1417 spectateurs Arbitres : MM. Gasnier et Fessier assistés de MM. Hocquet et Thibouville Buts :

Dunkerque : 03.17 Jeremiah Luedtke (ass Danick Bouchard et Zackary Daneau) ; 14.34 Romain Carpentier (ass Zackary Daneau et Jeremiah Luedtke) ; 39.28 Rayan Belharfi (ass Lubomir Dinda) ; 51.19 Danick Bouchard ; 59.50 Timon Davranche (ass Mikael Kuronen)

Nantes : ; 18.04 Valérian Mathieu (ass Mathieu André et Julien Msumbu) ; 32.07 Sean Ross (ass Charles Farmer) ; 52.33 Charles Farmer (ass Eli Lieffers) Pénalités 8 minutes contre Dunkerque 4 minutes contre Nantes L’un voulait confirmer et l’autre s’offrir sa première victoire. Alors le duel entre Corsaires réservait un match passionnant.



Dès les premières secondes, Nantes mettait sous pression le gardien dunkerquois, de quoi mettre tout le monde dans le bain. Sur une contre-attaque menée en solitaire par Gautier Alvau, Nantes passait tout proche de l’ouverture du score après un rebond laissé par Michael Luba bien repris par Rémi Thomas mais qui finissait gelé par le portier dunkerquois. Et une minute plus tard, c’était au tour de Dunkerque de se montrer offensif. Bien lancé par Zackary Daneau, Danick Bouchard longeait le côté gauche à toute vitesse avant de passer derrière la cage puis délivrer une passe millimètré pour Jeremiah Luedtke qui ouvrait le score (1-0, 3’17).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Malgré un power play de deux minutes, les Corsaires de Dunkerque ne parvenaient pas à prendre les devants. Mais 40 secondes après le retour à cinq des joueurs de Nantes, Romain Carpentier, attentif, reprenait un palet écarté par William Desmarais et permettait à Dunkerque de compter deux longueurs d’avance (2-0, 14’34).



Quelques minutes plus tard Nantes répondait à son tour en fin de premier tiers. Une belle combinaison à trois entre Julien Msumbu, Mathieu Andre et Valerian Mathieu était conclue par ce dernier sur une belle déviation devant la cage d’un lancer à ras du sol (2-1, 18’04).



Les deux équipes rentraient pour la première fois au vestiaire avec un avantage pour les locaux.



Un deuxième tiers partagé mais Dunkerque prend les devants à un moment opportun



Légèrement plus dominateur, Dunkerque se faisait tout de même égaliser. En supériorité numérique, Nantes profitait de celle-ci 10 secondes avant que celle-ci ne se termine pour revenir au score. Bien placé devant la cage dunkerquoise, Sean Ross reprenait un tir de Charles Farmer et égalisait (2-2, 32’07).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Mais à 30 secondes de la fin de la deuxième période, Rayan Belharfi inscrivait le troisième but dunkerquois. Sur une frappe puissante à la ligne bleue de Pierre Vervoort, Belharfi déviait parfaitement le palet en l’air pour tromper le gardien nantais (3-2, 39’28).



Si bien réalisée cette déviation, que le questionnement sur le buteur dominait les rangs dunkerquois et arbitraux. C’est donc juste avant de rentrer aux vestiaires que Dunkerque reprenait l’avantage. Un moment parfait pour prendre de la confiance pour le dernier tiers à venir.



Nantes aura poussé mais n’aura pas su accrocher Dunkerque



Après un centre de Danick Bouchard bien repris par son compatriote et coéquipier Zackary Daneau, la rondelle naviguait devant la cage sans que personne ne se l’approprie. Et c’est l’ancien joueur de Cergy qui venait à l’expérience pousser le palet au fond des filets nantais pour corser le tableau d’affichage à 4-2 pour Dunkerque (51’19).



Mais Nantes n’abdiquait pas puisqu’une minute plus tard, Charles Frmer réduisait la marque d’une belle frappe en lucarne et redonnait espoir aux siens (4-3, 52’33).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Malgré une dernière pénalité en faveur de Nantes, les visiteurs n’en profitaient pas pour recoller au score. Obligés de prendre des risques pour tenter de décrocher leur première victoire, les Nantais entraient à six sur la glace en conséquence de la sortie du gardien. Mais malgré un temps mort demandé et une stratégie mise en place, une perte de palet ruinait tout espoir nantais et Timon Davranche validait la victoire dunkerquoise en inscrivant le dernier but de la soirée en cage vide (5-3, 59’50).



Dunkerque désormais 6e avec ces deux victoires consécutives affrontera Mont-Blanc, 12e ce samedi de nouveau à domicile.

Quant à Nantes 15e et toujours en quête de victoires, ils iront défier Villard-de-Lans, 14e pour un match de bas de tableau.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem





