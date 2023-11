Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 5ème journée : Morzine-Avoriaz vs Nantes 3 - 11 (1-2 1-5 1-4) Le 01/11/2023 Skoda Arena [ Morzine-Avoriaz ] [ Nantes ] Soirée compliquée Pour cette soirée de Championnat, les Pingouins devaient renouer avec la victoire devant leur public. Les Nantais arrivent eux avec la ferme intention de gagner ce match afin d'éliminer leurs points de pénalité. Skoda Arena, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 02/11/2023 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



649 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de MM. Tchekachev et Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 07:32 Maxime Zyuzyakin (ass Blake Luscombe et Tomas Marcinek) ; 35:35 Blake Luscombe (ass Tomas Marcinek et Eliot Gouttry) ; 41:44 Matthew Myers (ass Guilhem Perez et Enzo Baravaglio)

Nantes : 02:42 Jagger Williamson (ass Mathieu André et Jeremiah Luedtke) ; 08:20 Jeremiah Luedtke (ass Jagger Williamson et Jules Lefebvre) ; 25:14 Jeremiah Luedtke (ass Benoit Valier et Mathieu André) ; 26:51 Rourke Russell (ass Rémi Thomas) ; 29:22 Benoit Valier (ass Cameron Marks et Gauthier Gibert) ; 29:39 Rémi Thomas (ass Gauthier Gibert et Jagger Williamson) ; 33:52 Jagger Williamson (ass Gauthier Gibert et Rémi Thomas) ; 42:54 Mathieu André (ass Rourke Russell et Jeremiah Luedtke) ; 47:25 Jagger Williamson (ass Cameron Marks et Michael Luba) ; 55:02 Cameron Marks (ass Jeremiah Luedtke et Quentin Jacquier) ; 58:00 Jules Lefebvre (ass Jeremiah Luedtke et Théo Lanvers) Pénalités 65 minutes dont 5+20 à Ziuziakin et Shroyer contre Morzine-Avoriaz 41 minutes dont 5 à Russell et 5+20 à Collin contre Nantes



Ce soir les hommes de Mortas et Jestin devait encore jouer avec plusieur bléssés ( Darier, Adams, Dogémont, Cerda )

Matiss Bouvet auteur d'une bonne prestation a Meudon sera donc encore devant les filets morzinois ce soir .

Le match c'est vite emballé et les deux formations ont fait jeu égal dans un premier tiers très disputé avec un score de 2-1 à l'avantage des visiteurs du soir.

Yoann Coppel Morzine à l'offensive

Le second tiers va voir Nantes dérouler son jeux puisque Zyuzyakin et Shroyer ont été expulsé pour bagare dans le premier acte du match de ce soir. Les Corsaires vont donc profiter de ces deux absents supplementaires du coté des Pingouins pour vite prendre le large. Malgré un but de Luscombe pour les Hauts-Savoyards, le retour au vestiaire est sans appel, 7 à 2 pour les hommes de Loire-Atlantique.

Yoann Coppel Nantes célèbre

La dernière période sera à l'image de la deuxième, les Corsaires vont dominer les débats et voguent tranquillement vers la victoire. dans ce tiers on verra qulque sursauts de combativité de la part des morzinois à l'image de Myers qui viendra tromper Luba pour un troisième but. la rencontre se finira sur le score fleuve de 11-3 pour la bande de Lacroix et Dusseau.

Yoann Coppel Myers auteur d'un bon match

Les hommes du matchs

Myers pour le HCMA et Williamson pour les CORSAIRES

Yoann Coppel Les hommes du Match

