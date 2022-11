Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 5ème journée : Mont-Blanc vs Cholet 2 - 1 (0-0 0-0 1-1 1-0) Après prolongation Le 06/11/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Cholet ] Mont-Blanc remporte un magnifique combat ! Les Yétis du Mont-Blanc se sont offerts un petit bol d’air en décrochant leurs premiers points à domicile face aux Remparts du Tours, alors leaders du championnat de Division 1 la semaine passée. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 07/11/2022 à 14:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



355 spectateurs Arbitres : M. Peurierre assisté de MM. Donat-Magnin et Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : 40.24 Jean-Christophe Houde (ass Hugo Sarlin et Numa Besson) ; 61.27 Lassi Peltola (ass Mikulas Bicha et Jérémy Arès)

Cholet : ; 54.28 Félix Morozov (ass Ricards Grinbergs et Gatis Sprukts) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 2 minutes contre Cholet



Ce dimanche, c’est un autre grand défi qui attendait la troupe montblanaise face aux Dogs de Cholet de Julien Pihant, 6èmes du classement avec 7 unités inscrites en 4 rencontres ! Des haut- savoyards qui retrouvaient un visage bien connu au sein de l’effectif choletais, l’ancien capitaine du HC 74 U20 Samuel Guer ! Une partie absolument magnifique à suivre et une belle vitrine pour le championnat de France de Division 1.



Vierge mais disputé !



La partie démarre sur un bon rythme. Fortin revient de manière prompte pour empêcher Seignez d’obtenir un tir dangereux dès les premières secondes. Deux pénalités sont signalées de part et d’autre alors que l’on joue depuis une paire de minutes seulement. Cette rencontre offre déjà une belle opposition. Cholet obtient de bonnes situations de loin, mais Goy et sa défensive sont attentifs. M. Richier Goy résiste aux assauts choletais Bicha est ensuite complètement seul, mais son vis-à-vis l’empêche d’ouvrir la marque de belle façon. Une minute plus tard, Kurt Sonne est en bonne position offensive plein axe, mais Luba contient une deuxième fois l’assaut en quelques instants pour conserver un score nul et vierge après 10 minutes. Walz est envoyé au cachot pour une charge qui semblait pourtant licite, mais sur laquelle Garrido s’était retourné en deuxième partie de période. Les Dogs et leurs belles lignes d’attaque s’essaient ainsi au jeu de puissance, mais l’arrière-garde locale est impeccable. Goy est également précieux à quelques secondes de la fin de cet acte I. Sprukts prend sa chance depuis l’axe, mais le portier montblanais déploie à nouveau son épaule pour éviter au score de se voir débloqué. Fin du premier acte et pas de but dans une rencontre très disputée.



Cholet domine, score toujours nul



Les Dogs reprennent ce deuxième acte tambours battants. La pression est visiteuse et les assauts encerclent le but de Goy. Mont-Blanc résiste à ces derniers et dispose à son tour d’une belle chance. Le contre est supersonique, mais la reprise d’Arès s’élève trop haut pour venir inquiéter Luba. M. Richier Arès tout proche de faire vaciller Luba Peltola est ensuite chassé pour avoir fait trébucher son adversaire derrière le but de son portier. Cholet gagne l’engagement et s’installe en territoire des Yétis. Des haut-savoyards extrêmement consistants dans l’exercice, mais qui restaient sous la forte pression des Dogs et de leur première ligne d’attaque très menaçante. Mont-Blanc réagit de belle manière avant la mi-match et Sarlin est à son tour bien proche de déverrouiller un tableau d’affichage toujours vierge, malgré un énorme engagement. Cholet remet le palet dans ses sticks et présente une nouvelle belle phase offensive. Les Yétis y résistent avec difficulté mais détermination. Les équipes se rendent coup pour coup dans une véritable bataille agréable à suivre pour les spectateurs présents ce dimanche au Palais de Megève. La fin de période médiane approche, et aucune des deux formations n’a su se détacher, la faute à des défenses et surtout à des gardiens très précieux dans leurs zones techniques. Fin de ce deuxième acte et toujours pas de but malgré une belle intensité dans cette partie. Tout reste à faire !



On se quitte plus !



Il ne fallait pas arriver en retard à son banc en début de troisième, instant que choisissaient les Yétis pour prendre les devants dans une rencontre enlevée. Sarlin passe pour Houde, qui faisait ficelle et donnait la première unité aux siens, 1-0 à 40’24. Dans les secondes qui suivaient, Sonne passe proche d’attraper la lucarne de Luba, pour le break, mais son tir ne trouvait pas le cadre. Cholet est également menaçant quelques secondes après cette ouverture du score et s’en remettait à son attaquant ukrainien Feliks Morozov, qui couchait le défenseur mais manquait la cible sur le geste final. Cette partie est trépidante. Sonne, encore lui, s’amène en solo, Luba stoppe sa tentative, avant que Goy n’écarte un tir de Sprukts de la botte droite en dernier rempart ! Quel combat ! Les actions repartent de plus belles. Peltola fait teinter le montant de Luba, alors que s’amorce le dernier dix de cette opposition. Le duel est à couteaux tirés et chaque formation obtient ses chances de creuser l’écart ou de le ramener à hauteur. Grinbergs manque une grosse occasion seul côté droit et parfaitement servi par son compère de ligne, Mont-Blanc subit de gros assauts, mais la troupe noire tient la baraque face à la foudre choletaise s’abattant sur eux depuis plusieurs minutes. Le salut visiteur récompense enfin les efforts de la troupe blanche et rouge. Fortin est envoyé au cachot à six minutes de la fin de cette rencontre. Cette opportunité permet aux Dogs d’effectuer un logique retour au cœur d’un temps fort dans ce match. M. Richier Les Dogs récompensent leurs efforts Le powerplay est un modèle du genre et les trois principaux dangers choletais sont à la baguette. Sprukts descend le disque à Grinbergs côté gauche du filet, le letton remisait dans le slot pour Morozov touchant le haut du filet, 1-1 à 54’27 [5-4]. Malgré cinq grosses minutes en fin de période, les deux équipes devront se départager en prolongation.



Exploit individuel signé Peltola



En supplémentaire, Mont-Blanc domine les débats et s’appuiera sur une inspiration géniale de son nouveau défenseur finlandais Lassi Peltola pour conclure les débats. Servi par Zabis et Bicha, le finlandais débordait côté droit avant d’effectuer une superbe feinte et de conclure dans le soupirail droit de Luba, 2-1 à 61’27. M. Richier Peltola tranche de belle manière en prolongation !



Victoire importante du HC Mont-Blanc 2 buts à 1 face aux Dogs de Cholet ! Après des débuts délicats dans ce championnat, l’éclaircie revient côté montblanais. Vainqueurs d’une deuxième opposition en deux matchs face au vice-champion de France en titre, les joueurs de Peronnard ont fait preuve d’une réelle solidarité dans les temps faibles et de beaucoup de caractère pour résister à un contingent de belle qualité. Côté choletais, l’on pourra regretter un petit manque d’efficacité dans le dernier geste, qui a sans doute privé les hommes de Pihant de 3 points supplémentaires au classement. Pour leurs prochaines échéances, Mont-Blanc recevra Épinal à Saint-Gervais ce jeudi, tandis que Cholet se déplacera du côté de Neuilly ce mercredi !

