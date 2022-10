Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Mont-Blanc vs Tours 6 - 3 (1-1 2-2 3-0) Le 29/10/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Tours ] Belle réaction haut-savoyarde ! Mont-Blanc recevait le leader du championnat de Division 1 ce samedi soir au Palais de Megève. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 30/10/2022 à 12:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Turbert, assisté de Mme Torribio-Rousselin et M.Aumeras Buts :

Mont-Blanc : ; 11:53 Kurt Sonne (ass Jérémy Arès et Jérémy Fortin) ; 31:43 Hugo Sarlin (ass Numa Besson et Bruno Zabis) ; 39:57 Richard Aimonetto (ass Bruno Zabis et Mikulas Bicha) ; 46:30 Kurt Sonne (ass Arthur Cocar et Jean-Christophe Houde) ; 51:08 Mikulas Bicha (ass Richard Aimonetto et Arthur Cocar) ; 60:00 Jean-Christophe Houde (ass Kurt Sonne)

Tours : 05:00 Matthew Newbury (ass Alexis Birolini) ; 32:31 Matthew Newbury (ass Filip Hudak et Peter Bourgaut) ; 37:16 Filip Hudak (ass Elie Raibon et Gabriel Belley-Pelletier) Pénalités 18 minutes contre Mont-Blanc 8 minutes contre Tours



Un duel importantissime pour les haut-savoyards, toujours bloqués en fond de tableau après deux rencontres disputées et perdues face à Caen puis Neuilly, et avec un match de retard prévu à Brest. Face à des Remparts séduisants en ce début de saison et déjà détenteurs de 9 points et de la meilleure défense du championnat à l’heure actuelle, les hommes de Rémi Peronnard s’attendaient à un gros défi. Le coach montblanais titularisait Goy devant le filet, alors que Frank Spinozzi avait choisi Sébastien Raibon.



Un partout, domination visiteuse



Le début de rencontre offre déjà aux Remparts des bonnes situations aux abords des filets de Goy, sans débloquer le compteur. En face et malgré une bonne tentative de Walz du revers, les tourangeaux demeurent les plus menaçants, récompensant leurs efforts après 5 minutes de jeu. Déjà auteurs de plusieurs tirs dangereux, les hommes de Spinozzi prennent le lead sur un but de Newbury, qui avait profité d’un début de match fébrile de la défense locale, 0-1 à 5’00. Les Yétis tentent de réagir, mais les imprécisions empêchent les locaux de développer leur jeu d’attaque. La rencontre est disputée, Mont-Blanc montre quelques signes de fébrilité, sauvé par un Victor Goy en place à deux reprises avant la mi-tiers. Tours ennuie son opposant du soir dans ce premier dix. Malgré cette difficulté à trouver les espaces, Mont-Blanles coéquipiers de Jérémy Arès reviennent dans la partie après douze minutes de jeu. Kurt Sonne hérite d’une passe de son capitaine et ramenait les siens, 1-1 à 12’02. M. Richier Sonne bénéficie du travail d'Arès pour revenir dans le match Ce but semble galvaniser quelque peu les hommes de Peronnard qui laisseront encore de très nombreuses rondelles en turnovers. Ces imprécisions demeurent très nombreuses, notamment dans la neutre, offrant aux Remparts d’excellentes situations dans les largeurs de glace et de nombreux tirs en direction du filet de Goy. Le portier est vigilant alors qu’approchait la fin de période. Aimonetto avec un rebond favorable s’amène le disque en bonne position à cinq secondes de la sirène, mais les deux formations se quittent sur le score d’un but partout après ce premier acte à domination tourangelle au chapitre des lancers.



Tiers débridé, pluie de pénalités



Le deuxième vingt débutait par une pénalité signifiée aux locaux. Peltola, qui disputait sa première rencontre avec les haut-savoyards était chassé. Sur la sortie de prison, le défenseur est proche de trouver la solution. Si le premier acte avait été vierge de punition, ce début de seconde période est tout le contraire. Une nouvelle pénalité simultanée est signifiée et les deux formations repartent à 4 contre 4. Besson s’offre une bonne situation profitant des espaces offerts par ce jeu à un homme de moins. Retour à l’autre bord, Tours en échappée et voilà Peltola, pourtant excellent pour une première, une nouvelle fois puni pour avoir fait trébucher son adversaire dans un acte haché. La mi-match passe, mais le tempo de pénalités poursuit son cours. Tiramani est touché au visage par le bâton d’Ayotte et file au banc d’infamie. Il ne faudra que 7 secondes aux locaux pour débloquer dans l’exercice. Le jeu est huilé et rapide, la défensive tourangelle ne suit pas et Sarlin servit par Besson depuis le premier poteau venait conclure dans une belle ambiance, 2-1 à 31’43 [5-4]. Dans la minute qui suivent, les hommes de Touraine ne laissent que peu de temps place au doute. Besson est pris pas le contre des Remparts qui reviennent immédiatement dans la partie. Newbury voit Goy s’interposer, mais le portier qui avait relaché laissait le canadien disposer d’un filet ouvert, 2-2 à 32’31. M. Richier Newbury trouve la faille face à Goy et égalise au forceps Les punitions continuent de pleuvoir. C’est cette fois Sarlin qui est chassé après avoir défendu son portier de manière trop agressive. Le retour à 5 s’effectue sans frais malgré une belle attitude tourangelle dans la zone défensive montblanaise. Le match reste disputé malgré l’averse de pénalités et Raibon maintient le score sur un très bon mouvement de Fortin vers Aimonetto. Des haut-savoyards qui termineront de belle manière cet acte avec plusieurs belles banderilles. Une nouvelle intervention de Monsieur Turbert vient redonner un avantage d’un joueur aux protégés de Spinozzi. Les Remparts profitent de l’occasion offerte pour prendre le contrôle des opérations. Elie Raibon sert Hudak depuis l’arrière du but, 2-3 à 36’58. Ce but frustre la troupe locale qui enfile à nouveau le bleu de chauffe dans les ultimes secondes de cette deuxième période débridée. Bicha décalait Cocar qui lançait en force. Aimonetto dans l’enclave faisait dévier dans le haut du filet à trois secondes de la fin de période, 3-3 à 39’57. Les deux formations sont dos à dos après quarante minutes 3 buts partout.



Mont-Blanc termine fort



Le troisième acte démarre avec intensité. Les locaux mettent la pression à leurs adversaires. Zabis se débarrasse de son vis-à-vis, son tir prend la direction du filet, mais Raibon est prompt sur l’intervention. Les Yétis poussent dans le bon sens malgré les contres tourangeaux et bénéficient d’un peu de réussite alors que le chronomètre annonce un quart d’heure de jeu à faire. Cocar tente une transversale, le disque rebondit et saute la palette du défenseur visiteur avant de parvenir dans la crosse de Kurt Sonne, qui, patient, faisait ficelle, 4-3 à 46’30. Les montagnards roulent à 4 blocs et mettent la pression à une équipe tourangelle privée de joueurs importants et qui semble traverser une période plus délicate depuis l’entame du dernier acte. Aimonetto lance Mikulas Bicha, le changement de ligne rempart est très approximatif et le tchèque n’en demandait pas tant pour venir crucifier Raibon en face à face d’un tir puissant, 5-3 à 51’07. Tours souffre dans cette fin de match, mais un powerplay permettra pourtant aux hommes de Spinozzi de respirer au cœur du temps fort local. Bicha est puni pour crosse haute. Sur le jeu de puissance, les visiteurs apportent le danger. Hudak dévie dans le slot, le disque fuit le cadre, mais l’action se poursuit alors qu’il reste tout juste 5 minutes à faire. Goy est impérial et maintient l’écart jusqu’en fin d’infériorité numérique. M. Richier Goy particulièrement précieux pour les siens en fin de match En fin de rencontre, Tours joue son va-tout et sort son portier. La messe est dite, Houde scellant le sort de cette rencontre en trouvant le fond du filet depuis sa zone défensive sur la sirène finale, 6-3 à 60’00.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 6 buts à 3. Très belle prestation collective des locaux qui malgré un grand nombre de punitions dans cette partie ont été solidaires et réalistes aux moments opportuns. Après un premier acte difficile et marqué par de nombreuses imprécisions, les Yétis du Mont-Blanc ont pris le rythme en deuxième période, accrochée par de valeureux tourangeaux qui auront pris un très grand nombre de lancers, heurtant un dernier rempart alpin omniprésent dans les périodes de temps faibles des siens. Tours accueillera Neuilly sur Marne lors de la prochaine sortie, tandis que Mont-Blanc affrontera Cholet dimanche prochain dès 18h00 sur cette même glace du Palais !
M. Richier Mont-Blanc s'offre un 1er succès dans une rencontre disputée







