Division 1 : 6ème journée : Chambéry vs Brest 4 - 3 (0-0 0-1 3-2 1-0) Après prolongation Le 10/11/2021 Chambéry [ Chambéry ] [ Brest ] Chambéry au bout du suspens ! Les Éléphants recevaient ce mercredi soir les Albatros de Brest pour le compte de la sixième journée de D1. Après des semaines difficiles, Chambéry a retrouvé le chemin du succès devant son public en prolongation 4-3. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 11/11/2021 à 19:15 FICHE TECHNIQUE



400 spectateurs Arbitres : M. Peurière, assisté de Mme Torribio et M. Aman Buts :

Chambéry : ; 42:05 Lucien Onno (ass Adel Koudri* et Aurelien Dair *) ; 45:01 Joé Dubé (ass Vincent Crivello et Elias Leprieult) ; 55:16 Aurelien Dair * (ass Adel Koudri* et Lucien Onno) ; 63:11 Joé Dubé (ass Vincent Crivello et Lucien Onno)

Brest : 37:51 Tony Allouchery (ass Francis Drolet et Mathieu Tremblay) ; 45:12 Marko Virtala (ass Tomas Kubalik et Jakub Vrana) ; 59:37 Jakub Vrana (ass Mathieu Henderson et Marko Virtala) Pénalités 6 minutes contre Chambéry 14 minutes contre Brest Le fait du match : Le sérieux des Éléphants



Souvent repris ces dernières journées ou encore largement dominés, les Éléphants n’arrivaient pas à rester concentrés toute la rencontre. Cette fois-ci, les hommes de Pierre Bergeron voulaient se reprendre et corriger ce gros défaut. Et c’est chose faite ce mercredi soir avec une performance plus que solide devant son public.



Photographe : Alexandre Juillet

Le chiffre : 2



C’est le nombre de buts inscrits par le capitaine de Chambéry ce mercredi, Joé Dubé. En difficulté depuis le début de saison, le Canadien a assumé pleinement son rôle de capitaine devant ses supporters et a inscrit un sublime but dans un angle presque impossible ainsi que le but de la victoire en prolongation. Crucial avant d’aller affronter Cane, deuxième de D1.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Je suis très content de notre performance ce soir ! Mes joueurs ont respecté le plan de match que je leur avais demandé et ont su rester sérieux toute la rencontre. Il est clair que la présence de joueurs comme Dair, Onno ou encore Koudri nous a bien aidés. Mais nous avons prouvé qu’avec un effectif réduit nous avons pu lutter."

