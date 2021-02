Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 4ème journée : Nantes vs Neuilly/Marne 5 - 2 (2-0 1-1 2-1) Le 20/02/2021 Nantes, Le Petit-Port [ Nantes ] [ Neuilly/Marne ] Nantes chasse le Bison et assure l’essentiel à domicile Pour cette 4e journée de Championnat de la Poule A, Les Corsaires de Nantes reçoivent les Bisons de Neuilly. Pour les Nantais il s’agit de leur 2e match depuis la reprise du mini-championnat géographique à 7. Après une chute à Dunkerque en Ouverture les Corsaires souhaitent réagir au plus vite pour ne pas se laisser distancer au classement. Pour les Nocéens tombés la semaine précédente à la maison lors de la séance de tirs au but face à Dunkerque souhaitent réagir, mais c’est avec un effectif diminué que les hommes de François Dusseau se déplacent en Loire-Atlantique. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 24/02/2021 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Le Berre, assisté de MM. Léonard et Douchy Buts :

Nantes : 12:22 Edouard Dufournet (ass Matthew Brenton et Mathieu André) ; 14:43 Karl Leveille (ass Paul Schmitt) ; 27:04 Matthew Brenton (ass Patrik Prokop et Edouard Dufournet) ; 53:47 Brendan Hamelin ; 58:10 Karl Leveille (ass Hubert Genest et Frédéric Bergeron)

Neuilly/Marne : ; 38:33 Félix Chamberland (ass Thomas Giorgi) ; 49:17 Félix Chamberland (ass Dustin Mowrey et Guillaume McSween) Pénalités 10 minutes contre Nantes 10 minutes contre Neuilly/Marne



Guillaume François





Au coup d’envoi l’engagement est remporté par Neuilly, les bisons partent aussitôt à l’assaut de la cage Nantaise gardée par Joonas Harald. Les Bisons se mettent en difficultés à 1’54 avec une pénalité sifflée contre Mowrey à la suite d’une bataille dans le slot Nocéen. En Powerplay les Nantais mettent la pression sur le but de Brunetti avec Dufournet et Bergeron, mais le portier Nocéen reste vigilant et intervient sans difficulté. A 4’47 c’est à nouveau Neuilly qui se fait pénalisé pour une Obstruction sur un attaquant Corsaire. En infériorité les Bisons tentent les contres avec Damy, avant que l’unité spéciale des Corsaires s’installe dans la zone de Neuilly. Si la défense des Bisons à fort à faire elle éloigne parfaitement le danger de la cage de Brunetti après plusieurs tentatives de tirs dangereux de la part de l’offensive locale. L’équipe de Neuilly se fait pénalisé pour un surnombre à 8’30 laissant une supériorité pour les Nantais mais l’offensive Corsaires menée par Brenton ne parvient pas à tromper Brunetti. Les joueurs locaux ne baissent pas pour autant les bras et poursuivent leur domination à 5 contre 5, la délivrance arrive à 12’22 par Edouard Dufournet qui parvient à tromper Brunetti et ouvre ainsi la marque pour les Nantais assisté par Matthew Brenton et Mathieu André : 1-0

L’attaque Nantaise poursuit sur sa lancée avec une accélération de Gonçalves qui déborde la défense de Neuilly mais trouve Brunetti sur son passage ce dernier capte le tir de sa mitaine. À 14’43 sur une sortie hasardeuse de Brunetti, l’attaquant Nantais Karl Léveillé ne laisse pas passer sa chance et double la mise assisté de Paul Schmitt: 2-0

Le Coach Nocéen François Dusseau prend son temps mort pour remettre les pendules à l’heure auprès de groupe en passant de nouvelles consignes.

Les Nantais poursuivent l’assaut de la cage de Neuilly en monopolisant le palet dans la zone adverse, sur un rebond Bergeron manque de peu le cadre. Les attaques des Bisons sont rapidement stoppées par l’arrière garde Nantaise à la ligne bleue.

Dans les dernières secondes avant le coup de sifflet de la pause, à 19’45 le défenseur Nantais Ardouin est sanctionné face aux attaquants Bisons en protégeant son gardien. Nantes regagne le vestiaire sur cette avance de 2 buts et termine en infériorité.





Guillaume François Edouard Dufournet inscrit le 1er but Nantais





Au retour sur la glace, les Bisons débutent en supériorité à la recherche d’une réduction du score. Les attaquants Nocéens mettent la pression face à la cage Nantaise, le Corsaire Paul Schmitt se fait rappeler à l’ordre à 20’34 pour un cinglage. Neuilly bénéficie d’une double supériorité mais Joaennette et McSween très présents face à la cage Nantaise ne parviennent pas à concrétiser. Retour à 4 contre 5 Nantes tente un contre avec Leveillé qui voit son tir stoppé par l’armure de Brunetti. La Défense Nantaise reste solide en résistant face aux charges des Bisons permettant ainsi de tuer la double pénalité. A 25’55 le Défenseur des Bisons Mahier se fait sanctionner pour un cinglage après des avoir subit le danger de l’attaque Nantaise, l’arbitre siffle un tir de pénalité à la faveur de Nantes. Brendan Hamelin s’exécute mais son tir est trop hasardeux et Brunetti sauve sa cage avec sa botte. Le Powerplay profite aux Nantais à 27’04 Matthew Brenton bien placé face à Brunetti récupère un rebond et en profite pour ajuster le palet au fond des filets de Neuilly, assisté par Patrik Prokop et Edouard Dufournet : 3-0

En creusant l’écart Nantes dispose d’une confortable avance et baisse en régime, bien que les Bisons ne parviennent pas à profiter de ces moments. Les Nantais se font pénalisés pour un Surnombre à 33’16 suite à une erreur de changement. Neuilly par ce power play tente de sortir la tête de l’eau mais les persistent en contre avec Hamelin qui échoue sur Brunetti, et trouve Brenton mais c’est le gardien de Neuilly qui a le dernier mot. A deux minutes de la fin du terme du second acte les Bisons se montrent petit à petit face à Harald, puis à 38’33 les Nocéens se présentent à deux contre un face au dernier défenseur Nantais Perron-Fontaine, avec Félix Chamberland qui trouve le filet Nantais et réduit ainsi la marque pour Neuilly assisté du capitaine Thomas Giorgi : 3-1

Les dernières minutes les Bisons poussent encore à la cage Nantaise avec Auvitu, mais Neuilly termine avec avev deux unités de retard.





Guillaume François Neuilly revient à 3-2



Le dernier vingt reprend avec un engagement remporté par les Corsaires , le coach Martin Lacroix a remodelé sa ligne d’attaque pour la reprise. Les Nocéens Joannette et Auvitu réalisent quelques incursions dans la zone Nantaise le gardien Nantais évite de justesse une réduction du score. A 42’44 Lardière est pénalisé pour Nantes à la suite d’un faire trébucher sur un joueur Nocéen, les Bisons en power play ont du mal à imposer leur supériorité face à des Corsaires qui jouent regroupés ne laissant aucun espace à l’adversaire. À 48’43 l’attaquant Nantais Lardière est rappelé une nouvelle fois à l’ordre et écope d’une pénalité de 2 minutes pour Dureté, cette fois Neuilly profite d’un temps fort en supériorité en mettant la pression en zone Nantaise Neuilly comble son retard d’un lancer à la cage qui fait mouche à 49’17 par l’intermédiaire de Félix Chamberland qui réalise un doublé, assisté de Dustin Mowrey et Guillaume McSween : 3-2

Les Bisons reviennent à une longueur des locaux et poursuivent les efforts pour tenter l’égalisation. Neuilly est regonflé à bloc mettant sous pression la défense Nantaise. Harald sauvera in-extrémiste un lancer de l’épaule évitant un retour au score des Bisons. À 53’47 Brendan Hamelin récupère une mauvaise relance de Kup qui parvient à éliminer le dernier défenseur et ne laisse aucune chance à Brunetti d’un tir à bout portant le palet termine au fond des filets : 4-2

Les Nantais se donne de l’oxygène avec ce but supplémentaire, ce qui permet aux Corsaires de revenir semer le danger dans la zone de Neuilly. Dans les dernières minutes les Bisons ne s’avouent pas vaincus et continuent à se battre il faudra des interventions de Harald pour stopper les tirs des attaquants Nocéens. À 56’17 le corps arbitral sanctionne les Nocéens Belharfi pour attitude anti-sportive et à 56’34 Giorgi pour faire trébucher. La tâche est compliquée pour les Bisons à 3 contre 5 dans les derniers instants de la partie où les Nantais évoluent en double supériorité face à la cage de Brunetti les salves de tirs pleuvent à 58’10 Karl Léveillé clôture les débats en position de one-timer il inscrit le cinquième but Nantais assisté par Hubert Genest et Frédéric Bergeron : 5-3

L’attaque suivante c’est le Nantais Deslauriers qui se trouve en position idéal face à Brunetti mais son tir s’envole sur le plexiglass. Neuilly s’avoue vaincu et ne reviendra plus. Les Nantais enregistrent leur première victoire à domicile dans leur antre du Petit-Port à Huis-Clos.





Guillaume François Nantes s'impose sous l'oeil bienveillant du Coach Martin Lacroix







Les Joueurs étoiles Hockey Hebdo :



Matthew BRENTON #57 Corsaires de Nantes

Matthew BRENTON #57 Corsaires de Nantes

Félix CHAMBERLAND #18 Bisons de Neuilly sur Marne







