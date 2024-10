Hockey sur glace - Division 1 : 5ème journée : Morzine-Avoriaz vs Villard-de-Lans 4 - 3 (1-0 1-1 1-2 1-0) Après prolongation Le 26/10/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Villard-de-Lans ] Morzine remonte sur le podium ! Morzine devait s'imposer contre Villard, dans cette rencontre entre 2 concurrents direct. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 27/10/2024 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



722 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Barbez, assistés de MM. Biot et Zede Buts :

Morzine-Avoriaz : 16.36 Félix Morozov (ass Alexeï Zakarlyukine) ; 24.35 Blake Luscombe (ass Maxime Zyuzyakin et Tom Combaz) ; 52.31 Gaspard Alric (ass Alexis Dogemont* et Maxime Zyuzyakin) ; 62.35 Félix Morozov

Villard-de-Lans : ; 33.12 Aleksi Tiala (ass Pablo Zaballa et Nicholas Domitrovic) ; 55.16 Jaden Senkoe ; 58.19 Nicholas Domitrovic (ass Niko Kuivaniemi) Pénalités 12' contre Morzine-Avoriaz 10' contre Villard-de-Lans



Yoann Coppel Morozov célèbre Dans un match accroché et intense, Les Hauts-Savoyards sortent victorieux de cette rencontre après prolongation grace à une autre grosse performance du buteur Morzinois Feliks Morozov.

Les visiteurs, ont eux pu s'appuyer sur un bon gardien qui aura maintenu son équipe jusqu'au bout.

