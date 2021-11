Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 5ème journée : Epinal vs Chambéry 5 - 0 (2-0 0-0 3-0) Le 06/11/2021 Epinal [ Epinal ] [ Chambéry ] Nouvelle défaite pour Chambéry Les Éléphants se déplaçaient ce samedi soir du côté d’Épinal pour le compte de la 5e journée de Division 1. Après leur lourde défaite (11-0) à Tours samedi dernier et ce mercredi en coupe contre Chamonix (10-1), les joueurs de Pierre Bergeron se sont inclinés 5-0. Epinal, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 07/11/2021 à 18:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2200 spectateurs Arbitres : M. Gardiol assisté de Mme Fontaine et de M. Donat-Magnin Buts :

Epinal : 15:41 Matus Rudzan (ass Dominik Fujerik et Alexandre Lubin) ; 18:36 Dominik Fujerik (ass Audric Donnet et Tomas Rusina) ; 43:10 Kevin Altidor (ass Tomas Nechala et Dominik Fujerik) ; 44:18 Dominik Fujerik (ass Filip Nemcek) ; 59:59 Matus Rudzan (ass Alexandre Lubin et Xavier Blanchy)

Chambéry : Pénalités 100 minutes dont 5+10+20 à Ganz, 10 à Lubin, 20 à Jayat et 5+20 à Fujerik contre Epinal 67 minutes dont 5+20 à Franzini, 20 à Blanchard et 10 à Renda contre Chambéry Le fait du match : Le manque d’efficacité en powerplay



Les Éléphants ont perdu toute leur efficacité ces dernières semaines. Pourtant à l’aise lors des matches de début de saison dans la gestion des supériorités numérique, les joueurs chambériens n’ont pas su profiter des avantages numériques qui s’offraient à eux dans le deuxième tiers pour recoller. Il y a eu du mieux tout de même dans le comportement des joueurs qui ont fait preuve de plus de résistance. Les joueurs ont montré de bonnes choses mais il va falloir en faire plus ce mercredi soir contre Brest à la maison.





Le chiffre : 167



C’est le nombre de minutes de pénalités au total dans le match (100 contre Épinal et 67 contre Chambéry). Un total impressionnant notamment dû à la tension qui régnait dans le deuxième tiers. Avec trois exclusions du côté d’Épinal et deux contre Chambéry, le match a été arrêté à de multiples reprises notamment dans le deuxième tiers. Des erreurs à ne pas reproduire les semaines qui arrivent pour Chambéry.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Nous nous sommes battus jusqu’au bout et il y a du mieux. Nous aurions pu revenir dans le deuxième tiers mais nous avons manqué d’efficacité. C’était une belle équipe face à nous et nous avons su reprendre confiance et retrouver des automatismes de notre schéma de jeu qui fonctionnaient bien en début de saison. Il va falloir faire un gros match ce mercredi même si on commence à ressentir la fatigue. Nous allons devoir composer avec les départs en sélection U20 de nos jeunes joueurs comme Dair, Bachelet, Corvez ou encore Fertin cette semaine. Notre défenseur lituanien Protcenko sera lui aussi absent pour honorer sa sélection avec son équipe nationale. J’espère que nous ne serons pas la seule équipe pénalisée par ces absences. Nous serons au repos pendant deux jours cela va permettre de reposer les organismes pour revenir en forme dès mercredi."



