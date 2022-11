Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 5ème journée : Tours vs Neuilly/Marne 3 - 0 (0-0 1-0 2-0) Le 05/11/2022 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Neuilly/Marne ] Tours reprend sa marche en avant Les remparts de Tours ont gagné un match intense face aux Bisons de Neuilly sur Marne (3-0) et reste en haut de tableau. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo Julien Ragueneau le 10/11/2022 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1698 spectateurs Arbitres : M. Turbert assisté de MM. Simon et Métais Buts :

Tours : 23:13 Guillaume McSween (ass Fabien Metais et Matthew Newbury) ; 45:46 Fabien Metais ; 55:54 Matthew Newbury (ass Kenny Martin et David Camy-Sarty)

Neuilly/Marne : Pénalités 66 minutes dont 5 à Lampron, 5+20 à Brezak et 20 au banc contre Tours 28 minutes dont 5 à Damy et 5 à Baldris contre Neuilly/Marne



Derrière Dunkerque, l’intouchable leader invaincu de ce début de saison, les hockeyeurs tourangeaux enchainent une quatrième victoire en cinq matches et occupent seul la deuxième place.



Photographe : batvision

Et pourtant le match a été très équilibré avec un premier tiers nul et vierge, opposant deux grosses défenses, avec une pression continue.



Le match bascula une première fois en début de deuxième tiers ; les équipes étant déjà un quatre contre quatre, une pénalité mineure contre les bisons et le retour à cinq pour Tours, offrait une grosse minute aux tourangeaux à cinq contre trois. Guillaume Duquenne, le gardien des Bisons sauva à plusieurs reprises son équipe mais ne pouvait rien sur un slap-shot puissant de Guillaume McSween bien servi par Fabien Métais.(1-0, 23’13. But n°68 McSween G, assist n°64 Métais F et n° 19 Newbury M)



Photographe : batvision Le deuxième acte voyait les Bisons partir à l’assaut du but tourangeau mais Sébastien Raibon était encore dans un grand soir avec 16 arrêts sur cette période (29 arrêts au total)

Les joueurs de Neuilly n’arriveront pas à revenir dans ce tiers et commençaient à venir provoquer le gardien tourangeau. Malgré de bonnes décisions, le délai un peu long pris par les arbitres pour se décider pouvait créer de la frustration chez les joueurs. Mais rien ne pouvait laisser présager ce 3ème tiers.



Et dès le début du dernier tiers, une charge incorrecte de Jakub Brezak sur Philémon Rouault, punis d’une simple pénalité mineure, faisait bondir le banc de Neuilly, Le joueur ne pouvant continuer le match. (Nous apprenons en écrivant ces lignes que le joueur est blessé pour quelques temps ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement)



Peu de tirs dans ce dernier tiers, mais une lutte intense sur chaque palet. Tours allant être beaucoup pénalisé à raison. Et sur un power play en faveur des Bisons, une mauvaise passe, et surgissait Fabien Métais qui partit seul au but. Le joueur à réussi à déclencher un tir mais a été accroché avec la crosse durant son échappée. L’arbitre, qui dans un premier temps, n’avait pas sifflé, après consultation de ses collègues accorda un tir de pénalité.

Fabien Métais se fit justice lui-même en déclenchant un tir puissant sans dribble qui surpris le gardien des Bisons. (2-0, 46’25. But n° 64 Métais F)



Photographe : batvision

Le troisième but allait venir en fin de troisième tiers, par l’intermédiaire de Matthew Newbury qui profita d’une superbe interception et d’une passe délicieuse de Kenny Martin. (3-0, 55’54. But n° 19 Newbury M, assist n°21 Martin K et n° 91 Camy Sarty D)



Nous ne nous attarderons pas sur la dernière minute de jeu qui verra cinq joueurs rejoindre le vestiaire avec des pénalités de match (Brezak et Sansfaçon pour Tours ; Doyle, Damy et Baldris pour Neuilly) pour bagarre, et les joueurs des Bisons quitter la glace avant le protocole de fin de match.



Ces comportements seront préjudiciables pour les deux équipes pour les matches à venir. Tours pouvait célébrer son invincibilité à domicile avec son public.



Prochain match : Tours ira à Brest le 10 Novembre et Neuilly recevra Cholet le 9 Novembre



Photographe : batvision

Retrouver toutes les galeries photos de batvision (Cliquer)

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo