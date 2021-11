Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 5ème journée : Clermont-Ferrand vs Nantes 1 - 6 (0-3 1-1 0-2) Le 06/11/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Nantes ] Les Sangliers Arvernes abattus d'entrée de jeu Pas de miracle pour Clermont battu 6 à 1 face à Nantes lors de la 5ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 1. D’entrée de jeu les Corsaires se sont livrés à une véritable battue aux sangliers, réussissant sans ménagement l’abordage fixé en venant en terre arverne. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/11/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



494 spectateurs Arbitres : M. Peuriere assisté de MM. Chouleur et Aumeras Buts :

Clermont-Ferrand : ; 30.16 Nans Souchon (ass Jani Nurkkala et Théo Vialatte)

Nantes : 07:33 Frédéric Bergeron (ass Tim Crowder et Cameron Marks) ; 08:39 Frédéric Bergeron (ass Mathieu Gagnon et Bryan Ten Braak) ; 14:46 Frédéric Bergeron (ass Bryan Ten Braak et Mathieu Gagnon) ; 20:33 Edouard Dufournet (ass Cameron Marks et Mathieu André) ; 57:46 Frédéric Bergeron (ass Bryan Ten Braak et Quentin Jacquier) ; 59:50 Frédéric Bergeron (ass Mathieu Gagnon et Bryan Ten Braak) Pénalités 12 minutes contre Clermont-Ferrand 6 minutes contre Nantes



Dès l'entame du match et sans période d'observation, les Corsaires sont partis à l'abordage de la cage arverne. Cette équipe nantaise, menée de main de maître par l'entraîneur canadien Martin Lacroix depuis 3 ans, monte en puissance chaque saison et même si elle n'a pas eu tout à fait le début de championnat espéré, encore que, elle n'est qu'à 3 points du leader ! Son parcours en coupe de France plaide pour elle (seul club de D1 encore en course dans cette compétition après avoir battu une équipe de la Magnus).





Bref nos Sangliers ont souffert mille morts durant ce 1er tiers devant des bretons qui maitrisaient incontestablement le palet et par la même la partie. Pour autant, se battant « becs et ongles » en défense avec de surcroit le gardien Florian Gourdin en feu devant ses filets, les puydomois résistaient courageusement, faute de pouvoir porter le danger que sporadiquement en zone adverse. Cette résistance faiblit lorsque les auvergnats se font pénalisés par 2 fois. La double infériorité engendrée leur sera fatale à 7mn33. Jouant toujours en infériorité simple après ce 1er but, ils en encaissent un autre 1mn plus tard ; Les 2 étant l'œuvre du canadien Frédéric Bergeron, le pointeur n°1 des Corsaires. Ce dernier mettra d'ailleurs un point final à cette 1ère période avec un 3ème but vers la 15ème minute.





Les clermontois sont revenus au 2ème tiers avec de meilleures intentions et l'envie de moins subir. Si techniquement et tactiquement les visiteurs restaient encore dominants, les velléités offensives des arvernes se faisaient plus pressantes. Et pourtant cela avait plutôt mal commencé puisque les nantais marquèrent leur 4ème but 33 secondes après le début de la période. Mérite aux Puydômois de ne pas se laisser aller au découragement et à force de volonté dans un premier temps contraindre leurs hôtes à une première faute.

Le jeu en power play depuis le début de saison n'est pas forcément le point fort des Sangliers mais cette fois ils réussissent à ouvrir leur compteur grâce au plus jeune de la harde, le junior Eliott Moreau (18 ans) qui s'offre ainsi son 1er but en D1 sur une phase de jeu bien emmenée par Vialatte et Nurkala à 30'16''.

Même s'il reste une belle marge de sécurité de 3 buts pour les bretons, ce tiers s'achève sur un encourageant 1 - 1 pour les locaux.





Encouragés par la période précédente, les Sangliers partent avec la ferme intention de troubler le beau jeu des Corsaires. Cela donna lieu à un meilleur partage des occasions de tirs mais aussi à une partie plus engagée où les esprits s'échauffent un peu plus au fur et à mesure de l'avancée de la rencontre.

Hélas à ce jeu-là se sont les bretons qui se montrent plus réalistes lors des phases de power play. Si les auvergnats ne surent concrétiser, peu de temps avant, leurs avantages numériques, ce ne fut pas plus le cas des visiteurs en cette fin de ce 3ème tiers. Probablement aidés en cela par une fatigue certaine des clermontois dans les derniers moments du match les Corsaires ajoutent 2 unités à leur escarcelle. C'est encore l'inévitable Bergeron qui viendra porter les 2 dernières banderilles vers la 58ème minutes et à 10 secondes de la fin lors de supériorités numériques.





Les bretons confirment leur prétention avec la manière car on a vu de leur côté beaucoup de phases de jeu bien construites avec une entente remarquable sur toutes les lignes.

Incontestablement les arvernes se sont inclinés face à plus fort qu'eux. On doit une excellente participation du portier clermontois pour que son équipe n'ai eu pas à concéder un score plus sévère. Pour autant les clermontois ont su montrer des progrès intéressants en défense mais au prix d'une grande débauche d'énergie qui se paya à la fin, surtout en infériorité numérique. Et c'est là que le bas blesse encore car beaucoup de buts furent concédé lors de power-plays adverses alors que dans un même temps les lacunes offensives furent encore évidentes. Il a eu encore des ratés dans les transmissions de palet, pas assez de tirs sur le gardien et d'opportunismes sur les rebonds, même lors des phases de supériorité. Saluons néanmoins ce but du jeune Eliott Moreau qui, à l'image d'autres jeunes joueurs de l'équipe, continue à progresser et à apporter de plus en plus sa pierre à l'édifice de cette équipe. Comme le rappelait l'entraîneur clermontois en début de saison il va falloir probablement quelques saisons pour construire une équipe performante . . . si elle ne soit pas chamboulée à chaque intersaison. C'est ainsi que se sont construites les meilleures équipes de la D1.



