Arbitres : M. Garbay assisté de MM. Ugolini et Cheyroux Buts :

Clermont-Ferrand : ; 19.40 Radovan Cutt (ass Rémy Granoux et Matej Hamrak)

Montpellier : 02.47 Erwan Plantrou (ass Maxime Deplanque et Martin Vojsovic) ; 08.15 Martin Vojsovic (ass Peter Gapa et Alexandre Vigor) ; 12.19 Vladimir Kubus (ass François-Xavier Girard et Elie Raibon) ; 33.24 Alexandre Vigor ; 34.04 Erwan Plantrou (ass Hugo Montagut et Marc-Antoine Gagnon) ; 45.32 Julien Lepage (ass Peter Gapa) ; 59.59 Peter Gapa (ass Marc-Antoine Gagnon et Elie Raibon) Pénalités 18 minutes dont 10 à Faure contre Clermont-Ferrand 8 minutes contre Montpellier







Malheureusement pour ces derniers une mauvaise période les voit perdre le gardien titulaire voilà 15 jours ainsi que 2 joueurs cette semaine également sur blessure dont Filip Hudak, un de leur attaquant des plus prolifiques. Cette réception sera l'occasion de voir devant la cage un nouveau portier, Steven Catelin, prêté par le club de Roanne dont le championnat D2 a été arrêté et avec lequel Clermont a un accord de partenariat. Après une longue pose imposée, il aura à vite se mettre aux exigences d'un niveau qu'il a déjà connu.

Photo Yannick Martin

Ce début de premier tiers semble partir sur une phase prudente mais équilibrée pour les 2 équipes. Très vite cependant les clermontois concèdent une pénalité que les montpelliérains semblent au début avoir du mal à gérer. Pourtant à la toute fin de celle-ci ils réussissent bel et bien à ouvrir la marque par le jeune Erwan Plantrou (assist. Deplanque et Vojsovic à 2'47'').

Au tour des puydômois de profiter d'une supériorité à 2'55'', et même d'une double supériorité pour une autre pénalité envers les visiteurs 27 secondes plus tard.

Las, non seulement les auvergnats ne savent en profiter mais ils la gâchent bêtement suite à un surnombre. Il apparaît que de plus en plus que si les offensives s'équilibrent, celles des héraultais font plus abouties et que surtout la défense arverne donne des signes si ce n'est d'affolement tout au moins de perméabilité.

Les Vipers en profitent pour alourdir le score de 2 unités à 8'15'' par Martin Vojsovic (Assist. Gapa et Vigor) puis à 12'19'' par Vladimir Kubus (assist. Girard et Raibon).

Bien que butant régulièrement sur l'expérimenté portier Sedlacek, les clermontois arrivent en toute fin de période à réduire le score grâce à Radovan Cutt (assist. Granoux et Hamrak à 19'40'').

Cela s'annonce bien difficile pour des Sangliers qui vont devoir faire face à un nouveau coup du sort en cette fin de période avec la perte sur blessure d'un autre joueur et non des moindres, leur défenseur Peter Travnicek

Photo Yannick Martin

Au second tiers, les auvergnats tentent de débuter avec de meilleures dispositions mais peut être aussi trop de fougues. Toujours est-il qu'ils se mettent à enchaîner les pénalités qu'ils arrivent non sans dépense d'énergie à gérer.

Sur un contre montpelliérain, Antoine Ligne se voit contraint à la faute sur Alexandre Vigor qui se fait justice par un tir de pénalité réussi à 33'34''.

Un peu assommés les clermontois concédent un 5ème but très rapidement par Erwan Plantrou qui s'offre ainsi sa 2ème réalisation (assist. Montagut et Gagnon à 34'04''.

En cette seconde période, l'hémorragie est stoppée là pour les Sangliers Arvernes. Ces derniers ne parviennent toutefois pas à remonter au score face à un Sedlacek impassible sachant gérer à merveille toutes les velléités clermontoises.

Photo Yannick Martin

Le 3ème tiers est depuis quelque temps la période qui réussi le mieux aux clermontois. Et il est vrai que les arvernes essayent de mettre plus d'intensité. Ils multiplient les attaques et les tirs comme d'ailleurs le prouve le décompte officiel des tirs cadrés de cette période largement en leur faveur (14 à 4).

Ce sont trop souvent des tentatives quelque peu ''forcées'' mettant que rarement en danger le gardien Vojtech Sedlacek qui peut de plus compter sur ses partenaires pour n'offrir quasi aucunes positions facile de lancer.

Pour le reste il y pourvoit avec tout son sang froid. Même les deux pénalités concédées par les visiteurs n'y changent rien, trop brouillons les puydômois ne savent contourner la belle organisation défensive des héraultais.

Au contraire, profitant pleinement des errements défensifs d'adverses forcément très portés sur l'attaque et donc vulnérables au contre, ces derniers parviennent par 2 fois à capitaliser sur leurs peu d'occasions.

La première pour les montpelliérains est l'oeuvre de Julien Lepage à 45'42'' (assist. Gapa) et la dernière est de Peter Gapa (assist. Gagnon et Raibon) à l'ultime seconde du match qui en est le parfait exemple.



Photo Yannick Martin

Trop naïve ou mal organisée, accentuée aussi par le fait d'avoir perdu trop rapidement un de ses meilleurs arrières, la défense clermontoise aura encore une fois été le maillon faible des Sangliers Arvernes, avec de plus un gardien qui n'a pas fait oublié le titulaire Florien Gourdin. Le challenge s'en trouvait d'autant plus compromis. Sevré de match depuis plusieurs mois, il va falloir pour Steven Catelin vite retrouver ses sensations et le rythme d'un niveau qu'il a déjà côtoyé dans sa carrière.

L'attaque a aussi pêché par manque de réalisme ou de finition dans le geste final, ainsi que probablement des difficultés à s'imposer dans l'enclave, celle de l'adversaire comme la sienne d'ailleurs. Elle n'a su qu'assez peu souvent donner des sueurs froides à ses adversaires.





Les Vipers se sont quand à eux rassurés sur leur possibilité autour d'un gardien omniprésent et n'hésitant pas à être le premier relanceur de l'attaque. Néanmoins les héraultais ne furent pas si souvent autant à leur avantage que ce que pourrait faire croire le score et ils s'emmêlèrent parfois les crosses. Pour autant ils surent parfaitement profiter des largesses clermontoises lorsqu'elles se présentèrent. Le plus dur sera de confirmer face à des équipes plus coriaces et surtout plus expérimentées. Soirée importante pour les deux clubs en mal de victoire malgré un début de saison plutôt intéressant. 