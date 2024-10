Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 1 - 8 (1-4 0-2 0-2) Le 19/10/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] La bonne Étoile, Mont-Blanc mo-rose. Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce samedi l’Étoile Noire de Strasbourg dans le cadre de la 4ème journée de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A.Juillet | Photos : M. Richier le 20/10/2024 à 13:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



764 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Peurière, assistés de MM. Donat-Magnin et Bergamelli Buts :

Mont-Blanc : 00.19 Arthur Devouassoux (ass Matthias Terrier et Fyodor Yarovinsky)

Strasbourg : ; 06.30 Louis Olive (ass Sébastien Trudeau et Alejandro Burgos Ramirez) ; 16.39 Sébastien Trudeau (ass Lucas Herrmann et Alejandro Burgos Ramirez) ; 17.51 Zack Bross (ass Thomas Mathieu et Carson Kosobud) ; 18.45 Shanouk Boiteau (ass Louis Olive et Daniel Takkunen) ; 30.13 Sébastien Trudeau ; 38.00 Alejandro Burgos Ramirez (ass Sébastien Trudeau et Louis Olive) ; 49.01 Sébastien Trudeau (ass Bruno Baldris Valls et Carson Kosobud) ; 56.29 Sébastien Trudeau (ass Louis Olive) Pénalités 54 minutes dont 5 à Devouassoux, Léger et Chatellard et 5+20 à Altybarmakyan contre Mont-Blanc 30 minutes dont 5 à Baldris, Poirot, Giorgi et Labat contre Strasbourg



Match spécial Octobre Rose, en collaboration avec BONTAZ, partenaire du club et l'association « Jeune & Rose » qui allait être l’occasion de mettre à l’honneur un maillot unique, particulièrement réussi cette saison. Des Yétis qui ont allumé le starter en s’imposant du côté de Raffoux dans une rencontre à couteaux tirés face à Dunkerque, empochant 3 points aussi précieux qu’appréciés par le groupe. La saison est lancée pour la troupe de Romain Sadoine, qui recevait une formation alsacienne très intéressante sur le papier. Des strasbourgeois (6èmes) au coup d’envoi, battus de peu par Nantes la semaine précédente malgré un nombre incalculable d’occasions et de tirs à la cage, et qui faisaient de ce voyage en Haute-Savoie, un réel objectif. Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle soirée de hockey sous le toit de la patinoire Saint-Gervais.



Lourd tribu pour les locaux



Le match démarre tambours battants et il ne faut que 19 petites secondes à l’équipe en rose pour ouvrir la marque. Décalé par Yarovinsky, Terrier trouvait une passe laser en direction d’Arthur Devouassoux, totalement oublié face au but pour l’ouverture du score, 1-0 à 0’19. Mont-Blanc attaque pied au plancher et Hrebenyk en solitaire et du revers est proche d’ajouter une deuxième unité à la rencontre. Hiadlovsky détournait et évitait aux strasbourgeois l’entame cauchemar. Un arrêt salvateur puisque quelques minutes plus tard, Olive en embuscade au second poteau, profitait d’une action de Trudeau pour pousser le disque au fond, 1-1 à 6’30. M. Richier Olive égalise pour Strasbourg Les alsaciens vont mieux après ce petit faux-départ et ce but les galvanise. Avant la mi-tiers, Yarovinsky fait trébucher Avoine jeune joueur formé à Saint-Gervais derrière le but. Le russe écopait de deux minutes de prison et les roses défendaient à 4 contre 5. Ce boxplay ne permet pas à Bourdages et ses hommes de prendre les devants, mais l’occasion se représentera un peu plus tard dans la première période d’une rencontre qui s’était largement rééquilibrée depuis l’égalisation. Des situations venaient de part et d’autres. Strasbourg repart en supériorité, la faute à une punition de frustration signifiée contre Yegor Kalin. Cette simple infériorité se transforme en double alors qu’il reste 24 secondes à jouer pour Sadoine et ses joueurs à un joueur de moins. Berruex est chassé pour avoir fait trébucher et Mont-Blanc cèdera sur son retour à 4. Le capitaine Trudeau permettait aux siens d’inscrire leur deuxième but sur une passe qui lui était arrivée premier poteau depuis la bleue, 1-2 à 16’39 [5-4]. Tentative de réaction instantanée des hommes de Sadoine. Yarovinsky s’échappait aux côtés de Mathis Chatellard, semble-t-il accroché dans le dernier geste, mais le quatuor arbitral ne bronchait pas. Les alsaciens restent devant et creusent même l’écart avec un froid de réalisme. Bross qui avait profité d’une grosse approximation à la bleue défensive fusillait Goy, 1-3 à 17’51. Les roses perdaient déjà leurs nerfs et écopaient d’une nouvelle pénalité très évitable contre Guer pour un geste d’humeur bien dommageable dans la bande postérieure. Double effet kiss-cool pour les alsaciens, qui très opportunistes, faisaient sauter le verrou par Boiteau, lui aussi né à quelques kilomètres de Saint-Gervais et formé dans les rangs du club mineur, 1-4 à 18’45 [5-4]. Mont-Blanc se rend le match complexe dans l’attitude et panique. La défensive est aux abois. Heureusement, un powerplay offert à 17 secondes du retour aux vestiaires permet aux montagnards de respirer face à la difficile période traversée. Le score est sévère pour les montblanais aux vues des premières minutes, mais il traduit malheureusement la tension qui planait sur la formation alpine depuis plusieurs minutes. Strasbourg a été opportuniste, réaliste et efficace et mène déjà de trois longueurs malgré un nombre de tirs supérieur pour les locaux.



Strasbourg déjà à l’abri



Le retour des vestiaires est en supériorité pour la troupe locale. Un exercice au cours duquel plusieurs situations se présenteront, sans permettra aux roses de combler leur retard. Mont-Blanc a les intentions pour tenter de réduire l’addition, mais la défensive alsacienne tient le coup. Plusieurs grosses occasions sont à mettre à l’actif des locaux, mais Hiadlovsky sortait les arrêts qu’il fallait et notamment devant Altybarmakyan qui avait semblé faire le plus dur. Malgré la bonne mise en place, les plans sont contrariés par un but gag juste après la mi-match. Contre le cours du jeu à cet instant, mais une nouvelle fois pleinement opportuniste, Trudeau slappait et battait un Victor Goy qui semblait s’être arrêté de jouer pensant à une position illicite des joueurs adverses. Les arbitres avaient une longue discussion autour de la situation, mais la réalisation est belle et bien validée et accordée au canadien, 1-5 à 30’13. M. Richier Difficile soirée pour Goy et les siens Drôle de match pour les Yétis de Sadoine et ce dernier semble définitivement échapper aux haut-savoyards. La tension monte encore d’un cran lorsque Mathis Chatellard est frappé dans le dos par Giorgi, provoquant la réaction directe d’Altybarmakyan. Le russe venait au secours de son capitaine. Le strasbourgeois prenait 5 minutes pour charge incorrecte, Altybarmakyan était lui chassé pour la même durée, assorti d’une méconduite de 20 minutes. Si la tension est palpable et compréhensible aux vues des sifflets, l’attitude générale des locaux n’est pas la bonne et le match devient un festival incompréhensible de décisions bizarres et d’actions assez difficiles à lire du bord de glace. Les officiels, bien en difficulté pour faire régner l’ordre perdaient peu à peu le fil et les coups pleuvaient de plus belles. Strasbourg maintenait en tout cas sa main mise sur cette partie et aurait pu corser l’addition sur un tir de pénalité accordé à Herrmann à quelques minutes de la fin de deuxième période. Goy le sauvait. Ce ne sera que partie remise puisque sur l’occasion suivante et après 55 secondes de supériorité suite à une faute de Chernyuk, l’Étoile Noire trouvait le fond des filets par Burgos, 1-6 à 38’00. L’addition est sévère pour les joueurs de Saint-Gervais / Megève, qui trouveront le poteau à l’entame de la dernière minute du médian. L’Etoile Noire regagne les vestiaires avec une manita d’avance, 6 buts à 1.



L’Etoile Noire garde l’étincelle



Les mauvaises habitudes prises par les locaux en deuxième ne restaient pas aux vestiaires au démarrage de la troisième. Kalin venait se faire pénaliser dans l’angle de la bleue. Un troisième acte où la messe était dite et où les formations n’allaient malheureusement pas faire baisser le niveau de pression. Mont-Blanc conserve une attitude agressive, mais elle ne parvient pas à la mettre à profit de manière positive. En face, Strasbourg frappe également avec quelques situations discutables et d’ailleurs discutées. C’est en tout cas un match sans sur le plan défensif pour la troupe locale, et la donne va à nouveau se confirmer quelques secondes, malgré une séquence offensive intéressante quelques secondes plus tôt. Preuve des mauvaises dispositions, les montblanais encaissaient le but suivant, alors qu‘ils évoluent à un joueur de plus. Trudeau, décidemment intenable et auteur de 6 points venait prendre le meilleur sur Goy, en contre et à 4 contre 5, 1-7 à 49’01 [4-5]. Cotet faisait son entrée en jeu à 11 minutes du coup de sifflet final en lieu et place du gardien titulaire du soir. Une situation qui ne s’améliorera pas puisque Devouassoux allait à son tour purger deux minutes pour une charge bien trop haute au goût des officiels. Strasbourg déroule dans une rencontre qui aura plus brillé par ses duels que par la réelle qualité du jeu proposée. Vous avez demandé des duels, dans le coin droit Mathis Chatellard et dans le gauche Enzo Labat dans un combat aux poings qui témoignait de la tension de cette partie. M. Richier Les contacts et combats ont été nombreux Comme le disait Bonaparte : « En guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de près. » Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expression a ici pris tout son sens, dans une fin de partie peu agréable à suivre pour les amoureux du beau jeu. Mont-Blanc est en powerplay, mais l’esprit est ailleurs. Cette partie verra d’ailleurs une formation alsacienne plus tranchante, précise et appliquée remportée une victoire méritée, qui se conclura par un but de... Trudeau, son 4ème de la soirée, scellant le dernier cachet d’une soirée montblanaise qui avait pourtant si bien démarrée, 1-8 à 56’29 [4-5]. L’on imaginait le chronomètre s’égrener tranquillement vers la fin de la partie, mais voilà qu’une nouvelle bagarre démarrait à une minute du terme de cette rencontre entre Léger et Poirot. Le canadien désarçonnait le français et les deux hommes filaient en prison. Festival poursuivi quelques instants plus tard et dans la dernière minute de la rencontre où, une ultime bagarre éclatait alors qu’il ne restait que 22 secondes à faire à la partie dans un match qui finissait par rassembler à tout sauf à du hockey sur glace...



Défaite des Yétis du Mont 8 buts à 1 et victoire nette de Strasbourg. Les locaux malgré une ouverture du score rapide dans la rencontre ont perdu le fil après l'égalisation dans le premier acte. Trop indisciplinés et même totalement sortis de leur match à plusieurs reprises, les joueurs de Saint-Gervais / Megève s'inclinent sur leur glace face à des Strasbourgeois qui auront su saisir ces opportunités à points nommés. Bien sûr, les individualités locales semblent flagrantes dans ce contingent, mais comme trop régulièrement depuis le démarrage officiel, l'aspect collectif et la bonne attitude générale a manquée à bon nombre d'acteurs. Le nombreux public présent dans l'antre de Saint-Gervais aura vu du spectacle, mais probablement pas celui imaginé avant le premier face-off de cet affrontement âpre, et peut-être (un peu) trop disputé. Une partie qui aura, n'ayons pas peur des mots, dégénérée, la faute à plusieurs décisions difficilement compréhensibles et à un match qui s'est envenimé au fil des minutes. Des officiels à qui l'on souhaite également de meilleurs soirs. Du côté alsacien, Bourdages et ses hommes pourront en revanche se féliciter d'avoir su se montrer intraitables dans les moments importants, portés par Hiadlovsky et un Trudeau en état de grâce, auteur de 6 points. L'Étoile Noire a été réaliste, efficace et plus précise dans bon nombre de compartiments du jeu, empochant 3 points logiques au sortir de ce duel à couteaux tirés. Mont-Blanc se rendra le week-end prochain à Nantes, alors que Strasbourg accueillera Valenciennes. M. Richier Nouvelle échauffourée sur le but montblanais







