Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Nantes vs Epinal 5 - 4 (2-0 2-2 0-2 1-0) Après prolongation Le 30/10/2021 Nantes Le Petit-Port, [ Nantes ] [ Epinal ] Nantes s'est fait peur Dans le cadre de la 4e journée de Championnat, les Nantais recevaient l'EHC Epinal. Après 2 défaites de rang en championnat les Corsaires se devaient de redresser la barre au plus tout en profitant d'un adversaire mal classé et en manque de confiance comptabilisant 1 seul petit point en 3 journées. Un match intense sous le thème d'Halloween que les deux équipes s'affrontaient dans une patinoire du Petit-Port qui affichait complet. Nantes Le Petit-Port,, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 02/11/2021 à 09:00 FICHE TECHNIQUE



1034 spectateurs Arbitres : M. Drif, assisté de MM. Métais et Salmon Buts :

Nantes : 04:32 Tim Crowder (ass Mathieu Gagnon et Frédéric Bergeron) ; 06:01 Bryan Ten Braak (ass Frédéric Bergeron et Tim Crowder) ; 23:30 Frédéric Bergeron (ass Mathieu Gagnon et Niki Blomberg) ; 27:36 Mathieu André (ass Edouard Dufournet et Quentin Jacquier) ; 61:53 Mathieu Gagnon (ass Matthew Brenton)

Epinal : ; 34:29 Alexandre Lubin (ass Matus Rudzan et Maxime Ritz) ; 39:58 Matus Rudzan (ass Kevin Altidor et Tomas Nechala) ; 50:52 Filip Nemcek (ass Matus Rudzan et Alexandre Lubin) ; 57:26 Anthony Rapenne (ass Deniss Baskatovs et Tomas Nechala) Pénalités 14 minutes dont 10 à Lanvers contre Nantes 6 minutes contre Epinal



Après avoir mené 4 - 0, les Nantais ont connu des frayeurs dès le deuxième tiers Epinal est revenu à grands-pas dans la course jusqu’à l’égalisation à 3 minutes de la fin de la partie. Tout s’est joué dans l’ultime prolongation où les hommes de Martin Lacroix pourtant habitués à l’ extra-time , évitèrent une énième séance de tirs aux buts. Mathieu Gagnon délivra le Petit-Port rapidement.



Guillaume François



Guillaume François Tim Crowder ouvre le score pour Nantes





Guillaume François Epinal égalise à 57'26



