Des Éléphants surclassés Les Éléphants se déplaçaient ce samedi 30 octobre du côté de Tours. Dernier de D1, les Remparts ont littéralement fait exploser Chambéry en s'imposant sur le score lourd de 11 buts à 0. Une humiliation pour les Éléphants qui n'ont rien réussi ce samedi. , Hockey Hebdo Pablo HENRIQUES le 01/11/2021 à 08:00



930 spectateurs Arbitres : M. Levasseur, assisté de MM. Honoré et Simon Buts :

Tours : 10:10 Peter Bourgaut (ass Colin Downey et Alexis Birolini) ; 15:19 Fabien Metais (ass Elie Raibon) ; 16:58 Jan Safar (ass Julien Msumbu et Phil Bushbacher) ; 21:48 David Camy-Sarty (ass Clément Garrido) ; 24:31 Colin Downey (ass Mathieu Ayotte et Clément Garrido) ; 27:19 Phil Bushbacher (ass Jan Safar et Peter Bourgaut) ; 40:15 Leif Mattson (ass Fabien Metais) ; 44:10 Leif Mattson (ass Alexis Sansfaçon) ; 44:54 Julien Msumbu (ass Phil Bushbacher et Peter Bourgaut) ; 58:01 Leif Mattson (ass Elie Raibon et Alexis Sansfaçon) ; 59:50 Fabien Metais (ass Mathieu Buttin et Leif Mattson)

Chambéry : Pénalités 12 minutes contre Tours 26 minutes dont 10 à Chevrier contre Chambéry Photo Gérard Tempo / Les éléphants Chambéry Le fait du match : La défaillance défensive



Pourtant très solide ces dernières semaines, la défense des Éléphants s’est écroulée subitement ce samedi du côté de Tours. Encore trop pénalisés (26 minutes au total), les Savoyards ne pouvaient pas espérer mieux. Après avoir résisté la moitié du premier tiers, l’équipe chambérienne a pris l’eau et n’a jamais réussi à stopper l’hémorragie. Avec un troisième tiers où les Remparts ont inscrit 5 buts, les Éléphants ont sombré peu à peu. Une défaillance qu’il va falloir oublier rapidement pour repartir de l’avant rapidement ce mercredi 3 novembre contre Chamonix (Magnus) en Coupe de France.



Le chiffre : 4



C’est le nombre de points inscrits par le numéro 28 des Remparts, Leif Mattson. L’attaquant a fait du mal à la défense des Éléphants qui n’a que très rarement réussi à contenir ses offensives. Il a inscrit un triplé qui a fait s’écrouler un peu plus l’effectif chambérien. Il a permis à son équipe de filer vers une première victoire en championnat qui va soulager enfin une équipe de Tours en perdition ces dernières semaines.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Nous n’avons pas su respecter le plan de match du début à la fin. Le marquage n’était pas bon, nous avons fait preuve de trop de laxisme pour pouvoir ne serait-ce que revenir dans ce match. C’est difficile à encaisser, le score est lourd. Mais c’est le hockey, tout peut arriver même si nous devons encore travailler ces soucis de concentration. C’est cela qui nous fait perdre des matches. Nous devons nous reprendre rapidement et relever la tête dès ce mercredi devant nos supporters contre Chamonix. C’est une grosse équipe mais si nous retrouvons notre jeu en équipe nous pouvons réaliser une grosse performance.





Fiche Technique :

Prochain match : Chambéry-Chamonix, Coupe de France, 8ème de finale





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







