé de la botte par le cerbère alpin. Les Corsaires sont intéressants dans leur contenu et poussent les locaux à commettre une erreur dans leur zone. Une passe est mal assurée au niveau de la ligne bleue et se voit interceptée par Valier plein centre et totalement seul. Ce dernier échangeait à 2 contre 1 avec Damy et finissait le travail dans un filet totalement ouvert par le premier déplacement latéral du portier, 0-1 à 15’43. Alexandre JUILLET Ouverture du score de Benoit Valier Les Yétis glanent une supériorité numérique pour une faute commise par Brites dans la neutre et sont à un homme de plus. Après un début de jeu de puissance poussif, les dernières secondes sont proches de ramener les deux équipes à égalité, Tunik manquant de redresser un service second poteau de Iamalov. Le premier acte se termine sur ce score d’1 but à 0.



Mathieu sur un bijou, Desmarais exceptionnel



L’entame de deuxième donne la première possibilité au Mont-Blanc, Escallier avait profité d’un bon relais dans le milieu avant d’entrer en zone côté droit, mais le français voyait Desmarais fermer parfaitement la porte. Les Yétis sont les plus menaçants dans ces premiers instants de l’acte médian. Bernel avait une bonne intuition en envoyant une passe dans la bande reprise par Tsyganov en débordement, ce dernier remettait au centre vers Iamalov, mais la défense nantaise bloquait parfaitement la crosse au moment de placer la reprise et les joueurs de Roy restaient en avance d’une courte tête. La troupe visiteuse dispose d’un jeu de puissance après 7 minutes dans ce 2ème tiers. André avait la meilleure situation de ce jeu à un homme de plus, mais Boudet avait parfaitement fermé l’angle de tir. Le 5 contre 4 des nantais s’arrêtait et ce dernier s’inversait. Lieffers était puni de deux minutes pour une charge avec la crosse consécutive à du grabuge devant le dernier rempart montblanais. En supériorité, les locaux profiteront d’une prise de vitesse dans la neutre pour doubler leur avantage numérique, Damy ayant asséné un coup de crosse qui avait fait chuter son opposant en milieu de glace. A 5 contre 3 pour une minute trente environ, Desmarais sortait un arrêt énorme au-devant de Tsyganov qui avait là une occasion en or de ramener les siens. La double infériorité nantaise est tuée avec énormément de cœur et ce match conserve son bon engagement. Le cerbère de l’Ouest sauvait à nouveau les siens d’un retour local à 5’ du retour aux vestiaires et cet arrêt est salvateur puisque les siens sont en jeu de puissance quelque secondes plus tard. Ce dernier ne durera malheureusement que 18 secondes puisque Brites est puni pour la deuxième fois de la soirée et ne permettait pas aux siens de bénéficier de l’avantage plein. Les Yétis, à 4 contre 4 et avec de l’espace ont une situation remarquable lorsque le couvert est dressé à Céret. Le défenseur, monté pour supporter l’attaque, était en face à face avec le MVP nantais du soir et gardien de but, qui remportait un nouveau duel sur un arrêt magistral sur sa ligne. Alexandre JUILLET André et les siens auront tout tenté pour empocher la victoire Nantes est sur le reculoir, mais tient toujours son avantage en attendant la lumière qui viendra d’un éclair de génie signé Valérian Mathieu. Le français récupérait le disque dans la neutre, effaçait ses vis-à-vis, débordait côté gauche et dans un angle impossible frappait le montant et l’épaulière du portier avant de pouvoir lever les bras au ciel sur ce but du break somptueux, 0-2 à 37’18. Malgré une dernière occasion à mettre à l’actif des locaux, les joueurs de Sadoine et Croz auront manqué trop de bonnes situations, contrariés par un Desmarais gigantesque et tirent de l’arrière avec deux unités de retard.



Iamalov intenable, Mont-Blanc revient de loin



Les Yétis sont de retour avec ambition dans ce troisième acte. Iamalov était lancé par une bonne passe dans la profondeur, le russe faisait le bon geste pour s’emmener le puck et s’ouvrir un duel avec le portier, mais ce dernier l’emportait et les nantais conservaient leurs deux longueurs d’avance. C’est en tout cas le cas sur cette action car la suivante aura une tout autre saveur pour les Yétis et leur public. En zone offensive, Teslenko voyait son premier tir lointain contré par un bon block nantais, mais la deuxième salve faisait mouche. Le russe envoyait un véritable coup de canon dans la lucarne droite et redonnait espoir aux siens, 1-2 à 43’09. Alexandre JUILLET Teslenko fait exploser l'antre des Yétis Les hôtes sont en verve. Le long de la bande, Fleutot réalisait un petit numéro en débordant son opposant sur un jongle, mais le numéro 9, malgré un 2 contre 1, voyait Desmarais contrarié le retour au score des joueurs de Saint-Gervais/Megève. Un powerplay s’offre aux joueurs en noir quelques secondes plus tard. Custosse avait fait trébucher et Sylvain Roy et ses hommes retrouvaient une forte pression. Comme en première Iamalov est proche de trouver Tunik second poteau. Le russe ne convertit pas, mais le passeur aura une autre occasion quelques secondes plus tard. Tsyganov décalait Iamalov qui trouvait un trou sous les bottes. La patinoire rugit et les hommes de Sadoine sont de retour aux affaires, 2-2 à 46’10 [5-4]. Sam Guer, capitaine du soir en l’absence de Mathis Chatellard et sa bande ont inversé le momentum, Sylvain Roy le sent bien et posait un temps mort pour stopper la mauvaise passe. Les locaux sont néanmoins toujours dominateurs dans les minutes qui suivent, mais le HC Mont-Blanc est pénalisé sur une faute bien évitable, en plein temps fort, dirigée contre Tunik derrière le filet visiteur. Le géant russe faisait obstruction et les nantais se présentaient en zone offensive à 5 contre 4 pour le face-off suivant. La paire de minutes en supériorité ne donne rien. Boudet est hermétique, sa défensive bien regroupée et les deux équipes se livreront donc un combat sans merci dans le dernier dix. Les Corsaires sont proches de profiter d’une nouvelle erreur en territoire défensif des Yétis. Céret trébuchait, André avait une occasion, mais l’expérimenté joueur français ne voyait pas sa tentative convertie. Les visiteurs sont sous pression. Mayea venait faire trébucher Gouttry et écoper d’une très mauvaise punition à 6’ du terme, heureusement pour les nantais, sans conséquence. Les deux formations sont fébriles, la fin de match approchant. Tsyganov manquait par deux fois des transmissions faciles en retrait et offrait des contres à ses opposants. A l’image de ses premiers matchs avec le club montblanais, le russe donnait le sentiment d’un joueur fin techniquement et extrêmement menaçant, mais manquait jusqu’à lors beaucoup trop souvent de justesse dans ses prises d’initiatives. Dans la dernière minute, les locaux ont une énorme occasion que Iamalov se créera de toute pièce. Le russe déshabillait son vis-à-vis défensif, puis un second joueur nantais avant d’envoyer son palet trop haut. Les deux équipes se séparent sur ce score de parité malgré un ultime lancer signé Samuel Guer, que Desmarais bloquait de la mitaine. Mont-Blanc et Nantes se partagent les points et partent en prolongation.



Pas de vainqueur avant les tirs aux buts



A 3 contre 3, Carpenter a déjà une occasion après 10 secondes en déviation d’un tir de Mercier. Le puck fuit le cadre et les nantais s’en sortent, Une minute plus tard, Tsyganov en solitaire s’essayait, puis Tunik testait le gant de Desmarais, toujours très influent et important devant son filet. Boudet répondait à son opposant sur un excellent arrêt au-devant d’une tentative de Mayea depuis la gauche, sur laquelle le jeune prodige ne laissait aucun retour. Pas de décision après la prolongation. Pour la 3ème fois en 4 matchs, les Yétis verront leur rencontre se jouer aux tirs aux buts. Vainqueurs des deux précédentes séances, les hommes de Sadoine réitèrent grâce à des buts de Tsyganov et Tunik, 3-2 à 65’00 TAB. Nantes aura connu moins de succès. Seul André, pourtant bien malheureux sur ses tentatives durant la rencontre, aura trouvé la faille face à un Baptiste Boudet à nouveau merveilleux devant le filet, du haut de ses 18 ans.



Victoire du HC Mont-Blanc au bout d’un suspense insoutenable 3 buts à 2 aux tirs aux buts. Dans un match agréable et disputé, les deux formations se sont livrés un beau combat. Les nantais, très cohérents dans leur entame avaient ouvert le score et même breaké avant le second intermède. Bien en place et aidés par un William Desmarais extraordinaire, les Corsaires comptaient un break d’avance après deux tiers disputés. A la faveur d’un troisième acte combattif et avec une efficacité retrouvée dans ce dernier vingt, Mont-Blanc est revenu de loin et aurait même pu être encore mieux payé sur plusieurs occasions nettes obtenues en fin de match pour la troupe de Sadoine et Croz, qui gageons-le, se contenteront très probablement de la paire de points obtenue à l’issue d’une joute qui semblait leur échapper après deux périodes.

Mont-Blanc enregistre deux unités supplémentaires avant de partir affronter Chambéry mercredi. Nantes se déplacera de son côté à Dunkerque mardi soir avec un compteur désormais débloqué. Alexandre JUILLET Un succès acquis avec cœur par le HCMB.

